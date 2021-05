Najlepšiu maďarskú klobásu robia v Békešskej Čabe

Tipy spisovateľky Margit Garajszki na výlety po Maďarsku.

18. máj 2021 o 14:12 Kristína Hamárová

Slovensko sa pomaly pripravuje na otvorenie hraníc so susednými štátmi, v novej epizóde Všesvet podcastu sme sa pozreli do Maďarska.

Hostkou je tentokrát dramaturgička, režisérka, spisovateľka a prekladateľka Margit Garajszki z maďarského mesta Dabaš. Margit aktuálne žije v Budapešti no denne dochádza do komárňanského Jókaiho divadla, kde pracuje ako dramaturgička a režisérka. Maďarsko podľa nej ponúka nespočetne veľa možností na výlet, a to aj jednodňový.

"Napríklad pri Štúrove sa dá prejsť do Ostrihomu alebo v Komárne navštíviť maďarskú stranu. Do Budapešti sa tiež dá ísť ráno vlakom, zájsť si do kúpeľov a večer sa vrátiť," vysvetľuje Margit v podcaste.

Garajszki zároveň dáva tipy na svoje obľúbené rekreačné miesta ako Balaton, mesto Pécs či Békešská Čaba. Reč bude o birdwatchingu, cyklistike, historických mestečkách či tipoch na dobré divadlo v Budapešti. Dozviete sa aj kde zožniete najlepšiu klobásu.

Margit vysvetľuje, že hoci sa to možno nezdá, maďarská kultúra je nám, Slovákom a Slovenkám, veľmi blízka. V závere sa "prejdeme" po Komárne a porozprávame sa o jej vzťahu k slovenskej a maďarskej literatúre - to všetko stále v spolupráci s multikultúrnym festivalom [fjúžn] na cestách, vďaka ktorému môžete spoznávať aj svet, ktorý máme doma.

V prípade akýchkoľvek návrhov alebo pripomienok môžete písať na adresu vsesvetpodcast@gmail.com.

