Makové alebo orechové? V bratislavských rožkoch má tento Švajčiar jasno

V horúcom kresle sa ocitol Alexander Hoffet.

16. nov 2020 o 7:30 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Švajčiarsky veľvyslanec, ktorý sa vrátil na Slovensko z Číny pred dvoma rokmi, si pamätá na svoj návrat veľmi dobre.

“Hneď som sa tu cítil ako doma,” hovorí.

Ako diplomat navštívil Hoffet Bratislavu po prvý raz na začiatku deväťdesiatych rokov, kedy bolo Slovensko už nezávislým štátom.

“Keď som sem prišiel prvýkrát, staré centrum mesta bolo jednotvárne a sivé,” opisuje Hoffet.

Vypočujte si podcast:

Vypočujte si podcast:

Odvtedy Bratislava prešla výraznou premenou. Staré Mesto sa zrenovovalo, dodáva veľvyslanec, a samotné hlavné mesto ponúka ľuďom všetko potrebné pre život, podobne ako švajčiarsky Bern.

Aj keď sa hlavné mestá Slovenska a Švajčiarska do istej miery podobajú, Hoffet podčiarkuje, že sa líšia minimálne v jednej veci: “V Bratislave zostáva obyvateľstvo skôr homogénne.”

V centre strednej Európy

Podobne ako iní veľvyslanci, ktorí sa už v podcaste Spectacular Slovakia objavili, aj Hoffet trávi svoj voľný čas prechádzkami či behom popri Dunaji.

“Na rozdiel od Viedne, ktorá sa Dunaju otočila chrbtom, Bratislava svoje nábrežie skutočne využíva,” hovorí.

Obľúbeným miestom veľvyslanca je tiež Bratislavský hrad, kde pravidelne bráva známych, ktorí naše hlavné mesto navštívia. Hrad podľa neho ponúka skvelé výstavy a fantastický výhľad až do Rakúska a Maďarska.

Švajčiarska ambasáda sídli na Michalskej ulici v Bratislave. (zdroj: Archív SME )

“Cítim sa tam ako v centre strednej Európy,” tvrdí Hoffet, ktorý rovnako obľubuje vynovené Staré Mesto a blúdenie jeho uličkami.

Kamzík a Horský park

Keďže spolu so svojou manželkou z Brna sa starajú o psa, často chodia na prechádzky do Horského parku, v ktorom sa okrem iného ukrýva galéria a historická horáreň.

Tá dnes slúži ako komunitné centrum a kaviareň. Okoloidúci či rodiny s deťmi tu však nájdu aj mini zoo.

Švajčiarsky veľvyslanec má v obľube tiež Kamzík, z ktorého si užil skvelé výhľady na celú Bratislavu, a to vďaka návšteve reštaurácie vo vysielacej veži. Priznáva, že zelené plochy v meste mu pripomínajú Bern.

Obe mestá ponúkajú aj nezvyčajné atrakcie: Bratislava má sedačkovú lanovku na Kamzíku z roku 1972, Bern zase pozemnú lanovku na kopec Gurten otvorenú v roku 1899.

Televízna veža na Kamzíku. (zdroj: SITA)

Hoffet, ako typický Švajčiar, vždy rád lyžoval. Kvôli zraneniu však lyže plánuje vymeniť za bežky. Bratislavu síce hory neobklopujú, no bežkovanie je populárnym športom v Malých Karpatoch. Mnohí počas zimy často bežkujú z Pezinskej Baby do Bratislavy.

Káva s bratislavskými rožkami

V podcaste veľvyslanec Hoffet rovnako odporúča slovenské vína. Tie najlepšie sú “ukryté” v Národnom salóne vín v bratislavkom Múzeu vinohradníctva na Hlavnom námestí.

Múzeum vinohradníctva v Bratislave sídli na prízemí a v suteréne Apponyiho paláca na Radničnej ulici. (zdroj: TASR)

Tento švajčiarsky diplomat si sem-tam neodpustí ani kávu v kombinácii s bratislavskými rožkami.

Jedny z najlepších rožkov ponúkajú v už spomínanej horárni v Horskom parku, ale tiež v kaviarni Zeppelin či Franz Xaver Messerschmidt.

Pri otázke, či uprednostňuje tie makové pred orechovými, hovorí jednoznačne: “Makové. Som na ne viac zvyknutý.”

