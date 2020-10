Len pár minút a som v divočine. Kanadský diplomat má Bratislavu rád

V meste už stretol aj nudistov.

12. okt 2020 o 10:36 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Pár mesiacov potom, ako Slovensko v roku 2016 začalo predsedať Európskej únii, sa v našej krajine prvýkrát ocitol aj John von Kaufmann, kanadský chargé d’affaires.

“Aj mi je ľúto, že som tu nikdy predtým nebol,” priznáva rodák z provincie Ontario.

Dodnes si pamätá svoj príchod do Bratislavy, ktorú považuje spolu so Slovenskom za “dobre ukryté miesto“ v srdci Európy. Hoci bol na rakúskej strane, Bratislavský hrad ho vítal už z pomerne veľkej diaľky.

Kráľovská a multikultúrna Bratislava

V priebehu štyroch rokov strávených na Slovensku sa John dozvedel veľa o histórii krajiny a kráľovskej Bratislavy, ktorá sa v roku 1536 stala na dve storočia hlavným mestom Uhorska. O slovenských dejinách číta všetko, čo sa dá.

„Je to fascinujúci príbeh,” hovorí.

Pri spoznávaní novodobej histórie zavítal dokonca do Galérie Umelka, kde sa v novembri 1989 sformovala Verejnosť proti násiliu. Pohľad na blízku historickú budovu Univerzity Komenského sa mu spája s ikonickou fotografiou Ladislava Bielika z roku 1968, ktorá na tomto mieste zachytila muža stojaceho pred okupačným tankom.

„Kamkoľvek sa v meste pohnem, tam sa dozvedám niečo nové a zaujímavé,” dopĺňa kanadský diplomat, ktorý sa nedávno dozvedel viac aj o bohatej histórii bratislavskej židovskej komunity vďaka návšteve pamätníka Chatama Sofera.

„Najviac ma prekvapilo, koľko menšín v meste vždy žilo,“ hovorí Kaufmann.

Kým v minulosti sa bratislavskými ulicami ozývala do veľkej miery nemčina a maďarčina, pôvodná rozmanitosť kultúr sa kvôli vojnám a komunizmu vytratila. Do Bratislavy sa rozmanitosť vrátila po páde komunistického režimu a vďaka príchodu cudzincov, aj tých z Kanady.

“Od roku 1989 sa Slovensko opäť otvorilo Európe a svetu,” tvrdí Ottawčan John.

Behanie pri Dunaji, kúpanie v jazerách

Okrem histórie má John rád aj koncerty, ktoré si vypočul napríklad v Primaciálnom paláci či v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. Dodáva, že by v bratislavských uliciach uvítal viac živej hudby.

“Rád tu tiež behám pri vode. Pripomína mi to Ottawu, pretože kanadské hlavné mesto je tiež mestom na vode, a tiež s kanálmi,” hovorí John, ktorý si sem-tam vybehne rovnako na bratislavskú Kolibu.

Kým počas behu popri Dunaji si užíva výhľady na hrad, mosty, či Katedrálu sv. Martina, Koliba je pre neho úplne iný zážitok: “Je to, akoby ste boli v divočine, no ste len kúsok od mesta.”

Slovákov a Kanaďanov podľa Johna, ktorý sa v lete venuje aj plávaniu, spája vzťah k prírode. Síce pozná Vajnorské jazero, z praktických dôvodov uprednostňuje Draždiak a Zlaté piesky. Keď raz pri nich hľadal miesto na parkovanie, prekvapený natrafil na nudistov, ktorí tu majú svoju pláž. To, či sa k nim pridal, si môžete vypočuť v našom podcaste.

V Bratislave si vyskúšal tiež plávanie v jednom z ramien Dunaja. Rád by sa však vrátil ku kanoistike na pokojnej vode. Je to jedna z vecí, ktorá mu v porovnaní s Kanadou chýba. Vhodnými alternatívami v Bratislave sú Karloveské rameno či Malý Dunaj.

Jarovské rameno. (zdroj: Jana Liptáková)

Obľúbené miesta

Uznáva tiež, že v Bratislave je stále veľa miest, ktoré ešte nestihol objaviť, no Staré mesto pozná celkom dobre: „Je zvládnuteľné, nie obrovské, takže sa nevyčerpáte, kým prejdete z jedného konca na druhý.“

V priebehu štyroch rokov si John starú Bratislavu, ale aj jej obyvateľov užívajúcich si život v uliciach bez ohľadu na počasie, zamiloval. V slovenskej metropole napríklad rád objavuje ukryté dvory s málo známymi reštauráciami.

Širšie okolie Bratislavy začal objavovať aj zo sedla svojho nového bicykla, no v meste by uvítal viac cyklotrás.

„Odviezol som sa už do Danubiany, k Cyklomostu slobody, či na hrad Devín,“ hovorí.

Cyklomost slobody. (zdroj: SITA)

Práve hrady sú to, čo Kanada nemá, hoci v krajine turisti natrafia na hotely či iné budovy, ktoré im ich pripomínajú. V Ottawe sa nachádza napríklad Château Laurier a v Quebec City hotel Château Frontenac.

John si spomína na jeden zo svojich výletov na bratislavský hrad Devín, kedy sa tu neočakávane ocitol na farmárskom trhu.

„Bola to veľká náhoda. Sám by som nevedel, kde a kedy sa takéto veci konajú.“

