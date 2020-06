Hľadanie ukrytých miliónov: Kde nájsť najhodnotnejšie diela

V slovenských galériách čakajú vzácne diela, moderné technológie aj interaktívne zážitky.

Bolo to obrovské prekvapenie. V pozostalosti slovenského maliara a zberateľa umenia Ernesta Zmetáka sa nachádzala originálna socha, ktorú vytvoril jeden z najvýznamnejších barokových autorov, Pietro Bernini.

Berniniho busta pápeža Pavla V. bola zo Slovenska predaná ako dielo od neznámeho talianskeho sochára (zdroj: WIKIMEDIA/CC, Getty Museum, Shoteby´s)

Pri jej predaji do zahraničia však o tom nikto nevedel, a tak ju nový majiteľ získal len za zlomkovú cenu. Keď sa zistil skutočný pôvod busty, hodnota diela pri následnej aukcii v Londýne stúpla o viac ako stonásobok, na 33 miliónov dolárov.

Ak by bol pôvod sochy známy skôr, nikdy by neopustila Slovensko.

Veľkú časť z dedičstva po Ernestovi Zmetákovi môžu obdivovať návštevníci galérie v jeho rodných Nových Zámkoch. Príbeh stratenej busty len podčiarkuje výnimočnosť jeho pozostalosti.

Galérie dnes umožňujú nielen objavovanie umeleckých detailov, ale ponúkajú aj špecializované prehliadky s využitím najnovších technológii a interaktívnych prvkov. V novovznikajúcich trick-art galériách dokonca dokážu navodiť optickú ilúziu, ktorá vás prenesie do úplne odlišných svetov.

Čo treba vidieť

Keď sa v roku 2010 podarilo zorganizovať v Paríži veľkú výstavu gotického umenia z územia dnešného Slovenska, jej kurátor Dušan Buran tesne po vernisáži vyhlásil, že sa ťažko hľadal niekto, kto by bol nespokojný. Jeho francúzsky kolega Jean-Christophe Ton-That dokonca povedal, že to pre neho bola jedna z najkrajších výstav, a to v prestížnom múzeu stredovekého umenia Cluny v tom čase pracoval už trinásť rokov.

Veľa z vystavovaných diel pochádzalo z depozitára Slovenskej národnej galérie (SNG), najdôležitejšej a najväčšej galérie u nás. V súčasnosti prebieha v jej hlavnej budove veľká rekonštrukcia, ale v Esterháziho paláci na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave sa výstavy stále konajú. Väčšinou bývajú interaktívne a orientované na návštevníka, čím ilustrujú prebiehajúcu digitalizáciu galerijnej zbierky.

Každú výstavu sprevádza viacero akcií, počas ktorých si na svoje prídu rodiny s deťmi, študenti umenia aj náročnejší návštevníci.

Súčasťou SNG sú aj štyri pracoviská mimo Bratislavy: na Zvolenskom zámku, v kašteli Strážky, v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku a v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Každá pobočka si vytvorila svoju špecializovanú stálu expozíciu. Vo Zvolene sa orientuje na gotické a staré umenie, v Strážkach na regionálne umenie Spiša a umelca Ladislava Medňanského, v Ružomberku na Fullove diela a v Pezinku na insitné umenie.

Krajské a miestne galérie

Legendárne newyorské múzeum Guggenheim má v našom hlavnom meste malú dvojičku. Súkromná galéria Nedbalka zaujme netypickou architektúrou, ktorá pripomína jej veľkého amerického súrodenca. Základnou črtou sú poschodia obkolesujúce centrálny otvorený priestor, čo sa využíva najmä pri koncertoch, kedy sa diváci voľne pohybujú po galérii.

Vnútorné átrium siaha od prvého až po tretie poschodie a zvuk sa tak voľne šíri celým priestorom. Výstavná plocha s menším počtom diel umožňuje plne sa sústrediť na slovenské výtvarné umenie z prelomu 19. a 20. storočia. Príjemne padne aj šálka kávy v kaviarni galérie, ktorá je súčasťou vstupného.

Galéria mesta Bratislavy (GMB) ponúka vo svojich dvoch budovách trvalú expozíciu diel spojených s našou metropolou či rôzne dočasné výstavy. Prechádzka nekonečným valom kníh v Krenovej pasáži patrí k najfotogenickejším dielam u nás. Hneď pri vstupe vás doslova obklopia knihy a zrkadlá. Veľmi rýchlo stratíte predstavu o tom, čo je skutočné a čo len odraz. Pri pohľade na strany do hĺbky nekonečna sa možno naučíte prekonať aj strach z výšok.

Mimo Bratislavy nájdete umenie lokálnych autorov v regionálnych aj miestnych galériách. Najznámejšie z nich sú Východoslovenská galéria v Košiciach a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici.

Moderné umenie

Dramatická poloha a atraktívne výstavy sú dva hlavné dôvody, prečo najprestížnejšie svetové bedekre a turistické portály odporúčajú návštevu galérie Danubiana. Nájdete ju na úplnom okraji Bratislavy na polostrove uprostred Dunaja. V tomto múzeu moderného umenia vystavovali svoje diela svetoví umelci ako Joan Miró či Sam Francis. Centrálna budova je postavená v tvare lode a veľké okná vo vnútri s výhľadom na nekonečnú hladinu vody umocňujú zážitok z umenia, za ktorým chodia turisti z celého sveta.

Ľudia majú najradšej výhľad z najvzdialenejšieho cípu polostrova s monumentálnou, 11 metrov vysokou sklenenou mozaikou Dunajské krídla od Petra Pollága. Tá je súčasťou sochárskeho parku, v ktorom nájdete viaceré umelecké diela. Z parku sa dá vystúpiť priamo na strechu múzea s výhľadom na Bratislavu, Malé Karpaty a majestátny tok Dunaja. Najromantickejší čas je pri západe slnka.

Ďalšími stánkami moderného umenia sú kunsthalle v Košiciach, Žiline a Bratislave. Prestavba žilinskej neologickej synagógy, jedinej slovenskej stavby, ktorú navrhol popredný nemecký architekt Peter Behrens, na kunsthalle začala v roku 2012. Synagógu postavili v roku 1931 a židovskej komunite slúžila len dve desaťročia. Dnes sa v nej konajú rôzne podujatia a výstavy.

Ďalšia hala umenia vznikla v Košiciach v roku 2013, keď sa stali Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). Sídli v priestoroch bývalej plavárne, ktorá patrí k najzaujímavejším architektonickým pamiatkam z obdobia socializmu. Vystavujú v nej moderné domáce aj zahraničné umenie. Časť vystavovanej tvorby je výsledkom práce umelcov, ktorí do Košíc prichádzajú na niekoľko mesiacov v rámci programu K.A.I.R. (Košice Artists in Residence).

V bývalom bazéne môže byť aj teraz do 25 cm vody, ktorá sa môže začleniť do výstavnej koncepcie. Niekedy sa však môže aj úplne vysušiť, čím bazén poskytne dodatočnú výstavnú plochu.

Aj Bratislava má svoju kunsthalle. Po dlhších politických naťahovačkách sa ňou stal Dom umenia na Námestí SNP. Od septembra 2014 je podľa slov jej prvého riaditeľa Juraja Černého akýmsi laboratóriom pre prezentáciu slovenského umenia v medzinárodnom kontexte. Slúži ako participatívna galéria, v ktorej sa návštevníci stretávajú s moderátormi (študentmi alebo znalcami umenia). Tí nie sú iba statickí „strážcovia artefaktov“, ale návštevníkom vysvetľujú koncepty a idey moderného umenia. V Kunsthalle LAB, menšom priestore zboku budovy, sa usporadúvajú kratšie výstavy zahraničných aj našich umelcov.

V krajine trikov

Michaela Podolinská objavila svet trick-artu a optických ilúzií cez internet a otestovala ho so zahraničnými študentmi, ktorí trávili semester na Slovensku. Nezvyčajná galéria Tricklandia sa nachádza v malebnom prostredí Starého Smokovca.

Deťom aj dospelým ponúka vyžitie pri 24 atrakciách. Ide o trick-artové obrazy založené na vizuálnych ilúziách, zrkadlové bludisko, či rozšírenú realitu.

„Mne sa páčili antigravitačné miestnosti,“ hovorí Podolinská. Mnohé z atrakcií vychádzajú z motívov slovenských povestí a rozprávok a zachytávajú aj reálie slovenských miest či zámkov.

V Tricklandii si návštevu treba vopred rezervovať. Turisti si užijú obrátenú komnatu alebo sa ocitnú začarovaní v zázračnej guli bosorky. Prehliadka nezvyčajnej galérie sa začína v rotačnom valci či v naklonenej miestnosti. Zábava pokračuje pri obrazoch, ktoré sa navonok javia ako krásne maľby, no po stiahnutí aplikácie do smartfónu ožívajú.

Pri každom stanovisku sa nachádza aj opis polohy návštevníka, aby vznikol čo najkrajší záber.

Čarovný les je zrkadlové bludisko, z ktorého nie je ľahká cesta späť. Zaujme aj tmavá miestnosť s nekonečným množstvom hviezd, ponorka, zázračná knižnica či možnosť vyskúšať si dojenie zvierat.

V dialógu s planétou

V Tatranskej Polianke sa ukrýva ďalšia z netypických galérií, Poliankovo, za ktorou stoja tvorcovia Tricklandie.

Otvorili ho v marci 2019 a spája umenie a digitálne technológie. Viac ako desať projekcií (tieňohra, 3D či hologram) prenesie turistov do rôznych končín sveta. Počet stanovísk plánujú zvýšiť.

Výstavu Dialóg s planétou vytvoril dokumentarista Pavol Barabáš a z návštevníkov vytvára dobrodruhov. Vďaka moderným technológiám a rekvizitám môžu raftovať po rieke Omo na juhu Etiópie či prebádať nesprístupnenú sieň jaskyne Domica.

„V Tatranskej Polianke sme otvorili niečo nové. Vďaka technológiám budú môcť návštevníci zistiť, aký je to pocit stáť na najvyššom vodopáde našej planéty, či prejsť cez severný pól,“ povedal Marián Bizub, jeden z autorov myšlienky pre agentúru TASR.

Andy Warhol

Zahraniční obdivovatelia Andyho Warhola si značia Slovensko na svoju cestovateľskú mapu už od 90. rokov. Júlia Warholová, matka kráľa popartu s rusínskymi koreňmi, sa narodila v dedine Miková, len osem kilometrov od Medzilaboriec, kde sídli Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Je to druhé najväčšie múzeum na svete venované tomuto umelcovi, a zároveň jediné v Európe. V roku 1991 ho založil výtvarník Michal Bycko s pomocou nadácie Andy Warhol Foundation v New Yorku, v ktorej bol podpredsedom nebohý John Warhol, Andyho starší brat.

Pod holým nebom

Na Slovensku je aj viacero galérií pod šírym nebom alebo exteriérových výstav. Turistov lákajú prevažne v letnej sezóne. Jedna z nich sa nachádza na Orave: Slanický ostrov umenia, ktorý symbolicky aj doslovne vyčnieva nad hladinu Oravskej priehrady. Kostol, ktorý kedysi stál na kopci nad dedinou Slanica, zaplavenou pri stavbe priehrady, je teraz galériou ľudového umenia spolu s priľahlými okolím, kde sú umiestnené insitné náhrobky zo slanického cintorína. Návštevníci sa na ostrov môžu dostať loďou z prístavu Slanica (blízko Námestova), ktorá premáva každý deň od mája do septembra.

Galériu sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch vo Vysokých Tatrách iniciovali sochári Rudolf Uher, Miroslav Chlupáč a Andrej Rudavský. Prvé sochy urobili v roku 1964 v miestnom travertínovom lome. Snažili sa v nich o prepojenie umenia a prírody v jedinečnej symbióze. Odvtedy tu umelci z mnohých štátov vytvorili viac ako 100 kamenných sôch tvoriacich galériu, ktorá sa v roku 1997 stala národnou kultúrnou pamiatkou.

Vyšné Ružbachy (zdroj: Mária Šimoňáková)

Socha, fotka a dizajn

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach ponúka trvalú expozíciu o živote a diele svojho zakladateľa a o práci jeho priateľov. Táto organizácia poskytuje aj rezidenčné pobyty a výstavy pre talentovaných začínajúcich umelcov.

Milovníci umeleckej fotografie môžu navštíviť hneď dve veľké galérie s celoročným programom. Stredoeurópsky dom fotografie (SEDF) v Bratislave vystavuje artefakty domácich aj zahraničných fotografov, publikuje knihy, organizuje festival fotografie a workshopy.

Na dizajn sa orientuje galéria Satelit, ktorá sa presťahovala do bývalých Hurbanových kasární na Kollárovom námestí v centre hlavného mesta. Vďaka polohe a veľkým výkladom môžu tamojšie výstavy okrem znalcov a zasvätencov prilákať aj okoloidúcich.

Online alebo osobne

Mnohé diela našich umelcov sa nachádzajú v digitálnej podobe na stránke www.webumenia.sk. Na internete je k dispozícii aj vládny program so všetkými exponátmi štátnych a regionálnych galérií (wiki.cedvu.sk). Niektoré slovenské inštitúcie už zverejnili výber zo svojich zbierok online prostredníctvom celosvetového Google Art Project (www.googleartproject.com).

„Keď porovnáme virtuálne umenie s reálnym, skutočnosť vždy vyhrá,“ povedal Mark Sands, riaditeľ oddelenia pre publikum a médiá londýnskej Tate Gallery, počas svojej návštevy na Slovensku. „V tomto nemám žiadne pochybnosti. Je lepšie vidieť Monu Lisu v skutočnosti? Samozrejme!“

Hoci sa priaznivci umenia môžu kochať aj digitalizovanými dielami, keď prídu do galérií, nechajú na seba naplno pôsobiť krásu skutočného umeleckého diela.

