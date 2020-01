Vlastný ostrov či plávanie s deflínmi. Maldivy sú prešpikované zážitkami

Maldivy skrývajú rajské pláže, luxus, ale aj zákutia orientálneho sveta a fantastický podmorský svet.

6. jan 2020 o 17:15 Tomáš Kubuš, Martina Lukáčová

Maldivy patria pre mnohých k cestovateľským snom. Skrýva nádherné ostrovy, rajské pláže, luxus, ale aj skryté zákutia orientálneho sveta a fantastický podmorský svet. Zlé počasie tu neexistuje a zážitky budete rátať každý deň.

Unikátne súostrovie vzniklo činnosťou sopiek

Ostrovné Maldivy vynárajúce sa z Indického oceánu sú svojim spôsobom unikátne. Ležia kúsok od Indie či Srí Lanky, ale vôbec sa ne tieto krajiny nepodobajú.

Išli si svojou vlastnou cestou a dnes tvoria fascinujúci svet súostroví sopečného pôvodu.

Kedysi tu sopky skutočne boli, no tie sa stratili, zostali po nich len zvyšky a tie pohltili korale, aby vytvorili exotické atoly. Takto vznikli najkrajšie ostrovčeky sveta, ktoré lákajú návštevníkov z celého sveta.

Maldivské atoly totiž ponúkajú dokonalý relax, snehobiele pláže, palmové zátišia, luxusné ubytovanie, ale aj zážitky s domácimi na obývaných ostrovoch či trhoviská hlavného mesta.

Každý si tu niečo nájde a bude mať dôvod prečo si tento ostrovný raj užiť plnými dúškami. Prečo sa vybrať práve na Maldivy?

Maldivský luxus priamo nad morom

Zasnívali ste sa niekedy nad tým, aké by to bolo prebudiť sa v krásnom, drevenom domčeku len pár centimetrov nad hladinou najpriezračnejšieho mora aké ste v živote videli?

Presne toto nemusí byť sen, ale viete to zažiť práve na Maldivách. Vďaka svojmu pôvodu majú Maldivy rozsiahle plytčiny s krásnou, čistou vodou a to využili hotelové siete, aby nad hladinou postavili súkromné chatky, ktoré sa často označujú ako vodné bungalovy.

Máte v nich súkromie, často aj menší, vlastný bazén a to najdôležitejšie, priamo zo svojej izby sa môžete ponoriť do maldivskej vody a objavovať podmorský svet.

Plážové apartmány na Maldivách

Zažite maldivský podmorský svet

Máloktoré ostrovy sveta sú tak dokonalým rajom na potápanie, ako práve Maldivy.

Podmienky sú tu viac než ideálne a tropická teplota, ktorá sa celoročne pohybuje medzi 26 – 31 stupňov sem prilákala obrovské množstvo druhov rýb či iných morských živočíchov.

Nie je problém si tu spraviť potápačský kurz a dovolenku si tak spríjemniť zážitkami pod hladinou mora. Na výber budete mať začiatočnícke, plytké oblasti a pre skúsenejších sú tu aj hlboké ponory ku koralovým útesom alebo k vrakom lodí.

Podmorský svet je doslova preplnený životom a tak môžete obdivovať viac než 185 druhov koralov, cez tisíc druhov rôznych rýb, až 21 druhov veľrýb a delfínov, 5 druhov korytnačiek a desiatky druhov krabov.

Plavba tradičnou loďkou za delfínmi

Ostrovy vždy lákajú ľudí nasadnúť na loďku a ísť preskúmať čo sa nachádza „za najbližšou vlnou“. Maldivy ponúkajú aj takúto možnosť a môžete sa skúsiť plaviť na tradičných, farebných loďkách zvaných dhoni.

Kedysi sa na takých premiestňovali len rybári hľadajúc úlovok, no dnes si ich viete vyskúšať aj vy. Plachtíte vetrom a horizont zapĺňajú atoly jemne sa vznášajúce nad hladinou.

Romantika ako vyšitá a ak si k tomu pripočítate zapadajúce slnko, máte spomienky na celý život. Tým najkrajším je však pozorovanie delfínov priamo z malej loďky. Skôr či neskôr sa objavia, bláznia sa kúsok od Vás a vy sa neviete vynadívať.

Vlastný ostrov aspoň na jeden deň

Z vyše tisíc ostrovčekov na Maldivách je obývaných iba okolo 200. Obľúbeným dovolenkovým výletom je súkromná plavba k niektorému z neobývaných ostrovov.

Ostrovy sú všeobecne malé, najväčší ostrov krajiny prejdete pešo asi za hodinku chôdze. Ich skutočný rozmer je však v bohatej tropickej vegetácii a exotickej kráse. Deň strávený na opustenom ostrove s rajskými plážami je splnením sna mnohých návštevníkov Maldív.

Súkromie vlastného ostrova (zdroj: Jackie Tsang, unsplash.com)

Plávanie so žralokmi alebo rajami

To, že Maldivy vynikajú podmorským svetom, to už všetko viete, ale vedeli ste, že tu môžete skúsiť aj niečo unikátne, čo by ste možno inde neskúsili?

Maldivy sú obľúbeným miestom na pozorovanie žralokov, no nielen na pozorovanie, ale môžete si tu s nimi dokonca aj zaplávať. Trúfli by ste si?

Ak vás predstava byť pár centimetrov od nich naháňa hrôzu, skúste raje, ktoré môžete kŕmiť a pozorovať z tesnej blízkosti v ich prirodzenom prostredí.

Vychutnajte si vodné športy

Množstvo aktivít na Maldivách sa prepletá s morom, ale to nebude žiadny prekvapením. Ak holdujete vodným športom, našli ste ďalšiu skladačku do vašej rajskej dovolenky.

Medzi tie najobľúbenejšie patrí vodný kajak, kedy máte k dispozícii dokonca priesvitné dno, aby ste mohli pod sebou sledovať koraly a podmorský svet. Vyskúšajte aj paddleboard alebo vodné lyže, ktorými budete doslova lietať po hladine.

Ako žijú ľudia na maldivských ostrovoch?

Maldivy nemusia byť len o tom, že budete zatvorený v luxusom rezorte, ale môžu vám ukázať aj svoju druhú tvár a teda ako žijú ľudia na týchto ostrovoch.

Mnohé ostrovy sú obývané a ak sa odveziete trebárs aj trajektom na lokálny ostrov bez turistických príkras nadýchnete sa duše krajiny.

Obľúbeným ostrovčekom je Maafushi. Žijú tu rybári, stretnete tu deti kráčajúce do školy, ženy sediace na priedomí, ktoré sa bavia so susedkami a zistíte, že čas pre nich nehrá žiadnu rolu.

Maldivčania sú ostýchaví, no stačí pár chvíľ na prelomenie ľadov a zistíte akí sú príjemní.

Chutné Maldivy

Ostrovné krajiny vždy postavia svoj gastronomický repertoár na mori a Maldivy sú dokonalým príkladom, že to funguje.

Aj krajina ako Maldivy má svoje tradičné jedlá a chute na ktoré je hrdá, a tak vám láska k týmto ostrovom môže ísť aj cez žalúdok.

Medzi najdôležitejšie jedlá patrí tuniak na desiatky spôsobov. Ochutnajte tradičné jedlá ako Mas Huni, teda zmes tuniaka, cibuľky, kokosového orechu a čili ku ktorej si zahryzujete placky Roshi.

Indická kuchyňa sem priniesla rôzne druhy chutného kari a grilovanou rybou na pláži Maldivy nemôžu čo pokaziť. Dary mora sú po tuniakoch najobľúbenejšie chuťovky.

Závan orientálneho sveta

Hoci si to v dovolenkových strediskách a luxusných rezortoch nemusíte všimnúť, Maldivy sú moslimskou krajinou a s miestnou kultúrou aj náboženstvom sa najlepšie stretnete v hlavnom meste ostrovnej republiky.

Tým je Male ležiace na rovnomennom atole, ktorý je najväčším maldivským ostrovom. Letisko leží len pár stoviek metrov od neho na ďalšom ostrove a preto ho mnohí obídu, no ak mu dáte šancu, zapáči sa vám.

Male má v sebe arabský Orient a dokonca aj zaujímavé pamiatky. Objavte v jeho uliciach starú Piatkovú mešitu, ktorá so svojim minaretom čaká na zápis do UNESCO, zaujme Vás aj Veľká mešita, Národné múzeum s históriou ostrovov, farebný Prezidentský palác alebo hrobka sultána, ktorý porazil Portugalcov.

Život nájdete na trhoviskách a najkrajším príkladom je tradičný, rybí trh, kde dostať všetky špeciality ostrova. Sú tu sto kilové tuniaky, voňavý pandán, exotické ovocie, dary mora, zelenina, kokosové orechy aj sušené oriešky betelu, ktoré domáci radi žujú.

Ryby a dary mora sú miestne potraviny. Takmer všetko ostatné sa na Maledivy dováža. (zdroj: flickr.com/Mark Fischer)

Choďte teraz, kým nebude neskoro

Ak chcete navštíviť Maldivy, nemali by ste to veľmi odkladať. Najvyšší bod leží iba 2,4 metrov nad morom. Zvyšujúca sa hladina oceánov ich krok po kroku pohlcuje. Predpokladá sa, že v priebehu budúceho storočia môžu byť navždy preč a s nimi sa môže stratiť aj ich unikátny príbeh.