Turkméni chcú tento rok zavrieť bránu do pekla. Čo ešte nájdete v krajine bizarností?

Nikde na svete nenájdete viac zlatých sôch vodcu ako v Ašchabade.

Všetko dobré sa raz končí, hoci to naozaj dobré ešte nie definitívne. Siedmu sériu cestovateľského Všesvet podcastu uzatvárame skvelým rozhovorom o Turkménsku, bizarnej krajine plnej zlatých sôch, mramorových podstavcov, hovoriacich kríkov a horiacej diere v zemi.

Práve "brána do pekla", ako miestni horiacu jamu Derweze nazývajú, je jednou z hlavných turistických lákadiel.

"Tam sa ťažil plyn, no potom sa im to prepadlo a začali tam unikať obrovské kvantá zemného plynu, súdruhovia to vyriešili tak, že to zapálili a doteraz to horí,” vysvetľuje v podcaste hostka Zuzana „Hacka” Remišová z cestovateľského projektu OverlandVAN a festivalu Overland.

Tento rok sa objavili informácie, že Derweze pravdepodobne čoskoro uhasia a uzavrú, aby obmedzili straty drahocenného zemného plynu. Takže ak ju chcete vidieť, treba sa poponáhľať.

Hacka nám okrem iného tiež vysvetlila, ako sa do krajiny vychádzajúceho Turkmenbašiho dostať, ako z nej byť deportovaný, aj kde Šeherezáda rozprávala svojich 1000 a jeden príbehov.

Takže opäť sa môžete tešiť na skvelý záver série spojený s nahrávaním v prehriatom aute uprostred Dubaja a podcastovom štúdiu denníka SME. Ďakujeme veľmi pekne za podporu a počujeme sa opäť o pár týždňov.

