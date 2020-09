Írska veľvyslankyňa o Bratislave: Kúpať sa chodím na Draždiak

Hilda Ó Riain prišla do Bratislavy prvýkrát v roku 2006.

7. sep 2020

Keď prišla do Bratislavy pred štrnástimi rokmi, jednou z prvých vecí, ktorú sa Hilda Ó Riain musela naučiť vysloviť, bolo slovo zmrzlina.

“Prišla som v lete a súrne som potrebovala zmrzlinu,” spomína s úsmevom írska veľvyslankyňa na Slovensku v anglickom podcaste Spectacular Slovakia.

V tom čase pôsobila sympatická Írka, ktorá má blízky vzťah k strednej Európe kvôli nemeckému pôvodu svojej matky, na ambasáde ako zástupkyňa veľvyslanca. Po troch rokoch odišla, no v roku 2017 sa do Bratislavy vrátila ako veľvyslankyňa, už aj s rodinou.

“Bolo mi jasné, že Bratislava bude dobré miesto i pre moje deti,” hovorí. Naše hlavné mesto považuje za bezpečné a výrazne medzinárodnejšie než v roku 2006, keď sem prišla po prvý raz.

O meste vedela len málo a mnoho vecí ju prekvapilo. Napríklad krásne hory či „ako rýchlo sa možno dostať sa z Bratislavy do lesa a ďaleko od ľudí“.

More v Dubline, kopce pri Bratislave

Pohľad na hrad Devín. (zdroj: SME - Marko Erd)

Ó Riain má rada turistiku, najmä v okolí hradu Devín a v Malých Karpatoch. Svojim hosťom často odporúča výlet k zrúcanine hradu Pajštún alebo túru na Biely Kríž.

“V Dubline sa dostanete k moru veľmi rýchlo, v Bratislave to platí o horách.”

Ak sa jej niekto opýta na skryté bratislavské zákutia, určite im odporučí Klariskú ulicu.

“Človek si tam užije zaujímavé výhľady a prechádzku po mačacích hlavách. Je príjemné len tak tam sedieť pri káve a vnímať okolitú krásu,” dodáva.

Kúsok od Klariskej ulice sa nachádzajú aj dva írske bary, Uisce Beatha a Goblins Pub, ktoré vlastnia rodení Íri.

Bedeker o našom hlavnom meste

Hoci si čas strávený na Slovensku a v Bratislave (a jej uliciach, ktoré sú tichšie než v Dubline) užíva, rodáčke z prímorského mesta Cork chýba more, ktoré má v Írsku doslova pod nosom.

Našla si tu však náhradu: Veľký Draždiak v Petržalke, kam chodieva s celou rodinou.

Veľký Draždiak (zdroj: Archív SME )

Služby sa musia zlepšiť

Dublin je na rozdiel od Bratislavy rušnejší a kultúrne či etnicky rôznorodejší, hovorí Ó Riain. Situácia sa podľa nej mení aj v hlavnom meste Slovenska, no pomalšie než v Írsku.

“V časoch, keď som bola dieťaťom, bolo aj Írsko v podstate monokultúrne,” hovorí. Dodáva, že veci sa výrazne zmenili po roku 2004, keď sa Európska únia rozšírila o ďalších desať krajín.

Za tie roky sa stal Dublin domovom brazílskych či poľských obchodov s potravinami typickými pre strednú Európu či Južnú Ameriku a reštaurácií ponúkajúcich jedlá z rôznych kútov sveta. V porovnaní so zvyškom Slovenska je Bratislava v tejto oblasti pestrejšia.

“Je tu veľa ázijských reštaurácií. O niečo menej tých, ktoré servírujú jedlá z Afriky či Blízkeho východu, no v konečnom dôsledku je to lepšie ako pred pár rokmi.”

Podľa veľvyslankyne sa však krajina musí zamerať viac na zahraničných turistov a zlepšenie služieb. Verí, že s vyšším počtom ľudí učiacich sa cudzie jazyky sa zlepšia aj ponúkané služby. Na druhej strane však oceňuje napríklad bratislavskú hromadnú dopravu, ktorú často využíva aj jej rodina.

“Keď vidím prichádzať autobus, jednoducho doň naskočím,” hovorí Ó Riain, ktorá má dokonca aj električenku. Hoci priznáva, že aj dnes sa pri cestovaní autobusom dokáže v Bratislave stratiť, spoje chodia našťastie pomerne často a na všetky smery.

Íri a Slováci sú si podobní

Jedným z dôvodov, prečo má Ó Riain Slovensko rada, sú aj priateľskí ľudia, nielen v Bratislave.

“Slováci a Íri sú si veľmi podobní,” tvrdí veľvyslankyňa.

Oba národy považuje za priateľské a otvorené. Ľudia v oboch krajinách vítajú tých, ktorí do ich krajín prichádzajú, no radi si aj oddýchnu. Hilda Ó Riain sem-tam oddychuje na káve v Horskom parku.

“Je to taká moja víkendová záležitosť.”

