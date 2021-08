Afganistan má posledný mesiac, kým sa uzavrie svetu

Jednotky USA definitívne opustia krajinu v priebehu najbližších týždňov.

10. aug 2021 o 13:05 Kristína Paholík Hamárová

Ak by Afganistan nebol roky zmietaný vojnami a chudobou, bol by jednou z najkrajších zastávok na slávnej hodvábnej ceste. Aspoň tak to priamo na mieste odpozorovali cestovatelia Martin Navrátil z cestovateľského webu Travelistan a Peťo Dosedla.

Do tejto stredoázijskej krajiny sa vybrali v júli 2021, aby sa s ňou takpovediac cestovateľsky „rozlúčili”. Z krajiny totiž postupne odchádzajú zahraniční vojaci a ľudia netaja strach a obavy z toho, čo bude zajtra.

„Museli sme napríklad myslieť na to, že sa nebudeme rozprávať s miestnym o tom, kam ideme. Lebo tá všeobecná milota ľudí, ktorá tam je, Afganci sú úžasní ľudia, sa mieša s debilizmom jednotlivca," hovorí v podcaste Martin Navrátil.

Ako vyzerajú ulice Kábulu, ktoré oblasti Afganistanu sú už úplne nedostupné, a čo pre miestnych znamená návrat Talibanu? Vypočujte si Všesvet podcast s profesionálmi.