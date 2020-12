Tokio by sa mohlo inšpirovať Bratislavou, hovorí veľvyslanec

Okrem cyklistiky je Makoto Nakagawa aj vášnivým pozorovateľom vtákov.

7. dec 2020 o 7:00 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Pre mnohých Japoncov je Bratislava neprebádanou časťou Európy. To neplatí o japonskom veľvyslancovi Makotovi Nakagawovi, ktorý už navštívil množstvo krásnych miest v Bratislave. Na Slovensko prišiel pritom iba koncom júna.

„Čas v Bratislave si naozaj užívam,“ hovorí v podcaste Spectacular Slovakia.

Tí, ktorí veľvyslanca poznajú, to neprekvapí. V Bratislave sa môže venovať hneď dvom svojim veľkým koníčkom: cyklistike a pozorovaniu vtákov.

Vypočujte si podcast:

Cyklistický raj

Do bicyklov sa zamiloval už ako malý chlapec, keď žil s rodinou v Paríži. Práve tu zažil svoju prvú Tour de France cez televíznu obrazovku. Bicykel neodložil ani v Tokiu, kde v cestnej cyklistike pokračoval.

Misia v Bratislave mu jeho cyklistické obzory rozšírila o niečo viac.

Zaplavené lúky priľahlej nivy rieky Moravy každoročne vytvárajú dočasné jazerné plochy, ktoré nesú názov Devínske jazero. (zdroj: TASR)

„Máte tu skvelé podmienky pre horskú cyklistiku,“ hovorí japonský diplomat.

Aj keď Nakagawa často bicykluje popri Dunaji, práve horské cyklotrasy v bratislavskom Lesoparku či Malých Karpatoch má v obľube o čosi viac. Kvôli pokoju, ktorý tu zažíva. Jednou z jeho obľúbených trás je tá k oddychovému miestu Biely kríž.

„Prostredie tu mi do istej miery pripomína cyklistický raj,“ tvrdí veľvyslanec.

V podcaste tiež približuje krátku cyklotrasu k hradu Devín, ktorá sa popri rieke Morava tiahne až k Vysokej pri Morave. Táto takmer 40 kilometrov dlhá trasa je súčasťou medzinárodnej cyklocesty EuroVelo 13, ktorá je známa tiež ako Cesta Železnej opony. Začína v Nórsku a končí v Bulharsku.

Slovenský úsek tejto trasy má dĺžku takmer 90 kilometrov a tiahne sa od hraničného priechodu Moravský sv. Ján pozdĺž rakúsko-slovenskej hranice až do Petržalky.

Raj pre pozorovateľov vtákov

Mnohé z cyklotrás v Bratislave a jej okolí rovnako ponúkajú krásne pohľady a možnosti spoznávať miestnu prírodu, jej faunu a flóru.

Hrušovská zdrž ako súčasť Vodného diela Gabčíkovo je jedno z najvýznamnejších zimovísk vodného vtáctva v strednej Európe, kde možno počas celého roka sledovať viac ako stotisíc jedincov. (zdroj: TASR)

Devínske jazero – pravidelne zaplavované lúky riekou Moravou - je len jedna z niekoľkých takýchto oblastí. Okoloidúci tu môžu pozorovať dravé vtáctvo i vodné vtáky. Zima však nie je vhodný čas, keďže toto prírodné územie je zaplavované na jar. Devínske jazero je dostupné pešo aj cyklochodníkom vedúcim až do Vysokej pri Morave.

“V lete, keď som tadiaľ prechádzal na bicykli, som uvidel bociany,” spomína Nakagawa, žartujúc pritom o množstve komárov.

Keďže v Japonsku je podľa veľvyslanca zriedkavé vidieť bociany – symbol šťastia – lietať v blízkosti ľudských obydlí, v Bratislave zosadol z bicykla a bociany odfotil aspoň telefónom.

Počas cyklistických výletov pozdĺž Dunaja naopak natrafil na rozhľadňu, ktorá slúži na pozorovanie vtákov zimujúcich v Hrušovskej zdrži blízko Čunova.

“Ešte som z nej vtáky nepozoroval, ale mám to v pláne,” hovorí Nakagawa.

Vtáky možno v podstate pozorovať v Bratislave na ktoromkoľvek zelenom území. Chránené vtáčie územie Sysľovské polia medzi Jarovcami a Rusovcami však medzi ostatnými vyniká. Zimu tu totiž trávi chránený drop veľký.

Bratislava ako inšpirácia pre Tokio

Ak nie je veľvyslanec na bicykli alebo nepozoruje vtáky, možno ho stretnúť na potulkách staromestskou Bratislavou ako fotí historické budovy a život v meste. Práve historické centrum láka do Bratislavy aj japonských turistov.

„Bohužiaľ, mnohí z nich tu strávia iba krátku chvíľu,“ vysvetľuje Nakagawa.

Výhľad na Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina z Hotela Deví (zdroj: Hotel Devín)

Všetko by mohlo byť podľa veľvyslanca inak, ak by Bratislava, ktorá zaostáva za Viedňou či Budapešťou v lákaní turistov, investovala viac peňazí do cestovného ruchu.

„Bratislava je pre mnohých Japoncov neznámym pojmom,“ priznáva ambasádor.

Nakagawa je presvedčený, že mesto má veľa predností, ktoré môže cudzincom ponúknuť, a to nielen tie turistické. Na Bratislavčanoch je podľa neho vidieť, že žijú svoje životy v rovnováhe – pracujú, ale zároveň si v meste dokážu užívať aj voľný čas. Tokio je v tomto iné.

„Tokio je veľmi husto osídlené. Všetko je rušné a limitované časom,“ približuje veľvyslanec.

Makoto Nakagawa si myslí, že Tokio by sa mohlo inšpirovať Bratislavou, pokiaľ ide o zlepšovanie životnej rovnováhy občanov. Viac voľnočasových príležitostí či parkov, ako je tomu v Bratislave, by podľa neho určite dopomohli k tomu, aby boli Tokijčania šťastnejšími ľuďmi.

