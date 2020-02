Esencia Karibiku: Aké je tajomstvo vzniku najlepších rumov?

10. feb 2020 o 10:55 Tomáš Kubuš

Čo všetko vám napadne pri vyslovení slovíčka Karibik? Krásne, snehobiele pláže? Tyrkysové zátoky s kokosovými palmami? Život prepletený tancom?

Alebo to bude dokonalý pohárik karibského rumu? Presne za tými vecami sa sem oplatí cestovať!

Aká by to bola cesta na Kubu alebo do Dominikánskej republiky bez pohárika dobrého kvalitného rumu?

Tento čarovný nápoj sa prepletá s miestnymi reáliami natoľko, až tu zapustil korene a zrástol s Karibikom. Vydajte sa na cestu karibskými ostrovmi a pozrite sa spolu s nami na príbeh karibského rumu. Nie je to len nápoj, ale hotová alchýmia.

Pohárik rumu patrí ku karibskej dovolenke (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Na počiatku bol Kolumbus

To, že má dnes Karibik svoje svetoznáme rumy a že sa jeho chuť prepojila s touto časťou sveta je, ako to už býva dobrým zvykom, náhoda.

Krištof Kolumbus v 15. storočí priniesol so sebou z Kanárskych ostrovov cukrovú trstinu a tento krok zmenil svet Karibiku. Ovplyvnil ďalšie stáročia, naštartoval ekonomiku, dal prácu mnohým ľuďom, podnietil obchod s otrokmi a napokon premenil Karibik na rumovú oblasť.

Nebolo to však všetko také jednoduché. Minimálne storočie ešte ľudia netušili, že z cukrovej trstiny vedia vyžmýkať nápoj, o ktorom sa im bude snívať.

O prvom náznaku rumu sa v karibských oblastiach hovorí až v 17. storočí po tom, ako si otroci na plantážach všimli, že melasa, ktorá vzniká pri spracovaní cukrovej trstiny sa dá použiť na výrobu alkoholu.

Zber cukrovej trstiny (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Príbeh spomína otroka z Barbadosu, ktorý mal ochutnať z melasy nájdenej po týždňoch na slnku.

Zacítil v nej opojný potenciál a príbeh rumu sa už nedal zastaviť. Podľa niektorých odborníkov sa verí, že prvý takýto rum vzniká na ostrove Nevis a v polovici 17. storočia vieme o produkcii aj z ostrova Barbados.

Na Kube si na svoj rum museli ešte počkať. Netrvalo dlho a aj tu sa dozvedeli tajomstvo jeho výroby a cesta za najslávnejším rumom sa mohla začať.

V 19. storočí začína éra experimentovania s vypaľovaním a je to obdobie, kedy sa rum a jeho povesť dostáva ďaleko za hranice Karibiku. Položili sa základy rumového priemyslu na ktorých dnes stoja mnohé krajiny.

Rum sa dnes vyrába v 80 krajinách sveta, má stovky značiek, no Karibik patrí medzi oblasti, odkiaľ pochádza ten najlepší.

Na karibských ostrovoch je rum dostupný na každom rohu (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Tmavý alebo svetlý?

Nie je rum ako rum. Práve Karibik vás dokáže dokonale previesť týmto chutným a opojným svetom. Z rôznych variácii a druhov sa vám tu doslova zatočí hlava a nebude to len tým, že ste už ochutnali svoj piaty pohárik.

Základný rozdiel, ktoré vám udrie do očí, je farba. Kolónie, ktoré v Karibiku mali prevahu britského obyvateľstva obľubovali rum s tmavšou, plnšou farbou, kde by ste mohli zacítiť esenciu ovocia alebo korenín.

Španielske ostrovy vyrábali rumy svetlejšej farby v ktorej dominuje jemná príchuť dubových barelov alebo exotickej vanilky.

Napokon sa do základného výberu primiešajú aj rumy z Haiti alebo z Martinique, teda z francúzskych ostrovov, kde sa rumy vyrábajú z trstinovej šťavy a nie z melasy. Takýto rum má názov rhum agricolé a jeho tóny sa zahaľujú do chute kvetov či tráv.

Ako vzniká karibský rum?

Cukrová trstina, ktorú priniesol Kolumbus a po ňom ďalší španielski moreplavci, sa v Karibiku premenila na zlato.

Práve ona sa stalo alfou a omegou pri výrobe nápoja, ktorý do histórie vošiel ako rum. Po tom, ako sa trstina uchytila, otroci ju pozbierali z plantáží a s výrobou rumu sa môže začať.

Čistenie cukrovej trstiny na ostrove Guadeloupe (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Najčastejšie sa karibský rum vytváral z melasy, ktorá vznikala práve spracovaním cukrovej trstiny.

Odstavením melasy, pridaním rôznych druhov kvasníc a destilovanej vody sa spustí proces fermentácie a tá by sa mala o tri týždne zastaviť, no nie je to vôbec podmienkou. Čím dlhšie sa melasa fermentuje, tým viac arómy získava.

Až potom sa karibský rum najtradičnejšie dva krát destiluje. Typicky sa to dialo v medených nádobách a keď ste takmer hotoví, dochádza k „blendovaniu“, teda miešaniu starších rumov, aby sa dosiahlo želanej chuti.

Hotová alchýmia. Rum dozrieva v drevených sudoch a platí tu zásada, že čím dlhšie v bareli zostáva, tým charakteristickejšie sa mení jeho chuť, vôňa a duša.

Dozrievanie rumu na ostrove Martinik (zdroj: Marvin L, unsplash.com)

Ostrov rumu Kuba

Hoci sa o Kube najčastejšie hovorí ako o „ostrove slobody“, stačí deň či dva na to, aby ste pochopili, že je to rovnako ostrov rumu. Aký rum vám napadne, ak sa povie Karibik? Však to bude práve kubánsky rum?

Typické bary na Kube, kde sa môžete zastaviť na pohárik. Tento v Havane bol Hemingwayov najobľúbenejší (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Kuba nie je ostrovom, kde by sa začalo s výrobou rumu, ale Kuba je miestom, kde tento nápoj priviedli do dokonalosti. Cukrová trstina prišla na Kubu až v roku 1511. Až takmer o dvesto rokov sa po prvýkrát spomína nápoj zvaný Tafia, ktorý z nej pochádza.

Tafia ešte nie je rumom, ale položila základy a keď sa v roku 1791 stala Kuba najdôležitejším hráčom na karibskom poli s trstinou, všetko sa zmenilo.

Majstri z francúzskych ostrovov prichádzajú na Kubu a môže sa začať tvoriť história. Začiatkom 19. storočia, teda v roku 1820 sa na Kube podarilo po prvýkrát vypáliť rum o triedu kvalitnejší, než na všetkých ostatných karibských ostrovoch.

Fernando Bacardí až do kubánskej revolúcie dominoval Kube (zdroj: Andres Nord, unsplash.com)

Skutočným prelomom je až muž menom Facundo Bacardi a jeho nápad, pri ktorom otestoval trochu iný proces. Výsledkom bol jemný, dokonalý, kubánsky rum.

Na svoje fľaše vytlačil symbol netopiera a Bacardi sa stalo legendou. Až do roku 1959 bol najväčším hráčom s rumom na ostrove, no prichádza revolúcia, znárodňovanie a tak nastal čas pobrať sa preč, smer Portoriko a Bermudy.

Koncom 19. storočia sa na Kube objavil aj slávny rum Havana Club a dnes patrí k symbolom krajiny.

Na ostrove už nájdete mnohé značky a neprejde deň, aby ste si počas svojej dovolenky na plážach Varadera či pri potulkách uličkami starej Havany nesadli aspoň na jeden pohárik. Či už len poháriku rumu, alebo v obľúbených nápojoch akými je Cuba Libre alebo Mojito.

Rum sa predáva všade - dokonca aj v malých obchodíkoch so základnými potravinami (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Biele pláže s chuťou rumu

Za perfektným rumom nemusíte ísť iba na Kubu, ale chuťové poháriky poteší aj obľúbená Dominikánska republika. Aj tu k dovolenke jednoznačne ochutnávanie rumov patrí a spomienky na snehobiele pláže v Punta Cana s drinkom v ruke sú na nezaplatenie.

Rumový ošiaľ zachvátil Dominikánsku republiku o čosi neskôr než Kubu, no v ničom nezaostávala.

Krajina je tak prepletená rumom, že sa niekedy žartovne hovorí o tom, že svet má „svetový deň rumu“, ale Dominikánska republika má takých dní 365. Teda v prípade, že nemáme prestupný rok.

Dominikánske rumy si získali svoju obľubu vďaka chuti, ktorá je o mnoho jemnejšia, než na iných ostrovoch v Karibiku.

Najtradičnejším výrobcom dominikánskeho rumu je Bermudez, ktorý začal s budovaním impéria ešte v 1852. Ron Bermudez bol prvým, komu sa podarilo vyprodukovať rum svetovej kvality. Rumy dozrievajú 12 rokov a cítiť v nich arómu banánov či kokosových orechov, niekedy čerešní alebo vanilky. Toľko exotiky v jednom poháriku ste si nevedeli ani predstaviť.

Povesť dominikánskych rumov potvrdzuje aj Brugal, ktorý sa čoraz častejšie dostával za hranice a dostával Dominikánsku republiku na rumovú mapu sveta.

Dodnes ich rumy, dozrievajúce v dubových, alebo čerešňových sudoch, patria k najlepším na ostrove. Ak vás príbeh rumu zaujíma, veľmi radi vás privítajú aj v rumovej továrni Brugalu v Puerto Plata.

Dominikánsky rum sa hodí do perfektných kokteilov, ale domáci si ho najradšej doprajú len tak, bez ničoho, aby ucítili jeho pravú chuť. Môžete však skúsiť ochutnať aj tradičný dominikánsky nápoj Mamajuana, kde sa spája miestny rum, červené víno a med s bylinkami.

Na aký ostrov za perfektným rumom?

Medzi najznámejších producentov rumu patrí Kuba aj Dominikánska republika, no kto by sa chcel do karibských končín vydať za ochutnávaním rumov, nebudú mu stačiť iba tieto dve oblasti.

Každý ostrov v Karibiku má svoj vlastný rum, a preto si ho viete vychutnať naozaj kdekoľvek. Každé miesto má v rume niečo, nejaký detail, ktorým sa zviditeľnil a ukázal, že ide vlastnou cestou.

Barbadoský rum (zdroj: Malte Wingen, unsplash.com)

Kam sa vybrať za perfektným rumom? Medzi najlepšie rumové ostrovy patrí Barbados. Jeho rumy majú vyvážené chute s esenciou dubových barelov a cukrovej melasy. Práve odtiaľto pochádza aj najstaršia značka rumu, teda Mount Gay, ktorá funguje od roku 1703.

Rum na Portoriku je ľahký, niekoľkokrát destilovaný a tak získava svoju jemnosť, ktorou je povestný.

Jamajka je jeho pravým opakom, pretože jamajský rum je opulentný, tmavý, ťažký a plný s chuťou ovocia či korenín. Jamajský rum Appleton je dnes už kultová záležitosť.

Exotické rumy dostanete aj na ostrovoch Antigua alebo Grenada, kde dostať nápoj s ťažkou chuťou, no mnohí hovoria, že práve tak mohli chutiť pôvodné, originálne rumy.

Rumy z francúzskych ostrovov Martinique a Guadeloupe sú absolútne odlišné, pretože ide o rumy „rhum agricolé“, teda o rum, ktorý vzniká zo šťavy cukrovej trstiny a nie z melasy. Práve ostrovy Guadeloupe produkujú unikátne rumy a to už stojí za zváženie cesty.