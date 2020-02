Najkrajšie ulice New Yorku: Rušné tepny mesta, aj neznáme zákutia

Poodhaľte príbehy, ktoré skrývajú ulice.

17. feb 2020 o 13:19 Tomáš Kubuš

Máloktoré mesto sveta je známejšie než americký New York. Mesto, ktoré nikdy nespí, sen miliónov ľudí aj Veľké jablko premenené na magnet.

Spája ľudí, rasy, náboženstvá a tvorí fantastickú svetovú mozaiku. Jeho telo tvoria tisíce ulíc, ktoré New Yorku vlievajú do žíl život. Ktoré z ulíc by ste si však pri vašej návšteve rozhodne nemali nechať ujsť?

Džungľa ulíc v New Yorku (zdroj: Peter Osmenda, unsplash.com)

Niektoré z nich patria medzi najslávnejšie na svete, iné sa preplietli so slávnymi filmami či vynikajú svojou krásou.

Prejdite sa New Yorkom spoločne s nami a poodhaľme príbehy vhodené do mesta.

Piata avenue, Manhattan

Krása môže mať mnoho podôb a krása ulíc ich môže mať ešte viac. Pre niekoho je krásna ulica pokojná, prerastená zeleňou, ozdobená domčekmi, no pre iných je krásnou ulicou tá, kde sa prelieva život, ktorá nikdy nespí a ktorá svojou atmosférou v hlave zapustí korene.

Piata avenue (zdroj: Robert V. Ruggier, unsplash.com)

Presne tak by sa dala opísať azda najslávnejšia ulica celého New Yorku, teda Piata avenue. Máloktorá ulica mesta je viac fotografovanejšia a variabilnejšia.

Pretína Mahnattan a pôsobí ako náhrdelník, na ktorý sa navliekli tie najkrajšie budovy od Metropolitného múzea, Katedrály sv. Patrika, Rockefellerovho centra, legendárneho hotela Peninsula cez staré, historické budovy s dušou mesta až po majestátny Empire State Building.

Empire State Building (zdroj: Miltiadis Fragkidis, unsplash.com)

Atmosféra Piatej avenue je mimoriadne živá, pútavá, a je to presne to miesto, ktoré túžite v New Yorku vidieť. Prejdite sa po celej jej dĺžke, aby ste videli ako sa fantasticky mení.

Broadway, Manhattan

Kedysi dávno bol Broadway (alebo jeho predchodca) len obyčajnou cestou, ktorá vymedzovala sféry vplyvov. Dnes patrí k najrušnejším a najdynamickejším uliciam New Yorku. Bez jej návštevy by ste obraz mesta nemali kompletný.

Broadway (zdroj: Jordhan Madec, unsplash.com)

Broadway sa stalo synonymom pre umenie, a tak je ulica posiata slávnymi divadlami.

Nájdete tu Ambassador Theatre s legendárnym muzikálom Chicago, Imperial Theatre, ktoré uvádzalo Bedárov, ale aj známe divadlo Broadway Theatre otvorené už v 1924.

Broadway je posiata divadlami (zdroj: Sudan Ouyang, unsplash.com)

V roku 1969 na tejto ulici dokonca vítali aj astronautov z Apollo 11 po návrate z mesiaca.

Neďaleko Broadwayu, na ulici W. 79th Street nájdete aj streetartový obrázok od populárneho Banksyho v podobe chlapca udierajúceho do hydrantu.

Wall Street, Manhattan

Trojicu najznámejších manhattanských ulíc uzatvára slávna ulica Wall Street. Pri prvom počutí sa nám spája so svetom čísel, dolárov a finančníctva, no verte, že v sebe skrýva omnoho viac.

Newyorská burza (zdroj: Aditya Vyas, unsplash.com)

Kedysi jej predchodkyňu poznali ešte Holanďania, ktorým Mahnattan patril a dnes sa tiahne ôsmymi blokmi. Wall Street v sebe má obrovskú patinu histórie, pretože práve tu sa tvorili dejiny. V 1929 tu padla burza a svet sa otriasol v základoch a v 1966 na nej začalo rásť Svetové obchodné centrum.

Dnes je rušnou tepnou, no pokoj nájdete pri pohľade na architektonické skvosty, ktoré Wall Street ukrýva.

Nájdete tu Federálnu halu z 18. storočia pripomínajúcu antický chrám, budovu Trump Building so svojimi 71 poschodiami, newyorskú burzu, ale aj fotogenický kostolík Trinity Church. Pohľadáte aj slávnu sochu býka, aby ste si na pamiatku odniesli fotografiu?

Trinity Church (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Cranberry Street, Brooklyn

Medzi rebríčkom najkrajších ulíc v New Yorku nemôže chýbať brooklynská ulica Cranberry, ktorá sa dopĺňa aj s Orange a Pineapple Street. Kedysi niesli mená aristokratických rodín, ale rozhodli sa ich oživiť ovocnými názvami. Podľa niektorých je práve Cranberry Street najkrajšou ulicou celého „Veľkého jablka“.

Má v sebe dušu malomesta a architektonicky si vás získa pri prvom pohľade.

Tvoria ju nízke červené alebo tehlové domy a mnohé z nich zdobia muškáty, kvety, malé obchodíky, kaviarne, schodiská či odstavené bicykle. Vôbec nemáte pocit, že len pár kilometrov odtiaľto pulzuje živé mesto plné energie.

Ulice Brooklynu s typickými nízkymi tehlovými domami (zdroj: Josh Wilburne, unsplash.com)

Minetta Street, Greenwich Village

Aj napriek tomu, že je newyorská oblasť Greenwich Village pomerne obľúbeným výletným cieľom, nájdete tu pokojné a milé miesta, akým je práve ulica Minetta Street.

Ešte v 19. storočí boli tieto končiny pomerne drsným miestom a nie každý sa sem odvážil vkročiť, ale začiatkom 20. storočia sa pomery zmenili a Minetta chytila druhý dych, aby sa z nej pomalou transformáciou stalo miesto prekypujúce krásou.

Greenwich Village (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Dnes tu nájdete pestrofarebné domy, malé detaily, čisté fasády a tak niet divu, že si niekoľko filmov vybrali za kulisy práve tieto miesta. Jedným zo slávnejších filmov, kde nájdete Minetta Street je 13 Conversations About One Things s Matthew McConaughey.

V malej kaviarničke Fat Black Pussycat zložil dokonca Bob Dylan v 1962 jednu zo svojich najslávnejších piesní „Blowin´ in The Wind“.

Grove Street, West Village

Krása ulice Grove Street spočíva v jej umiestnení v časti West Village a v tom, že ju zdobia staré, tehlové domy, ktoré sa za roky stali ikonami a symbolmi new yorskej architektúry.

Neprídete sem za mrakodrapmi, no keď sa rozhliadnete okolo seba, ani vám nebudú chýbať. Staré domy v sebe skrývajú pohľad na New York aký sa stráca.

Dnes na Grove Street nájdete príjemne kaviarne, podniky aj turistov hľadajúcich miesto, kde sa ulica pretína s Bedford Street, pretože práve tam leží apartmán, kde sa natáčali slávne epizódy kultového seriálu Priatelia. Ak ste fanúšikovia, toto miesto jednoducho nesmiete obísť.

Budova z populárneho seriálu Priatelia (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Washington Street, Brooklyn

Hoci je táto ulica pomenovaná po hlavnom meste, aj tak je ikonou New Yorku, najmä v posledných rokoch. Ulicu preslávil pohľad na Manhattan Bridge, ktorý sa objaví na jej konci. Aby toho nebolo málo, do scény sa primieša ešte aj Empire State Building.

Najmä pri západe slnka sa sem oplatí prísť, aby ste si vychutnali hru farieb a spravili niekoľko záberov, na ktoré budete radi spomínať.

Washington Street má v sebe hipsterského ducha a aj jej atmosféra je ťahákom. Nájdete tu viacero podnikov, reštaurácii aj obľúbený Shake Shack s legendárnymi hamburgermi.

Washington Street a pohľad na Manhattan Bridge (zdroj: Bantersnaps, unsplash.com)

Guernsey Street, Brooklyn

Brooklyn ponúka okrem Washington Street ďalšiu zaujímavú chuťovku v podobe ulice Guernsey.

Na prvý pohľad môže ísť o ulicu posiatu typickými newyorskými domami, a teda vám dá náhľad do bežného, obyčajného života. Potom si však všimnete obrovské množstvo zelene a stromov a práve oni dodávajú ulici rozprávkový nádych.

Najkrajšie domy dnes nájdete na severnom konci ulice a niektoré z nich tu stoja už od konca 19. storočia.

Kedysi stáli na tomto mieste sady s ovocnými stromami, to preto sa dnes vrátili k zeleni a vytvárajú príjemnú mikroklímu. Ide o krásnu, no bežnú ulicu bez svetla reflektorov.

Množstvo zelene sa mieša s brooklynskými domami (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Madison Avenue, Harlem

Ak milujete túlanie sa ulicami a hľadanie pouličného umenia, v New Yorku si na mnohých miestach budete pripadať ako v raji. Jedným z najznámejších miest tzv. streetartu je ulica Madison Avenue a miesto, ktoré je známe ako „Graffiti Hall of Fame“.

Miesto venované umeniu založili už v 1980 a odvtedy sa tu vystriedali tisíce umelcov z celého sveta, aby po sebe zanechali odkaz. Galéria pod šírym nebom má čo povedať aj dnes.

Za ďalším pouličným umením sa vyberte aj do ulíc St. Nicholas Avenue alebo na Jay Street v Brooklyne, prípadne na Mullbery Street v Little Italy.

Newyorské ulice sú plné kresieb na múroch (zdroj: Chris Barbalis, unsplash.com)

Greenway Terrace, Queens

Táto menej známa newyorská ulica si zaslúži pozornosť najmä tých, ktorí si chcú na chvíľku odpočinúť od svetiel nikdy nespiaceho veľkomesta.

Tu nenájdete blikajúce reklamy, ruch Times Square či slávne pohľady na kultové pamiatky. Nájdete tu pravý opak, ktorý vám rýchlo poprehadzuje rebríček najkrajších zákutí New Yorku.

Časť Forrest Hills Garden a tudorovské domy (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Za ulicou Greenway Terrace sa musíte vybrať do Queensu, do časti Forest Hills. Odmenou za cestu mimo hlavných trás vám bude ulica posiata nádhernými vilami, tudorovskými domami a architektonickými skvostami na aké sa v rušnom meste už zabudlo. Stromy, príjemná klíma, atmosféra, to všetko robí z Greenway Terrace dokonalé miesto bez turistov.