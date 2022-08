Fíni dodržiavali rozostupy dávno pred covidom, je to národ introvertov

Vo Fínsku vraj žijú najšťastnejší ľudia na svete, napriek tomu, že tam je polroka tma.

Ak by ste si mali tipnúť, kde žijú posledné roky údajne najšťastnejší ľudia na svete, ktorá krajina by to podľa vás bola?

Podľa informácií oboch našich hostí, je to Fínsko. To sa na prvý pohľad (konkrétne v zime) môže zdať paradoxne trochu depresívne, ale aj napriek tomu láka krajina tisícich jazier, saunovania, ženskej úderky vo vláde, Santovej základne či koláčov na každú udalosť každý rok tisíce ľudí za prácou či štúdiom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dnešná epizóda cestovateľského Všesvet podcastu je špeciálna, lebo sme sa rozhodli dať priestor vám - našim poslucháčom a rovno dvom naraz.

Michal Kasarda žije v okolí hlavného mesta Helsinky od roku 2019, chodí do práce, hrá hokej a občas si s Fínmi vybehne aj na poldeci, na ktoré ho rozhodne nepozvú. „Fíni sú podľa mňa všetci introverti. Od Fína sa veľa nedozvieš, až pokým s ním nevypiješ,” hovorí Michal v podcaste.

Miriam Žitňáková bola vo Fínsku na pandemickom Erasme, vďaka ktorému mala príležitosť spoznať fínske sviatky aj tradičné jedlá s nimi spojené. V podcaste porozprávala ktoré destinácie navštívili počas niekoľkodňového roadtripu naprieč krajinou aj čo obsahuje záhadná pizza Berlusconi.

Určite nevynechajte galériu fotografii od jej priateľa Viktora Palka - Miriam k nim pridala niekoľko zaujímavých fun factov, ktoré budete počuť aj v podcaste. Viac takýchto fotiek z každodenného fínskeho života či iných ciest nájdete na jeho Instagrame.

Budeme radi, ak nás v tvorbe podcastu podporíte na Patreone. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na vsesvetpodcast@gmail.com.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.