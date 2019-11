Nadýchnite sa atmosféry blížiacich sa Vianoc v Moskve a Petrohrade

Zažite čaro vianočného obdobia v Rusku.

Čas príjemného Adventu sa blíži míľovými krokmi a mestá sa onedlho oblečú do sviatočného odevu plného svetielok či vianočnej dekorácie. Svoje námestia pokryjú vianočnými trhmi a ulice budú hrať lákavou atmosférou blížiacich sa Vianoc.

Ak vás omrzeli tradičné predvianočné destinácie, čo by ste povedali na to, pozrieť sa do chladného Ruska, do Moskvy a Petrohradu. Počas vianočného obdobia si ich zamilujete a výhodou je, že aj keď náš Advent skončí, v Rusku ešte pokračuje do začiatku januára.

Atmosféra vianočného prospektu

Vianočná atmosféra mnohých európskych miest je vždy podmanivá a ak si k nej pripočítame aj krásu samotného mesta, spojíme dokopy niečo unikátne. Aj napriek tomu, že Rusko funguje na inom kalendári, ako my doma a svoje Vianoce oslavuje až začiatok januára, nájdete tu príjemné, vianočné trhy, za ktorými sa oplatí cestovať.

Ruský Petrohrad je miestom, kde sa môžete túlať dni a stále budete mať pocit, že ste nevideli všetko, že ste ho len nadýchli a on vás fascinuje natoľko, že v ňom chcete zostať dlhšie. V tom je jeho sila, že vás jednoducho neunudí.

Vykročte na Nevský prospekt, dlhočiznú tepnu mesta, na ktorom sa neustále niečo deje. Cez deň bude plná ľudí, večer sa počas vianočného obdobia premení na raj svetielok, ktoré vytvoria fantastické divadlo plné farieb.

Kráčajte ním hore dole, alebo ak sa vám ruská zima dostane pod kožu, sadnite si do jednej z kaviarničiek na čaj alebo kávu a sledujte život za oknom. Ak chcete miesto s dušou, vyberte si kaviareň Literaturnoje, ktorú si zamiloval Puškin či Dostojevský.

Za petrohradskými pamiatkami

Mrazivý, zimný Petrohrad je zážitkom. Mohutná Neva pozvoľna zamŕza a zimu cítite všade, kam sa pohnete. Na strane druhej, kedy má byť krásna zima ak nie okolo Vianoc?

Ruská zima v uliciach Petrohradu bude niečo, na čo nezabudnete. Ak je počasie zlé, jednoducho vkĺznete do niektorého z múzeí a cestujete v čase, priestore, spoznávate, učíte sa a vnímate krásu, ktorej je v Petrohrade akoby prebytok.

Počas vašej adventnej návštevy by ste nemali vynechať ani pamiatky a medzi tie najznámejšie patrí Zimný palác (dokonalé meno na adventné obdobie), kde sa skrývajú miestnosti svetoznámej Ermitáže. Ľudská myseľ si nedokáže ani predstaviť, koľko bohatstva sa nahromadilo za jej múrmi. Hodiny budete prečesávať miestnosti a každým krokom ste nadšení.

Zimný palác nie je len múzeom, ale je skutočným palácom. Patril cárskej rodine, a práve toto miesto zohralo dôležitú úlohu v novembrovej revolúcii, ktorá tak veľmi zmenila dejiny celej krajiny. Od paláca to nikam nie je ďaleko.

Môžete sa vydať k brehu rieky Nevy, kde natrafíte na Admiralitu so svojimi stĺpmi, v diaľke si všimnete Pevnosť sv. Petra a Pavla s nezameniteľnou špičkou katedrály. Stačí pár krokov do parku a spoločnosť vám bude robiť Medený jazdec, ktorému vdýchol nesmrteľnosť už spomínaný Puškin.

Ešte sa vám chce túlať? Kráčajte ďalej až k okázalému a krásnemu Isakyjevskému chrámu neďaleko hotela Aurora. Ak máte radi panorámy miest, určite vylezte hore na strechu, aby ste si užili Petrohrad aj pri pohľade z výšky.

Môžete sa vybrať bočnými uličkami s kanálmi a ponoriť sa hlbšie do neznámeho sveta. Alebo sa opäť nechajte zlákať neutíchajúcim volaním Nevského prospektu a ísť ku Kazanskej katedrále a vychutnať si Stroganov neďaleko paláca, kde toto perfektné jedlo vymysleli.

Petrohrad vie, ako si vás vychutnať, a tak sa otvorí a prihodí vám do cesty rozprávkový Chrám preliatej krvi. Skrýva smutný príbeh, no tento architektonický skvost bude jednou z najkrajších pamiatok, aké v meste uvidíte.

S vianočnými vôňami

Ruská metropola severu je veľkým mestom, vianočné trhy či miesta nasiaknuté Vianocami nájdete roztrúsené po celom meste.

Najkrajší stromček zvykne stávať na Palácovom námestí pred Zimným palácom a najkrajšie trhoviská objavíte na námestí Moskovskaja, na námestí Pionierskaja alebo dokonca pred menej známym petrohradským palácom Gatchina.

Aj neďaleko krásneho Chrámu preliatej krvi objavíte menšie vianočné trhovisko, ktoré nadchne svojim priestorom a vôňami. Práve vône sa vám budú na adventných trhoch páčiť najviac. Sú tak typicky vianočné, že aj keby vás sem priniesli bez znalosti času a priestoru, tipovali by ste, že čoskoro prídu Vianoce. Varené víno s klinčekmi, lokálny, domáci med, džem, bliny alebo zázvorové koláčiky.

V ruskej zime nepohrdnete ani typickou vodkou (a ak o nej chcete vedieť viac, navštívte Múzeum vodky) a dobre zahrejú aj čerstvé pelmeni s mäsom a kapustou. Najmä v piatok a cez víkend sú vianočné trhoviská plné ľudí, tak je zaujímavé byť v dave a vidieť, ako si Rusi užívajú tento čas.

Vianočné trhy však v Petrohrade začínajú o poznanie neskôr, než tie naše, tak si na to dajte pozor. Mnohé z nich otvárajú až v druhej polovici decembra, tesne pred našimi Vianocami, teda dva týždne pred tými ruskými.

Ak hľadáte unikátne miesta, skúste sa pozrieť do starého, luteránskeho kostola sv. Anny na ulici Kiročnaja. Budete omámení jeho atmosférou. Každý rok sa tu dva či tri dni odohráva vianočný charitatívny trh, ktorý nemá v meste obdobu.

Vianočná atmosféra v Moskve

Petrohrad sa bude vždy porovnávať s Moskvou. Ak to nebudete robiť vy, spravia to domáci či iní turisti a tieto dve mestá budú vždy v ostrom kontraste. Moskva tu bola skôr, tvorila históriu ešte v časoch, kedy si nikto ani len netrúfol pomyslieť na to, že by na rieke Neve vyrástlo mesto.

Petrohrad sa však vypýtal na tento svet ako dieťa Petra Veľkého a za krátku dobu spravil neskutočnú premenu. Tak veľkú, že dnes je jedno z najkrajších miest celej Európy. Moskva si myslí, že to na ňu by sa malo ukazovať prstom a pokývať hlavou, že tá koruna patrí jej.

Tak či onak, obe mestá sú dôležité na to, aby ste Rusko viac pochopili. Jesenná či zimná Moskva je špecifická a svojim spôsobom surovo krásna. Jeseň je ešte farebná, no keď sa do moskovských ulíc vkradne zima, máte pocit, akoby to presne takto malo byť. Chladné, neosobné mesto plné dominánt sa však rázom pod vašimi nohami premení na útulné miesto, kde máte čo robiť a objavovať.

Vianočnými ulicami Moskvy

Najfotogenickejším miestom v Moskve bude počas vianočného času známe Červené námestie. Spoznajte ikony Moskvy, o ktorých ste už tak veľa počuli a ak máte chuť počas vianočného obdobia sa na ne môžete pozerať priamo z klziska.

Fasáda obchodného domu GUM je posiata tisíckami svetielok a neďaleko od tohto nákupného raja sa točí dookola rozprávkový, vianočný kolotoč.

Pripočítajte si k týmto vianočným kulisám dokonalý pohľad na večerný, vysvietený Chrám Vasiľa Blaženého. Jeho cibuľkové kupoly hrajúce farbami tak príjemne splynuli s vianočným mestom až budete mať na malú chvíľku pocit, či nie je len súčasť výzdoby.

Predvianočný večer na Červenom námestí má svoje čaro aj vďaka tomu, že stačí prejsť pár desiatok metrov a ocitnete sa na moste s výhľadom na rieku Moskva, nad ktorou sa vynímajú múry a veže Kremľu. Toto je presne tá romantika za ktorou ste sem prišli.

Moskovská zima vás zvolá nazad do ulíc až sa ocitnete na umeleckom Arbate, kde si môžete vybrať jeden z mnohých miest na oddych pri teplom ruskom čaji. Vonku aj napriek chladu hrá niekoľko pouličných umelcov a ani tu nešetria vianočným osvetlením. Moskva sa na chvíľku naozaj premení na zimnú rozprávku. Už chýba len Mrázik. Ak budete chcieť tejto atmosfére uniknúť aj pre vás má Moskva zadné vrátka.

Čo tak Treťjakovská galéria? Baletné predstavenie v Baľšoj Teatr? Stalinov bunker alebo Múzeum kozmonautiky? Vaše ruky nemajú toľko prstov, aby ste mohli porátať všetky zaujímavostí, ktoré sú v zálohe.

Kde si vychutnať trhy v Moskve?

Po pár dňoch v Moskve sa vám čoskoro bude zdať, akoby Moskva milovala Vianoce a všetko čo je s nimi spojené. Na výzdobu natrafíte na mnohých miestach, no predsa len sú tu časti mesta, kde čaru Vianoc podľahnete rýchlejšie.

Na presúvanie po meste využite slávne moskovské metro. Patrí medzi najkrajšie na svete, niektoré z jeho staníc pripomínajú umelecké galérie, palácové miestnosti či múzeá a okrem vizuálneho zážitku ušetríte aj čas, ktorý by ste stratili v zápche.

Podľa domácich môžete v Moskve počas vianočného obdobia napočítať až takmer tridsiatku trhov, ktoré sú roztrúsené kade tade po meste. Ak by ste si mali vybrať len jeden jediný, skúste si veci naplánovať tak, aby to bol vianočný trh na Tverskom námestí, teda na mieste známom ako Tverskaja Ploščaď.

Neplánujte si, koľko času tu zostanete, jednoducho príďte a nechajte sa unášať chuťou Vianoc. Medzi stánkami nájdete umelecké predmety, matriošky, vianočné drobnosti, teplé oblečenie, baranice, ale aj skvelé jedlo a nielen varené víno, punč, ale aj chutný, slovanský nápoj Sbiten z medu a korenín. Aspoň jeden kalíštek určite ochutnajte a uvidíte, že napokon nebude váš posledný.

Dajte aj na rady domácich a nazrite aj na Puškinské námestie či na námestie Manežnaja Ploščaď, ktoré doslova žije vianočnou atmosférou. Podľa niektorých je práve toto námestie srdcom vianočnej Moskvy, ale sami uvidíte, že je nemožné vysloviť to nahlas. Jeho dominantou je obrovitánska vianočná guľa za ktorou prichádzajú turisti snáď zo všetkých končín Ruska.

Na námestí Novopuškinskaja zvykne bývať vo svojom tradičnom domčeku Dedo Mráz s ktorým sa viete stretnúť a ak vám ruština nerobí problém, môžete tu s ním prebrať aj darčeky. Nezabudnite však na dobré oblečenie, pretože ruská zima síce znie romanticky, no v skutočnosti vás poriadne vyštípe. Presne tak to má byť a aj vďaka nej si však návštevu Moskvy užijete.