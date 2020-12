Rakúska veľvyslankyňa: Miletička mi pripomenula detstvo

Margit Bruck-Friedrichová bratislavské trhovisko zbožňuje.

14. dec 2020 o 10:37 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Iba takmer 60 kilometrov delí Bratislavu od Viedne, no Viedenčania objavujú Bratislavu menej ako obyvatelia nášho hlavného mesta metropolu Rakúska.

V podcaste Spectacular Slovakia to priznáva aj rakúska veľvyslankyňa Margit Bruck-Friedrichová.

„Musíme popracovať na tom, aby sme viac ľudí z Viedne prilákali do Bratislavy,“ dodáva.

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/946816450%3Fsecret_token%3Ds-Lm8vD3RDtnn&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=false&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Samotná Viedenčanka pozýva svoju rodinu, priateľov a známych do Bratislavy na víkendy, aby spoznali jej krásy.

Aj keď si Bratislavu sama užíva, a to nielen Staré Mesto, podľa jej názoru je pri lákaní turistov do Bratislavy dôležité aj niečo iné – ukázať „krásy okolitých obcí“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bratislava za oponou

Veľvyslankyňa v podcaste zdôrazňuje, že Bratislava je dnes omnoho farebnejšia, a to aj vďaka množstvu kaviarní či obchodov, ktoré tu v priebehu rokov vyrástli. Jej výhodou je tiež dnešná dostupnosť.

Aj keď do Bratislavy už mnohí Rakúšania zavítali, či už kvôli pamiatkám, baletu, opere, diskotékam, či kvôli štúdiu, v minulosti to bolo zložitejšie.

„Pre generáciu mojich rodičov nebolo možné navštíviť Bratislavu po desaťročia,“ vysvetľuje Bruck-Friedrichová.

Počas komunizmu bola mestom hneď za železnou oponou, ktoré Rakúšania videli z diaľky, no nemohli ho navštíviť. Ešte skôr ako komunizmus ovládol vtedajšie Československo, mal vzťah Viedenčanov a Bratislavčanov úplne iný rozmer.

Objavte Bratislavu

Objavte Bratislavu Bratislava city guide: Objavte tradičné pamiatky aj miesta kam chodia miestni Čítajte

Generácia starých rodičov, ako spomína veľvyslankyňa, zvykla nastúpiť na električku z Viedne priamo do Bratislavy – spustená v roku 1914 – kde sa stretávali s miestnymi a navštevovali kaviarne.

„Môj starý otec sem chodieval aj preto, lebo zbieral známky,“ spomína v podcaste Bruck-Friedrichová.

Múzeum pod holým nebom

Hoci ona sama známky nezbiera, a ani nevyhľadáva diskotéky, miluje prechádzky po dunajskom nábreží a po meste, ktoré ponúka pestrý mix architektonických štýlov, či už ide o historické domy, socialistickú budovu Slovenského rozhlasu, či modernú Danubianu.

„Niekedy si pripadám ako na prechádzke múzeom pod holým nebom,“ hovorí diplomatka.

Keďže pôsobí v Bratislave od februára 2019, všimla si aj množstvo developerských projektov, ktoré sa v meste stavajú. V blízkosti Dunaja ide napríklad o River Park, Euroveu a Sky Park.

Pohľad na Dunaj v roku 2017. (zdroj: TASR)

„Na množstve miest sa toho deja naozaj veľa,“ hovorí Bruck-Friedrichová, „bude zaujímavé vidieť, ako sa nakoniec nové spojí so starým.“

Svoje prechádzky často začína pri Eurovei a pokračuje cez Starý most až k Mostu SNP. Na rozdiel od Viedne, ktorá na Dunaji neleží a okrajom jej centra tečie len rameno Dunaja, v Bratislave je rieka dôležitou súčasťou mesta.

„Páči sa mi, ako Bratislava dokázala zakomponovať Dunaj do mestského života,“ hovorí veľvyslankyňa.

Priznáva, že Viedeň by sa v tomto ohľade mohla niečo od Bratislavy priučiť. Dunaj je síce pre Viedenčanov rekreačnou zónou, no o mestskom živote a ruchu sa tu moc nedá hovoriť.

‘Miletičku milujem.’

Legendárne trhovisko na Miletičovej ulici patrí k ďalším obľúbeným bratislavským miestam Bruck-Friedrichovej. Cíti sa tu ako doma.

Jej prvá skúsenosť s týmto miestom však nebolaveľmi príjemná, keďže mrzlo a na trhovisku nebolo takmer nikoho.

„Potom som však zbadala nakladanú zeleninu, ktorá mi pripomenula detstvo,“ priznáva diplomatka.

Trhovisko na Miletičovej ulici v Bratislave. (zdroj: TASR)

Vtipná príhoda s týmto trhoviskom, a tiež ďalšia spomienka na detstvo, sa spája s langošmi a cesnakom, čo bolo jedno z prvých slov, ktoré sa v Bratislave naučila. Nevedela ako má predajcovi povedať, že chce len langoš s cesnakom bez kečupu alebo smotany. Skúšala to rôznymi jazykmi, až nakoniec niekto z konca radu vykríkol, „dajte jej to len s cesnakom.“

Na trhovisku má už dnes svoje obľúbené stánky. „Miletičku milujem,“ hovorí dnes Bruck-Friedrichová.

Okrem prechádzok a trhovísk má veľvyslankyňa v obľube napríklad balet a jazz. V meste stihla navštíviť koncert kapely Fatz Jazz Band v legendárnom V-klube či jazzovú vinárničku Art Vinotéka Kramáre. Na zozname jej obľúbených miest možno nájsť aj Starú tržnicu a Bistro St. Germain.

Spiaca kráska pri Bratislave

Hlavné mesto Slovenska síce ponúka veľa možností, ako si čas v ňom užiť, no rakúska diplomatka podčiarkuje, že blízke mestečká a obce, vrátane Modry, Pezinka, Budmeríc a Častej, obkolesené vinohradmi, stoja rovnako za návštevu.

Vypočujte si podcast Spectacular Slovakia

Vypočujte si podcast Spectacular Slovakia Tokio by sa mohlo inšpirovať Bratislavou, hovorí veľvyslanec Čítajte

Okrem vinárstva je Modra známa svojou keramikou, no nájsť tu možno aj niekoľko miest so skvelou zmrzlinou, tvrdí Bruck-Friedrichová. V Pezinku, ktorý je posiaty vinárstvami, ju prekvapil Šimák Zámok a jeho Galéria umeleckého skla.

Na Červený Kameň v Častej sa zase vracia kvôli blším trhom. V Budmericiach sa jej páči park a kaštieľ, ktorý pripomína jeden zo zámkov na rieke Loire.

Kým hrad v Častej je čoraz populárnejší, budmerický kaštieľ zostáva aj dnes podľa Bruck-Friedrichovej, minimálne pre zahraničných turistov, „spiacou kráskou“ regiónu.

Hrad Červený Kameň. (zdroj: Henrich Vajsábel)

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

Epizódu o Bratislave s rakúskou veľvyslankyňou podporila organizácia Bratislava Tourist Board. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstvo dopravy a výstavby SR.