Cestovanie s bábätkom: Prečo sme si vybrali Seychely?

Naďa a Tomáš Hubočanovci o dovolenke na Seychelách s bábätkom.

15. jan 2020 o 11:53 Naďa Hubočan, Tina Hamárová

Cestovanie s malým bábätkom veľa rodičov odrádza. Tí odvážnejší by mali myslieť na vhodný výber destinácie, ubytovania, na potreby bábätka, ako aj na jeho zdravotný stav.

V aktuálnej časti Všesvet podcastu hovoria Tomáš a Naďa Hubočanovci o dovolenke na Seychelách s päťmesačnou dcérou Alicou.

Aerolinky rodinám s bábätkami často vyjdú v ústrety. Na jedlo pre bábätko sa nevzťahujú pravidlá pre tekutiny na palube a štandardne je možné kočík doviezť až pred vchod do lietadla.

Ak o to rodičia vopred požiadajú, aerolinky majú v lietadlách k dispozícii vaničku, do ktorej dieťa pohodlne uložia. "Nazval by som to mini sedadlom prvej triedy pre bábätko," hovorí Tomáš Hubočan.

Dodal, že ide o vaničku, ktorá sa pripevní na stenu v prvej rade a dieťa v nej môže celý čas spať, prípadne sa hrať s hračkou. Bábätko tak nemusí sedieť rodičom na kolenách počas celého letu.

Vekové obmedzenia leteckých spoločností sú minimálne. Hubočanovci však svoju cestu konzultovali vopred s lekárkou. Pripomínajú ale, že každé dieťa je iné a pri prípravách je potreba do úvahy brať aj jeho vek aj potreby.

Vypočujte si podcast a dozviete sa napríklad:

- Ako vyžiadať vaničku do lietadla?

- Aké typy lietadiel sú pre cestovanie s deťmi najvhodnejšie a prečo?

- Ako zvládli Hubočanovci niekoľkohodinové lety s bábätkom?

- Ako funguje doprava na Seychelách?

- Čím sú špecifické ostrovy Mahe, Praslin, La Digue a Silhouette?

- Kedy je vhodné navštíviť ikonické seychelské pláže?

- Kam sa vybrať za najväčšími plodmi endemických paliem na svete?

