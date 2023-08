Ako som sa prelanovkoval naprieč najväčším lyžiarskym strediskom v strednej Európe

Písmo: A - | A + diskusia ( 5 ) Zdieľať

V roku 1936 mal český jaskyniar a propagátor turistiky Alojz Lutonský odvážnu víziu: postaviť sedačkovú lanovku na Chopok v Nízkych Tatrách. „Keby som mohol predbehnúť čas, zrealizoval by som utopický nápad. Budoval by som veľkokapacitnú lanovku z Liptovského Mikuláša po skalách doliny k jaskyniam, odtiaľ až do Jasnej…,“ povedal. Po jeho návrate zo Švajčiarska skutočne v Jasnej, ktorá dnes patrí k obci Demänovská Dolina, vyrástli prvé sedačkové lanovky. Bolo to koncom 40. rokov a počas 50. rokov minulého storočia. Napodiv vtedy na nich cestujúci sedeli bokom.

„To, čo dnes navrhujem, nemusí byť utópia, fantázia, ale realita v budúcnosti,“ tvrdil Čech.

Pre Lutonského boli slovenské hory už v tom čase jeho novou vášňou a domovom. Jeho nápad spojiť Liptovský Mikuláš, centrum liptovského regiónu, ktorý ponúka množstvo vodných, turistických a lyžiarskych zážitkov, a Jasnú lanovkou zostáva dodnes utópiou. Severná a južná strana Chopku sú však spojené sedačkovými lanovkami.

Dve strany vrcholu, pod ktorým sa Jasná rozprestiera, dnes spájajú štyri nové lanovky a päť staníc – Biela Púť, Priehyba, Chopok, Kosodrevina a Krupová. Za približne storočie a s viac ako 50 kilometrami zjazdoviek sa turistické centrum rozrástlo na najväčšie lyžiarske stredisko v strednej Európe (za predpokladu, že do tejto kategórie nepočítame Rakúsko). Cestovnému ruchu sa v oblasti začalo dariť hneď, ako tu v 20. rokoch 20. storočia objavili dve pozoruhodné demänovské jaskyne vrátane tej ľadovej.

Moja cesta do samotnej Jasnej sa začala preplneným ranným vlakom z Bratislavy do Liptovského Mikuláša, kde som prestúpil na autobus, ktorý ma odviezol priamo do strediska. Autobus premáva každú hodinu, viac-menej. V stredisku jeho cesta Demänovskou dolinou, vrátane kľukatej cesty, množstva hotelov, parkovísk a lesov, končí. Každú zastávku autobus hlási cez reproduktory. Človek sa tak nestratí. (Ak vyrazíte na Chopok z južnej strany, musíte sa dopraviť do Brezna a tam nastúpiť na autobus, ktorý vás odvezie až do strediska, pričom vystúpite na konečnej zastávke Srdiečko/Trangoška.) Do Jasnej je teda veľmi ľahké dostať sa a to z oboch strán a bez auta. Kto by to bol povedal?

Lanovky namiesto túry

Keďže nelyžujem, rozhodol som sa ísť do Jasnej ešte za slnečných a teplých dní.

„Jasná je nádherná aj v lete,“ povedal mi riaditeľ rezortu Jiří Trumpeš. "Na rozdiel od zimy je oveľa pokojnejšia."

Väčšina lanoviek v stredisku je v prevádzke aj v lete, takže nie je prekvapením, že pre moju misiu objavovať stredisko prvýkrát v živote som si zvolil lanovku. Cena spiatočného lístka (sever - juh) na Chopok sa pohybuje od 29 do 33 eur v závislosti od toho, či si lístok kúpite v turistickom informačnom centre, online alebo cez aplikáciu Gopass . Ak chcete ušetriť, môžete vyraziť na Chopok, druhý najvyšší vrch Nízkych Tatier (2 024 m), a po hrebeni dokonca pokračovať na najvyšší vrch pohoria, Ďumbier (2 043 m), alebo ísť pešo dole južnou stranou Chopku.

Jazero, ktoré sa v zime využíva na výrobu umelého snehu a ktoré sa nachádza pri autobusovej zastávke a prvej zastávke lanovky Biela Púť, bolo mojím prvým vizuálnym kontaktom so strediskom. V lete si tu ľudia – nielen páry – môžu požičať vodné bicykle či urobiť nádherné fotografie z člnu s rezortom a horskou scenériou v pozadí. Kúsok od Bielej Púte a priľahlej detskej zábavnej zóny s trampolínami a tubingovou dráhou sa začína krátky žlto značený chodník, ktorý návštevníkov zavedie na neďaleké Vrbické pleso, najväčšie svojho druhu v Nízkych Tatrách. Je pod najvyšším, piatym stupňom ochrany prírody.

Moja prvá skutočná skúsenosť so strediskom sa začala návštevou nových, čistých a - pre Slovensko dosť nezvyčajné - bezplatných verejných toaliet. Nebol som jediný návštevník, ktorý odchádzal ohromený. Predtým, ako som vošiel, som počul skupinku poľských turistov rozprávať sa práve o týchto toaletách. Považovali ich za lepšie ako tie, ktoré videli v Poľsku.

"Sú super," povedalo usmievajúce sa poľské dievča.

Potom som naskočil do pohodlnej lanovky, sledujúc stredisko zhora. Mnohé ubytovacie zariadenia, vrátane nového, kontroverzného hotela Damian, jedného z najväčších v strednej Európe, sa postupne zmenšovali, kým lanovka sa približovala smerom k stanici Priehyba.

Turisti čakajú na kabínku lanovky na Chopku. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Salaš, tri psy a káry

Na Priehybe nachádza v lete domov salaš s rovnomenným názvom. Relatívne nový projekt, ktorý odštartoval chovateľ Peter Kompiš, má za cieľ vrátiť do tunajších hôr špecifické plemeno oviec, valašku. Ignorujúc lanovku nad svojimi hlavami spásajú časť zjazdovky, na ktorej sa konajú v zime aj lyžiarske preteky. Je pomenovaná po Petre Vlhovej, najlepšej slovenskej pretekárke v alpskom lyžovaní. Tri pyrenejské horské psy - Soleil du monde (priamo z Pyrenejí), Kay (najväčší a najmladší) a Džaila, ktorá je jedinou sučkou v skupine týchto obrích, bielych strážnych psov, chránia stádo viac ako 40 valašiek.

„Od narodenia vyrastali s ovcami,“ vysvetlila Veronika, jedna z pastierov na salaši.

Psy môžu štekať na ľudí, ak sa opierajú cez plot alebo sa pokúsia otvoriť výbeh, ale nikdy na nich neútočia. Je možné dokonca vstúpiť do výbehu a týchto chlpáčov pohladkať, ale iba ak je v blízkosti pastier.

Projekt návratu valašiek do hôr spustili v Jasnej v roku 2022. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Sol, Kay a Džaila oddychujú v tieni na Priehybe. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Prípadne môžete nastúpiť na ďalšiu lanovku a vydať sa rovno na Chopok. Niektorí cudzinci označujú vrchol ako „Čopok“, čo môže nejedného Slováka pobaviť. Vrchol, ktorý vyzerá ako kopa kameňov rôznych veľkostí, je vzdialený len pár krokov od lanovky a dvoch reštaurácií, najvyššie položenej reštaurácie a hotela na Slovensku Rotunda a reštaurácie v Kamennej chate alebo Kamienke. Chata, bývalá ubytovňa pre robotníkov, ktorí po druhej svetovej vojne stavali lanovky, je treťou najvyššie položenou chatou na Slovensku. Dnes slúži ako prístrešok pre turistov.

Z Chopku môžu turisti vyjsť na Ďumbier, vrátiť sa na Bielu Púť alebo pokračovať na južnú stranu Chopku.

Výhľad z Chopku na reštauráciu a hotel Rotunda. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Ďalšia lanovka - táto sa volá A2 - ma zviezla do stanice Kosodrevina. Vedľa stanice stojí aj reštaurácia s názvom Kosodrevina. Hneď vedľa, v priestoroch bývalej lanovky, môžu turisti nájsť malé múzeum venované histórii lanoviek a lyžovania v Jasnej. Volá sa Von Roll – podľa švajčiarskej firmy, ktorá vyrobila prvú sedačkovú lanovku pre túto oblasť, a naozaj vyzerá ako stanica lanovky zo starej školy. Ale stanica Kosodrevina ponúka aj trojkolesové dobrodružstvo vďaka flotile horských kár. Pripomenulo mi to detstvo, keď sme sa s bratmi u starej mamy zvážali na podobnej káre po ceste a hrali sme sa na pretekárov. Po podpísaní papiera o bezpečnosti a nasadení prilby som sa vydal na 2,6 km dobrodružnú jazdu kľukatou a kamenistou zjazdovkou do stanice lanovky Krupová. Tentoraz mala moja kára aj číslo - 13, takže som sa naozaj cítil ako automobilový pretekár do vrchu, hoci moja horská kára sa valila dole kopcom. Cena lístka sa pohybuje od 16 do 37 eur, podľa toho, či potrebujete aj lístok na lanovku v prípade, že sa chcete vrátiť na Chopok alebo Bielu Púť.

Múzeum lanovky Von Roll na Kosodrevine. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Horské káry v Jasnej. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Podniky pri stanici Krupová. V pozadí končiaca dráha horských kár. (zdroj: Peter Dlhopolec - The Slovak Spectator)

Kde jesť a spať

Krupová je poslednou stanicou lanoviek v stredisku Jasná, prípadne prvou, ak výlet začínate na južnej strane Chopku. Lanovka A5, ktorá bola otvorená v roku 2016, nepremáva tak často ako lanovky na severnej strane. Kým budete čakať na opätovné spustenie lanovky, môžete si oddýchnuť v malom bare Summer Bar s pár ležadlami roztrúsenými okolo. Pri turistickom informačnom centre na Bielej Púti je vybudovaný pomerne luxusný bar Crystal Bar.

Čo sa týka jedla, dobrými reštauráciami sú Kosodrevina a Kamenná chata. Obe ponúkajú nádherný výhľad na hory. Okrem toho ponúkajú aj vývar, parené buchty s maslom a makom a vyprážaný syr. Tieto dobroty sú už dlho tradičnou súčasťou ich jedálneho lístka. Spoločnosť Tatra Mountain Resorts, ktorej patrí stredisko Jasná, prevádzkuje v Jasnej sedem hotelov vrátane hotela Liptov pri Vrbickom plese a hotela Tri Studničky v Demänovskej Doline. Štandardná izba pre jednu osobu na noc stojí v Liptove približne 60 eur a viac, pričom štandardná cena izby v druhom hoteli je minimálne trojnásobne vyššia. Spoločnosť vlastní aj hotel Srdiečko, vďaka ktorému sa hostia cítia ako na horskej chate. Hotel víta hostí už od roku 1958. Nachádza sa v blízkosti stanice Krupová, na južnej strane Chopku. Všetky tieto hotely prevádzkujú vlastné reštaurácie.

Umelé jazero pri stanici Biela Púť v Jasnej, kde sa možno člnkovať. (zdroj: Facebook/Jasná)

Po polhodine strávenej na Krupovej som sa vydal lanovkou späť na Bielu Púť. Zastavil som sa opäť na salaši, aby som sa definitívne rozlúčil s mojimi huňatými priateľmi a zamieril som späť tam, kde som začal svoje jednodňové dobrodružstvo. Opierajúc sa o zábradlie vedľa turistického informačného centra som sa zapozeral na umelé jazierko. Všetky lode boli zaparkované pri móle. Ľudia postupne opúšťali stredisko. Niet divu. Bolo niečo po 18. h. Mysliac na veci, ktoré som nestihol vidieť a už zvažujúc moju ďalšiu cestu do Jasnej, som si povedal, že už je načase, aby som išiel domov aj ja.

