Prečo by sme mali navštíviť Sicíliu? Nie sú to len pláže

Máloktorý ostrov Stredozemného mora je tak unikátnym, ako juhotalianska Sicília.

12. aug 2019 o 21:35 Tomáš Kubuš

Sicília? To nie sú len krásne a dlhokánske pláže, ale aj spleť historických miest, podmanivého sveta Palerma či známej Taorminy, alebo napokon Liparské ostrovy. Objavte sever tohto ostrova a budete fascinovaní jeho krásou.

Miešali sa v ňom vplyvy snáď všetkých dôležitých civilizácii, ktoré vznikali v týchto končinách a takmer všetky tu po sebe zanechali vzácne dedičstvo. K nemu si primiešajte nádhernú prírodu, lákavú Etnu, uličky historických miest s lenivou atmosférou alebo perly vhodené do mora v podobe Liparských ostrovov.

Sicília je ako pokladnica, do ktorej keď siahnete, nájdete poklady.

Vyberte sa na sever ostrova a vychutnajte si jeho miesta plné zážitkov.

Palermo s nádychom Orientu

Najznámejším mestom celého ostrova je Palermo. Je hlavným mestom Sicílie a mieša sa v ňom duša aj srdce tohto miesta.

Palermo nikdy nebude obyčajné alebo bežné miesto, ale bude pripomínať jedlo uvarené z množstva ingrediencií, ktoré navonok spolu nesúvisia, no s prvým sústom viete, že ste nič lepšie v živote nejedli.

Rušné ulice, chaotická doprava, trúbenie, konské drožky a keď si už už myslíte, že si na chvíľku vydýchnete, ocitnete sa v dokonalom trhovisku nasiaknutom orientom v štvrti La Vucciria.

Predavači sa prekrikujú, ponúkajú svoje čerstvé tuniaky, dokonalé rajčiny, baklažány, zeleninu alebo bylinky. Vtipkujú, smejú sa, spievajú a človek je uprostred dokonalého divadla.

Piazza Pretoria, Palermo (zdroj: Tomáš Kubuš)

Neďaleko odtiaľto sa ulicami rozlievajú barokové spomienky a za Quattro Canti, najznámejšou križovatkou mesta objavíte aj námestie Piazza Pretoria so sochami kúpajúcimi sa vo fontáne.

Kedysi ju prezývali fontána hanby, pretože nahé sochy boli pre konzervatívnych Sicílčanov príliš veľké sústo. Vedľajšie námestie je vzdialené len niekoľko krokov, no zažijete prepad o pár storočí nazad.

Trhovisko La Vucciria, Palermo (zdroj: Tomáš Kubuš)

Kým tu vládlo baroko, pred očami rastie kostol poznačený starými Normanmi, ktorí kedysi vládli ostrovu. Medzi ich najkrajšie stopy v meste patrí unikátny kláštor San Giovanni degli Eremiti s červenými kupolami. Vyjdite až hore na zvonicu a celé Palermo vám leží pod nohami. Mesto sa rozlieva až po pahorok Monte Pellegrino a zátoku Conca d´Oro.

Stále nemáte pamiatok dosť? Na koniec si vychutnajte ešte Palazzo Normani alebo slávnu palermskú Katedrálu, kde rozpoznáte normanský, maurský, gotický, ale aj barokový štýl.

Dlho sa na túto krásu budete pozerať až vám vyhladne a vtedy sa Palermo len pousmeje a pozve vás na skvelé jedlo. Sicílske Palermo je rajom pre milovníkov streetfoodu a určite tu ochutnajte panelle e crocche alebo sladučké cannoli plnené čerstvou riccotou.

Sladké cannoli sú typickým sicílskym dezertom (zdroj: Tomáš Kubuš)

Katedrála nad mestom

Sicílske Monreale možno nemá najzvučnejšie meno, ale je obrovským lákadlom. Výhodou je to, že leží len pár kilometrov od Palerma, a tak si jeho návštevu viete spojiť aj s hlavným mestom Sicílie.

Najdôležitejším bodom Monreale je okázalá a unikátna katedrála z 12. storočia, ktorá sa dnes môže popýšiť aj zápisom v UNESCO.

Vojdete dnu a obklopia vás mozaiky, ktorým sa vyrovná v Taliansku snáď len Ravenna. Tá najkrajšia zobrazuje Krista Pantokrata priamo nad oltárom, no ani ostatné sa nedajú zahanbiť.

Chvíľku ticha a pokoja nasajete v krížovej chodbe a napokon si užijete aj vyhliadku na celé okolie. Toľko zaujímavosti na malom kúsku zeme. Monreale nemá v sebe len katedrálu, ale potešia vás aj jeho staré uličky s vyčnievajúcimi balkónmi s rozvešaným prádlom, ale aj farebné a ošumelé fasády pred ktorými parkujú mopedy.

Krásne, sicílske klišé. V parku sa stretávajú domáci a ak nie sú tam, nájdete ich v uličkách s bazárom, kde kúpite čerstvého tuniaka, chobotnice, ale aj voňavé oregano.

Lipari a jeho atmosféra

Liparské ostrovy patria medzi najkrajšie výletné ciele severnej Sicílie. Nájdete ich neďaleko prístavu Milazzo a spolu tvoria sedem, sopečných perál kúpajúcich sa v Tyrhénskom mori.

Lipari prístav (zdroj: Tomáš Kubuš)

Nasadnite na loďku a nechajte sa unášať vlnami na najväčší z nich s menom Lipari.

Žije v ňom cez 10 000 obyvateľov a jeho dominantou je pahorok ozdobený pevnosťou z ktorej sa dvíha kostolná veža a pod ňou sa rozlieva príjemné, stredomorské mestečko plné lákavých uličiek, malých podnikov a reštaurácii či predajničiek suvenírov.

V centre mesta (zdroj: Tomáš Kubuš)

Lipari v sebe ukrýva aj archeologické vykopávky staré viac než 3000 rokov a lákavé, historické múzeum s dejinami Liparských ostrovov.

Mieša sa tu čierny obsidián a biela pemza, dva vývozné artikle súostrovia a ak si chcete Lipari užiť všetkými zmyslami, ochutnajte aj miestne víno, čerstvého, grilovaného tuniaka s kúskami feniklu.

Výhľad z Akropoly (zdroj: Tomáš Kubuš)

Vulcano v tieni sopky

Neďaleko ostrova Lipari sa z mora vynára sopečný kužeľ, z ktorého sa dvíha jemný dym. Liparské ostrovy sú známe svojou sopečnou históriou a ostrovček Vulcano je toho skvelým dôkazom.

Prechod stále činnou sopkou na ostrove Vulcano (zdroj: Tomáš Kubuš)

Spoločne s Liparami patrí k najobľúbenejším miestam súostrovia a mnohí sa tu zastavia práve na ceste na Lipari, čím si tieto dva ostrovy spoja. Stačí zakotviť v maličkom prístave a prvé čo ucítite je pach síry. Pochádza z tzv. fumarol, ktoré hrajú pestrými farbami a odtieňmi žltej.

Na Vulcano jazdia mnohí preto, aby sa tu mohli okúpať v prírodných sopečných jazierkach v Baia di Levante, ktoré Liparské ostrovy preslávili.

Ak by ste preferovali kúpanie sa v mori, môžete sa zložiť na jednu z krásnych, čiernych, sopečných pláží.

Pohľad na okolité Liparské ostrovy (zdroj: Tomáš Kubuš)

Najväčším zážitkom na Vulcane je však šliapať na vrchol sopky. Každým krokom vyššie sa vám otvára krajší a krajší pohľad na okolité more a za dobrej viditeľnosti si všimnete aj viaceré ostrovy.

Takmer na vrchole máte pocit, ako by ste opustili zem a ocitli sa niekde na inej planéte. Farebná síra, dym, červenkasté kamene a stuhnutá láva. Stojíte tam, hľadíte do sopky a cítite zimomriavky.

Zdolaný vrchol sopky (zdroj: Tomáš Kubuš)

Nemenej zaujímavým miestom na Vulcane je aj tzv. Údolie príšer posiate bizarnými skalnatými útvarmi.

Sicílske Santorini

Málo známy Liparský ostrov Panarea má všetky predpoklady na to, aby vás opantal a prekvapil. Málokto o ňom totiž niečo vie a preto sem ide bez očakávaní.

Ostrov Panarea (zdroj: www.pixabay.com)

Vystúpite z loďky, spravíte pár krokov a pochopíte, prečo je tento malý ostrov v Taliansku tak obľúbeným miestom a zamilovalo si ho aj toľko rôznych celebrít.

Okolo ostrova nájdete priezračné more, sú tu čierne pláže posiate sopečným pieskom a hlavné mesto hrá symfóniou bielo-modrej farby podobne ako Santorini, len bez zástupu turistov. O pár rokov sa to určite zmení a Panarea sa stane vyhľadávaným miestom.

Panarea (zdroj: https://www.flickr.com/photos/darthale/)

Lenivá, ostrovná atmosféra nikoho nikam neženie a tak sa len prechádzajte a vychutnávajte si život.

Na autá zabudnite, nájdete tu len elektromobily, ale aj tie nechajte na pokoji a objavujte zákutia po vlastných. Milovníci histórie skôr či neskôr skončia na mieste zvanom Capo Milazzese, výbežku na ostrove, ktorý je posiaty základmi domov z doby bronzovej. Fotogenické miesto a dôkaz toho, že Panarea už pred viac než 3000 rokmi bolo dôležitým miestom v Stredomorí.

Capo Milanese, Panarea (zdroj: https://www.flickr.com/photos/ghost-in-the-shell/)

Videli ste už vybuchnúť sopku?

Sopečný ostrov Stromboli patrí nielen medzi európske, ale aj medzi svetové unikáty a ak križujete Liparské ostrovy, máte ho na dosah ruky.

Už z diaľky viete, že sa pozeráte na majestátnu sopku vysokú 924 metrov, ktorú spája s nebom hustý, biely oblak dymu. Bez neho by bolo Stromboli akési zvláštne a nahé.

Stromboli (zdroj: www.pixabay.com)

Všetko na ostrovčeku sa točí len a len okolo sopky a jej výbuchov. Tie sú totiž mimoriadne pravidelné a miestna sopka vybuchne v priemere každých 15 až 20 minút. Neveríte? Presne preto, by ste sa mali prísť presvedčiť na vlastné oči!

Sopka je natoľko aktívna, že dnes sa už používa odborný termín „strombolská erupcia“, ktorá funguje ako perpetum mobile. Samozrejme z času na čas dôjde k väčšej explózii, ale nie je to pravidlo.

Na ostrove žije len okolo 500 stálych obyvateľov, no mestečiek tu nie je veľa. Medzi tie známe patrí Ginostra obklopená lávou, olivami, kaparami a opunciami. Ginostra je odrezaná od sveta a život je tu tvrdý, no mnohí by nemenili.

Mestečká na ostrove majú svoj vlastný spôsob života a ten určuje Damoklov meč v podobe sopky. Nič iné sa tu nepočíta.

Erupcia sopky Stromboli (zdroj: www.pixabay.com)

Pre tých zdatných je možnosť výstupu až na vrchol s profesionálnym sprievodcom, kde viete explózie sledovať z tesnej blízkosti. Kto dá prednosť oddychu, tak ten si výbuch sopky vychutná najlepšie podvečer alebo večer, keď na krajinu sadne tma.

Stačí sa ocitnúť na loďke, priplávať na miesto zvané Sciara del Fuoco a sledovať vrcholok sopky. Skôr či neskôr sa zableskne erupcia a v tmavej noci vidno červeno-oranžové svetelné výstrely. Na toto divadlo len tak skoro nezabudnete.

Romantická Taormina

Hoci je sicílske Palermo najznámejším miestom Sicílie, predsa len sa nájde miesto, ktoré je ešte navštevovanejšie. Je ním romantická Taormina, postavená na kopci pár kilometrov od východného sicílskeho pobrežia.

Hovorí sa o nej ako o najživšom a najkrajšom mieste celého ostrova a stačí prísť do jeho sveta, a tento výrok pochopíte všetkými zmyslami.

Tu sa naučíte užívať si život, nechať do seba nasať koncepciu „dolce vita“ a príjemne sa potulovať starým mestom sem a tam.

Uličky Taorminy (zdroj: www.pixabay.com)

Najunikátnejším miestom Taorminy je staroveké, grécke divadlo, ktoré pretvorili Rimania do dnešnej podoby. Pôsobivé ruiny očarili niekoľko generácii návštevníkov a oči na ňom nechal aj Goethe.

Sadnite si na jeho kamenné sedadlá a pred očami sa vám vynorí silueta Etny. Máloktoré miesto na Sicílii je tak ikonické, ako taorminské divadlo. V lete tu dokonca môžete sledovať antické tragédie od Sofokla či Aristofanove komédie.

Amfiteáter v Taormine (zdroj: www.pixabay.com)

Hlavná ulica Corso Umberto na sebe nesie staré paláce, historické fasády, ale aj obchodíky, reštaurácie či útulné kaviarne, v ktorých môžete vysedávať a sledovať živé korzo plné ľudí. Najmä podvečer je národným športom passegiata, bezcieľne potulovanie sa centrom mesta.

Atmosféra v Taormine (zdroj: www.pixabay.com)

Nahliadnite aj na kostoly akými je Santa Caterina či na mestskú bránu Porta Catania a napokon sa nechajte zlákať na pohárik aperolu, tanier plný cestovín a napokon sladkú bodku za Taorminou v podobe marcipánových koláčikov.

