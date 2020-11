Nie sú tam krčmy ani kaviarne. Kapitulskú ulicu v Bratislave aj tak miluje

Hosťom je nemecká veľvyslankyňa.

2. nov 2020 o 7:45 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

V Bratislave sa ako turistka ocitla Barbara Wolfová už v polovici deväťdesiatych rokov.

V pamäti jej utkvelo historické centrum mesta a kaviarne, vrátane staromestskej kaviarne Roland. Po návrate z irackého Arbílu sa práve Bratislava stala pre novú nemeckú veľvyslankyňu na Slovensku ďalším pôsobiskom, a to uprostred pandémie.

“Priznám sa, že Bratislavu som mala na zozname miest, v ktorých som chcela pôsobiť,“ hovorí diplomatka, ktorá prišla do hlavného mesta Slovenska v auguste.

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/917939809&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=false&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Počas leta, napriek pandémii, stihla znovuobjaviť jej obľúbené zákutia Bratislavy, navštíviť mestské časti, v ktorých nikdy predtým nebola, či bližšie spoznať stále meniace sa brehy Dunaja.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ulica bez krčiem a kaviarní: Kapitulská

Pre Wolfovú zostáva obľúbeným miestom, pre svoj pokoj a históriu, Kapitulská ulica, tiahnúca sa od Dómu sv. Martina až po Dom Albrechtovcov a priľahlú záhradu.

„Mala som šťastie a možnosť vidieť pár koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov, ktorá na človeka pôsobí upokojujúco,“ hovorí.

Častým návštevníkom koncertov klasickej hudby v Dome Albrechtovcov je aj holandský veľvyslanec.

Kapitulská ulica v Bratislave. (zdroj: TASR)

Wolfová navštívila počas leta rovnako niektoré ďalšie kultúrne stánky, vrátane Novej Cvernovky a priestory A4.

Ďalší z koncertov si vychutnala napríklad v kostole klarisiek, ktorý sa nachádza len kúsok od Domu Albrechtovcov. Dnes slúži okrem iného na kultúrne účely, no v minulosti tu žili rehoľné sestry. O veži kostola sa dokonca hovorí, že ju dal postaviť rytier pre jednu z mníšok, do ktorej sa zamiloval.

Dóm sv. Martina, v ktorom bola korunovaná takmer dvadsiatka panovníkov, navštívila veľvyslankyňa niekoľkokrát, no nenápadné zvyšky toalety nad jedným z vchodov do tejto impozantnej stavby bude musieť ešte len objaviť.

Nemecké dedičstvo v aplikácii

Bratislava je tiež domovom Múzea kultúry karpatských Nemcov na Žižkovej ulici, pod Bratislavským hradom. Prvú návštevu múzea má nemecká veľvyslankyňa za sebou, no zároveň dodáva: “Ešte sa tam budem musieť vrátiť.”

Objavte Bratislavu

Objavte Bratislavu Bratislava city guide: Objavte tradičné pamiatky aj miesta kam chodia miestni Čítajte

Prítomnosť nemeckej kultúry v Bratislave, ktorá bola v minulosti známa aj pod nemeckým názvom Pressburg, dodnes cítiť z množstva budov v meste.

„To, či ide o nemeckú alebo stredoeurópsku architektúru, by mohlo byť predmetom diskusií,“ tvrdí veľvyslankyňa.

Nemeckého dedičstvo zostáva podľa Wolfovej dôležitou súčasťou rozmanitosti hlavného mesta Slovenska. Tú môžu turisti spoznávať aj vďaka mobilnej aplikácii Goetheho inštitútu – Stopy nemeckej kultúry [Deutsche Spuren].

„Pokrýva naozaj široké spektrum nemeckého pôsobenia v meste,“ vysvetľuje veľvyslankyňa.

Budovanie Mosta SNP v Bratislave. (zdroj: TASR/Koloman Cích)

Na mape nájdu turisti napríklad bývalú továreň na sladkosti, Stollwerck, budova ktorej stojí na Račianskej ceste, no aj ďalších 27 nemeckých zastávok, vrátane budovy konzulátu nacistického Nemecka a vilu vtedajšieho nemeckého vyslanca Hannsa Elarda Ludina.

Jazva Bratislavy

V podcaste Spectacular Slovakia sa nemecká veľvyslankyňa nevyhla ani tradičnej otázke: Čo sa jej v Bratislave nepáči?

„Hlavná tepna [Staromestská ulica] vedúca popod hrad,” tvrdí. “Je škoda, že táto cesta rozdeľuje mesto na dve časti.“

Mnohí z tých, ktorí videli fotografie starej Bratislavy, kedy v meste neexistovala ešte Staromestská ulica a Most SNP, kvôli ktorým bola veľká časť Starého Mesta zničená, by s veľvyslankyňou Wolfovou pravdepodobne súhlasili.

Zuckermandel. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Veľká časť dvoch historických mestských častí Zuckermandel a Vydrica padla za obeť výstavbe mosta a hlavnej cesty. To čo zostalo, stratilo na atraktívnosti kvôli absencii plynulého prepojenia so zvyškom historického jadra. Vďaka developerským projektom dnes Zuckermandel a Vydrica opäť ožívajú, no spojenie s centrom mesta zostáva otázne.

Napriek tejto jazve veľvyslankyňa Wolfová dodáva, že široká škála možností, ktoré mesto ponúka, robí z Bratislavy miesto vhodné pre život.

„Čo sa mi na Bratislave páči asi najviac, je jej útulnosť,“ uzatvára Wolfová, ktorá sa rada prechádza nielen uličkami mesta, ale aj v kopcoch nad mestom.

Vypočujte si podcast

Vypočujte si podcast Najlepší koncert počul holandský veľvyslanec v Bratislave. Ktorý to bol? Čítajte

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.

Epizódu o Bratislave s nemeckou veľvyslankyňou podporila organizácia Bratislava Tourist Board. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstvo dopravy a výstavby SR.