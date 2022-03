Lyžovačka, križiacky hrad a iná liga hummusu. Výbuch Libanon úplne neochromil

Nový Všesvet podcast o Libanone.

Ranná lyžovačka, obedná návšteva križiackeho hradu či rímskeho chrámu a blízkovýchodná večera s rôznymi typmi meze. Aj keď na prvý pohľad to môže znieť ako zvláštna kombinácia, všetky tieto veci sa dajú nájsť v Libanone – malej krajine na pobreží Stredozemného mora.

Aká je krajina, kde sa nachádza jedno z najstaršie osídlených miest na svete, Jupiterov chrám, modrá mešita, jaskyňa s podzemnou plavbou aj po katastrofe vzmáhajúci sa Bejrút?

V novej časti Všesvet podcastu to prezradí Romana Juhásová, ktorá Libanon už dvakrát navštívila. „Táto krajina má čo ponúknuť, aj keď mnohí o tom nevedia. Dá sa tam lyžovať, ísť do jaskyne a určite sa tam oplatí cestovať len kvôli jedlu. Sú tam krásne zákutia, a to nielen v Bejrúte," vraví.

Po návšteve Jupiterovho chrámu v Baalbeku sa môžete zastaviť v miestnych viniciach s výhľadom na zasnežené hory nad Bejrútom. Porozpráva nám o obľúbených raňajkách, syre podobnom bryndzi, suveníroch na trhu aj o tom, prečo šoférovanie pripomína adrenalínovú hru.

Aj keď krajina je stále v ťažkej politickej a ekonomickej situácii, turizmu je otvorená a má čo ponúknuť. Vypočujte si viac v novom Všesvet podcaste.

