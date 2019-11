Dovolenka v ničote? V strede Austrálie nemusíte nikoho stretnúť aj tri dni

O výlete cez Južnú Austráliu a Severné teritórium rozprávala Tina Hamárová.

19. nov 2019 o 13:46 Naďa Hubočan, Tina Hamárová

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/1uUtvDnYBeYGViXzySP4lR

Červená kamenistá púšť, zabudnuté banícke mestečka, päťmetrové krokodíly aj päťtisíc rokov staré maľby na skalných previsoch.

Toto všetko ukrýva stred Austrálie – časť, ktorá možno nie je na zozname top miest tohto kontinentu, jednoznačne v nej ale zažijete "pôvodnú Austráliu", teda takú, akou bola, kým do nej prišli európski osadníci.

Najväčším lákadlom tohto regiónu je určite Uluru, najväčší monolit na svete a posvätná hora pôvodných Austrálčanov, "aboriginals". Uluru bolo najskôr známe len pod menom Ayers rock, ktoré mu dal koncom 19. storočia európsky prieskumník William Gosse.

V roku 1993 bolo zavedené pravidlo zdvojených názvov, teda "aboriginskych" a európskych. Uluru-Ayers rock bolo prvou pamiatkou v Austrálii, ktorá to začala používať.

Tina Hamárová v podcaste odporúča ísť sa na Uluru pozrieť buď pri západe slnka alebo skoro ráno pri východe. "On má nádhernú farbu. Čím viac klesá alebo vychádza slnko, tak tá farba je až úplne sýtočervná, bordová. Potom, to som videla len na fotkách, ale on môže počas dažďa mať až fialovo-sivú farbu."

Z hlavnej cesty medzi Adelaide a Darwinom sa dá odbočiť na rôzne zaujímavé cestičky a treky cez púsť. Na väčšinu z nich potrebujete auto s pohonom všetkých kolies, lebo cesty sú prašné, nespevnené.

Na "Oodnadatta track" môžete napríklad vidieť galériu s kovošrotovými sochami. Umelec a bývalý mechanik Robin Cook ich postupne tvoril z odpadu, ktorý našiel v púšti za posledných 20 rokov. Z cesty si ich nemôžete nevšimnúť.

Galériu otvárajú dve vedľa seba vertikálne stojace lietadlá, na konci zas stojí sedemmetrový kovový dingo s vrakom auta namiesto hlavy.

Milovníci histórie, ale aj prírody, si prídu na svoje v národných parkoch, ktoré sú na severe v okolí mesta Darwin. Národný park Mataranka má napríklad krištáľovo čisté pramene s termálnou teplou vodou.

V Litchfielde sa zase môžete schladiť pod niekoľkými vodopádmi, ktoré sú bezpečné na kúpanie. Väčšinu austrálskych tokov nad obratníkom kozorožca totiž obývajú slanovodné krokodíly, ktoré môžu narásť až do dĺžky päť metrov, výnimočne aj viac. Preto sa vždy oplatí sledovať tabule, ktoré označujú ich prítomnosť.

Najviac krokodílov je jednoznačne v národnom parku Kakadu. Ten je zo všetkých najväčší a platí sa doň vstupné 40 dolárov na týždeň. Obrovské jaštery môžete pozorovať napríklad pri riečnom moste Cahill’s crossing alebo pri rieke Yellow river.

Park je však výnimočný aj pre svoje jaskyne s nástennými maľbami. Patria pôvodným obyvateľom a najstaršie maľby sú 5000 rokov staré.

Je však dokázané, že pôvodní Austrálčania obývali túto oblasť už 40 000 rokov pred Kristom a tradičným spôsobom života žili až do príchodu Európanov. Sú tak najstaršie kontinuálne pretrvávajúcou kultúrou na svete.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.