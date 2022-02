Čo všetko skúmajú vedci na Antarktíde? Vyskúšať si to môžete aj osobne

Na Antarktídu sa môžete dostať loďou alebo lietadlom.

„Celý čas sme mali otvorené ústa a dívali sme sa, ako „také nič” môže byť také pekné. Však tam bola len voda a nejaký kopec so snehom. Ale bolo to fakt nádherné...” aj takéto vyjadrenia môžete počuť v novej časti Všesvet podcastu z úst nášho hosťa Mateja Pučeka, občas cestovateľského frfloša, ale inak dobrodruha so snom pokoriť všetky svetadiely na Zemi.

Pucovi sa ho koncom roku 2021 podarilo splniť a s expedičnou cestovnou agentúrou sa vybral na Antarktídu. Čo všetko sa počas takej expedície dozvedel o vedeckých výskumoch, na akého tučniaka či tuleňa narazil, aj ako sa cítil, keď skočil v plavkách medzi kryhy, sa dozviete v novej časti cestovateľského podcastu Všesvet.

A ak sa chcete na Antarktídu namotivovať ešte viac, pozrite si Pucove video z expedície, nájdete ho na jeho YouTube účte MATEJ PUČEK.

