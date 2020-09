Americká veľvyslankyňa: V Bratislave sa cítim ako vo Washingtone

Americká ambasádorka Bridget Brink rozpráva o živote na Slovensku.

Americká veľvyslankyňa Bridget Brink počas návštevy Levoče v lete 2020. (Zdroj: U.S. Embasssy Slovakia/Facebook)

Ak sa opýtate Bridget Brink, či má život v Bratislave svoje mínusy, odpoveď je jednoduchá: “O žiadnych neviem.”

Americká veľvyslankyňa prišla na Slovensko pred vyše rokom a zvyknúť si na život v hlavnom meste a slovenskú kultúru nebolo podľa nej zložité.

“Bratislava je fantastickým mestom a Slovensko skvelou krajinou, v ktorej je stále čo objavovať,” hovorí Brink. “Nemôžem uveriť, že je to už rok, čo som tu.”

Vypočujte si podcast Spectacular Slovakia:

Napriek tomu, že svoju diplomatickú kariéru zasvätila Európe a v rokoch 2002 až 2004 podporovala vstup Slovenska do NATO, jej prvá osobná skúsenosť s krajinou odštartovala príchodom do Bratislavy v auguste minulého roka, kedy vystriedala Adama Sterlinga na pozícii amerického veľvyslanca.

Vo Wilsonovom meste

“Bola som takmer v každej európskej krajine okrem Slovenska, takže som rada, že to takto vyšlo,” priznáva Brink a dodáva, že nielen krajina ale aj jej hlavné mesto sú “neobjavenými klenotmi” Európy.

Ako veľvyslankyňa sa vďaka cestám po regiónoch Slovenska a objavovaniu Bratislavy dozvedela o Slovensku naozaj veľa, napríklad aj o snahách premenovať Bratislavu na Wilsonov – na počesť amerického prezidenta Woodrowa Wilsona – v roku 1918.

“Osoba Woodrowa Wilsona a snahy slovenských Američanov o nezávislosť vtedajšieho Československa sú dôležitou časťou našej spoločnej histórie,” podčiarkuje veľvyslankyňa.

Síce si pred príchodom do Bratislavy nespísala miesta, ktoré by počas svojho pôsobenia chcela navštíviť, jeden zoznam aj rýchlo dostala. Objavil sa na ňom Bratislavský hrad, galérie a mnohé iné bratislavské a slovenské krásy.

“Stále je ešte veľa vecí, ktoré som nevidela,” hovorí a nadľahčene hádže vinu na pandémiu.

Skoro ako v D.C.

Americká veľvyslankyňa pochádza z výrazne menšieho mesta ako Bratislava, no medzi jej rodným mestom a hlavným mestom Slovenska vidí kultúrne paralely.

“ Bratislava zostáva pre Američanov neobjaveným miestom. „ Americká veľvyslankyňa Bridget Brink

“Komunita a rodina sú veľmi dôležité. Príroda taktiež,” hovorí Brink, ktorá sa kvôli práci už dávnejšie presídlila do Washingtonu D.C.

Práve D.C. jej do istej miery pripomína Bratislavu: “V porovnaní s pulzujúcim životom v New Yorku je D.C. miestom, v ktorom sa cítite, ako by ste žili v malom meste.”

V Bratislave napríklad rada navštevuje kaviarne a reštaurácie pri Dunaji, no nemá medzi nimi len jeden obľúbený podnik.

Bratislava ako na dlani

“Je úžasné vidieť, ako mesto dokázalo využiť potenciál Dunaja,” hovorí Brink, ktorá si zamilovala Bratislavu aj pre svoju históriu.

Tú si veľvyslankyňa užíva počas prechádzok starými uličkami a námestiami hlavného mesta.

Bicyklovanie na Železnej studienke

“Jedna z vecí, ktorú si cením špeciálne v prípade Bratislavy ako hlavného mesta, je zeleň,” hovorí rodáčka z Michiganu, ktorá býva v blízkosti bratislavského Horského parku podobne ako írska veľvyslankyňa.

Americká veľvyslankyňa na sysľovisku Biele vody (Muránska planina) (zdroj: SOPSR (NP Muránska planina))

Často sa tiež vyberá na prechádzky či cyklovýlety na bratislavský vrch Kamzík a do rekreačnej oblasti Železná studienka - s bohatou mlynárskou históriou - na okraji chránenej oblasti Malé Karpaty.

“Mám nesmierne rada národné parky, ktoré som v Amerike ako dieťa často navštevovala,” pokračuje Brink.

Tá už stihla navštíviť väčšinu národných parkov na Slovensku. Dôkazom je aj fotka s prívetivým sysľom na Muránskej planine.

Americká veľvyslankyňa a jej rodina tiež radi lyžujú a sú fanúšikmi ľadového hokeja, aj toho slovenského. Na zápasoch Slovana Bratislava sa Brink objavila niekoľkokrát a jej syn – s ambíciou stať sa raz profesionálom - sa hokeju v hlavnom meste rovnako venuje.

Slovenské umenie a bratislavské kapely

Hoci má Brink v obľube objavovanie slovenských regiónov a rozprávanie sa s miestnymi ľuďmi, Bratislavu má rada rovnako ako zvyšok krajiny.

Už dlho je milovníčkou umenia, ktoré jej ponúka nepolitický pohľad na svet, a tiež bratislavských galérií, ktoré jej umožňujú spoznávať slovenských umelcov. Obľúbených výtvarníkov však stále hľadá.

“Galérie sú miesta, ktoré som dosiaľ navštevovala v každom meste, v ktorom som pôsobila,” hovorí.

Danubiana v bratislavskom Čunove. (zdroj: SITA/Ján Slovák)

Jednotkou spomedzi galérií v hlavnom meste je pre ňu galéria Danubiana v bratislavskom Čunove, tou nebratislavskou Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Kým favorita medzi slovenskými výtvarníkmi nemá, to sa nedá povedať o hudbe. Bratislavské kapely Korben Dallas či Para, ktorej členom je aj bratislavský primátor Matúš Vallo, si zamilovala, hoci so slovenskými textami Brink stále bojuje.

Najlepší hamburger v neobjavenej Bratislave

V priebehu roka si Brink obľúbila aj slovenskú kuchyňu, vrátane bryndzových halušiek, parených buchiet, a nepohrdne ani slovenským vínom či pivom, ktoré považuje za vysoko kvalitné.

V podcaste Spectacular Slovakia tiež spomína miesto, kde podľa jej detí robia najlepší hamburger v Bratislave.

Rovnako priznáva, že v porovnaní s inými mestami, v ktorých žila, nie je pre ňu zložité dotiahnuť do Bratislavy a na Slovensko svoju rodinu a priateľov, z ktorých mnohí Slovensko na svojich cestovateľských mapách dosiaľ nemali.

“Bratislava zostáva pre Američanov neobjaveným miestom, nad ktorého návštevou možno ešte nerozmýšľali,” uznáva americká veľvyslankyňa.

Verí však, že aj vďaka jej úsiliu zavíta v budúcnosti do Bratislavy viac amerických turistov.

