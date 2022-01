Skalné mesto Petra sa skrývalo pod pieskom do 19.storočia. Do ktorých chrámov sa viete ísť pozrieť?

Skalné mesto Petra patrí medzi top pamiatky UNESCO.

Tiež ste niekedy rozmýšľali, kde by sa dal zohnať Svätý grál, ktorý vám zabezpečí nesmrteľný život? Nuž, mnohí sa podľa vzoru Indianu Jonesa vyberú do starodávneho skalného mesta Petra v Jordánsku, kde sa práve točilo niekoľko scén z filmu Indiana Jones a posledná krížová výprava.

Hosťami tohto Všesvet podcastu sú Jarko a Mirka Hamárovci, ktorí síce s hľadaním "Grálu svatého" neuspeli, no za to absolvovali niekoľko dní v Jordánsku a pripravili skvelý itinerár pre tých, ktorí na výlety nemajú niekoľko týždňov.

Hamárovcov ste už mohli počuť rozprávať vo viacerých častiach a sú dôkazom toho, že dobrodružne a samostatne cestovať sa dá kľudne aj po 50-tke. Dnes to bude čarovná Petra, antické pamiatky mesta Amman, aj červená púšť Wadi Rum.

„Niekto nás zobral do auta, ktoré malo 20 rokov dozadu zenit, STK-čka bola možno platná 25 rokov dozadu, a viezol nás niekde do púšte, pričom zhasol svetlá a my sme sa nevedeli orientovať ani podľa hviezd, ani podľa ničoho,” spomína v podcaste na výlet do beduínskeho táboru Jaro.

