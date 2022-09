Krvavý šiitsky sviatok ašúra môžete v Iraku vidieť aj ako turista

Islamský štát v Iraku prehral, no stále existujú spiace jednotky.

"Blízky východ mi bol vždy blízky…” začal rozprávanie o svojej tohtoročnej ceste do Iraku cestovateľ a sprievodca Matej Peluha. Fascinoval ho tu najmä stret rôznych svetov.

"Je to kolíska civilizácie, čo si možno veľa ľudí ani neuvedomuje, ale Irak je Mezopotámia, kde vzniklo prvé písmo, koleso, prvý spísaný zákonník. Pomaly to prechádza cez obdobie kolísky islamu, lebo tu sa diali jedny z najdôležitejších udalostí v počiatkoch islamu. A pomaly to prechádza až do modernej neslávanej histórie okolo Saddama Husaina a ISIS,” hovorí v podcaste Matej

Irak sa čím ďalej tým viac otvára svetu a hoci si na niektorých miestach stále treba dávať veľký pozor, je aj pre samostatných cestovateľov dostupný.

Víza dostanete na letisku, všade sa dá platiť dolármi, a keď sa vám podarí, možno trafíte aj jeden z dvoch najväčších šiitskych sviatkov Ašúra ako Matej. Treba sa však pripraviť, že nie je práve pre slabšie povahy.

