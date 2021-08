Na lezenie po skalách nemusíte byť horolezci, vyskúšajte ferraty

Štyri ferraty na zážitkové leto

6. aug 2021 o 15:49 Jaroslav Matyáš

Lanový most v Skalke nad Kremnicou, ktorá je najnavštevovanejšou ferratovou lokalitou na Slovensku. (Zdroj: JAROSLAV MATYÁŠ)

Autor píše outdoorový blog Zagurami.eu

Horskí tradicionalisti ich považujú za škaredé hromozvody v stenách. Ochranári sa obávajú rušenia hniezdiacich vtákov. Záchranári zase častých úrazov, ktoré si privodia neskúsení lezci. No ľudia ich majú radi. Vďaka ferrate aj človek bez horolezeckého výcviku dosiahne na nevšedné zážitky z lezenia po strmých skalách.

Na Slovensku máme štyri lokality so zaistenými cestami spĺňajúcimi modernú definíciu pojmu via ferrata. To znamená jednosmerná trasa vybavená hrubým oceľovým lanom, o ktoré sa lezec istí pomocou popruhov s karabínami. Lano je pripevnené o skalu každé dva-tri metre. Ak zaistený lezec spadne, zachytí ho najbližšie kotvenie lana. Tvrdosť nárazu zoslabí tlmič umiestnený medzi úväzom na tele lezca a karabínami.

Dve zo štyroch slovenských ferrát – Martinské hole a Kyseľ v Slovenskom raji – sú prirodzené trasy vedené cez atraktívne rokliny, ktoré by bez zaisťovacích pomôcok neboli dostupné. Ich prechod je turistika v divokej prírode s malou prímesou adrenalínu.

Ďalšie dve lokality – areál na Skalke pri Kremnici a najnovší prírastok Dve veže pri Liptovských Revúcich – majú športový charakter. Ich cieľom je poskytnúť zážitok z lezenia, nič viac a nič menej.

Toto leto sa vo Vysokých Tatrách pripravuje piata slovenská via ferrata. Jej účel bude viac úžitkový ako zážitkový. Má uľahčiť priechod cez Priečne sedlo, v ktorom staré reťaze pri väčšom počte turistov už nestačia.