Vieme, kde kupuje syr britská kráľovná

Alain sa po rokoch cestovania usadil v Piešťanoch.

4. máj 2021 o 16:44 Naďa Hubočan, Kristína Hamárová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4HtV04q6UM26A0GAKGFwUb

Viete odkiaľ berie syr britská kráľovná? Alebo kde dokážete za doslova pár sekúnd obehnúť tri európske krajiny okolo jednej rakety?

Všesvet podcast si tentokrát do štúdia pozval Alaina Janovjaka - rodeného Švajčiara s francúzskym i slovenským občianstvom, ktorý sa po rokoch cestovania rozhodol usadiť sa v Piešťanoch.

„Cítim sa ako Francúz, ale tiež sa silno cítim ako Švajčiar, hlavne keď sa ide nadávať na Francúzov. A teraz som už aj Piešťanec,” odpovedá v podcaste Alain na otázku o svojej identite.

Pôvodne sa narodil v metropole západného Švajčiarska Bazileji, vyrastal v pohraničí Francúzska a Nemecka. Práve tento región je známy svojimi malebnými farmami a dedinami s tradičnou architektúrou.

"Neďaleko miesta, kde bývam je malá dedina, ktorá sa volá Ferrette. Žije tam rodina, ktorá spracováva syry a oni to tak šikovne robia, že to exportujú do celého sveta. Dokonca kráľovná z Veľkej Británie od nich nakupuje. Takže ak ide o syr, určite by som sa tam zastavil. Od Bazileja je to asi polhodinu," hovorí v podcaste Alain.

Jeho príbeh si vo Všesvet podcaste môžete vypočuť vďaka spolupráci s festivalom [fjúžn] na cestách. Cez sériu takýchto rozhovorov sme sa rozhodli vám v nasledujúcich, stále pandemických týždňoch, priblížiť aj svet, ktorý máme doma.

V prípade akýchkoľvek návrhov alebo pripomienok môžete písať na adresu vsesvetpodcast@gmail.com.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.