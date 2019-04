Pätnásť vecí o Amsterdame, ktoré ste netušili

Amsterdam vo svojich uličkách na brehu grachtov skrýva nejedno prekvapenie.

9. apr 2019 o 14:10 Tomáš Kubuš

Amsterdam sa veľmi často považuje za jedno z najživších a najzaujímavejších hlavných miest Európy. Prischla mu prezývka „mesto hriechu“, ale netreba sa báť, že by bolo holandské hlavné mesto len o ňom. Práve naopak vo svojich uličkách na brehu grachtov skrýva nejedno prekvapenie. Vedeli ste tieto veci o Amsterdame?

1. Viac bicyklov než ľudí

To, že je Amsterdam rajom pre cyklistov je pomerne známy fakt, ale zamysleli ste sa nad tým, koľko bicyklov križuje ulice hlavného mesta?

Nie ste sami koho to zaujalo a preto sa zistilo, že v Amsterdame je cca 880 000 bicyklov, čo znamená, že ich je tu o viac než 30 000 viac, než samotných obyvateľov mesta.

Viete si to vôbec predstaviť? Okrem toho tu nájdete cez 400 kilometrov cyklistických chodníkov a tak sa bicyklom dostanete v meste takmer úplne všade. Ak sa ocitnete v Amsterdame, naskočte na bicykel a nechajte sa unášať jeho podmanivou atmosférou.

(zdroj: www.pixabay.com)

2. Meno aj pivo podľa rieky

Všetko sa to začalo v 12. storočí, kedy sa postavila priehrada na rieke Amstel a mestečko, ktoré tu vzniklo dostalo svoje prvé meno Aemstelredamme.

Prvýkrát sa v záznamoch objavuje jeho meno v 1275, no až v 14. storočí sa skomolilo na Aemsterdam, a napokon na Amsterdam ako jeho meno poznáme dnes.

Amstel je napokon nielen rieka, ale aj názov zaujímavého holandského piva, ktoré už v Amsterdame vyrábajú takmer 150 rokov.

(zdroj: Milana Jovanov, unsplash.com)

3. Tancujúce domy

Medzi najkrajšie amsterdamské domy patria staré, tradičné, vysoké domy bohatých obchodníkov stojacich na brehu kanálov.

Majú často niekoľko poschodí a vo vnútri mohli mať aj sklad, kancelárie či samotný byt.

Keďže je terén Amsterdamu podmáčaný, tieto domy postavili na koloch a postupom rokov sa pohli, teda roztancovali a dnes ich prezývajú „tancujúce domy“.

(zdroj: Javier M)

4. 100 kilometrov kanálov

Amsterdam je mesto postavené na vode a niekedy máte pocit, že je tu kanálov dokonca viac, než v slávnych talianskych Benátkach a preto niet divu, ak mesto prezývajú „Benátky severu“.

Najstaršie kanály v meste vznikajú od 15. storočia a počas 17. storočia vykopú najdôležitejšie vodné tepny Amsterdamu. Odvtedy už hlavné mesto pretkala hustá sieť kanálov, ktoré tu volajú grachty a ak by sme ich dnes vzali a vystreli do jednej priamky, tá by už prekročila úctyhodných 100 kilometrov. Takmer všetky dôležité pamätihodnosti mesta sa nachádzajú neďaleko kanálov ponad ktoré vyrástlo viac než 1 500 mostov.

Kanále sa stali tak silným symbolom mesta, že ich v roku 2010 zapísali do svetového dedičstva UNESCO.

(zdroj: www.pixabay.com)

5. Reštaurácia v obývačke?

Cestovanie je často spojené aj s ochutnávaním tradičných, lokálnych a domácich jedál a Amsterdam nie je žiadnou výnimkou.

Zabudnite na luxusné reštaurácie či drahé podniky a vyberte sa na miesta zvané Huiskamerrestaurant, teda „obývačkové reštaurácie“, ktoré sa nachádzajú priamo doma u miestnych.

Uvidíte tak nielen holandskú domácnosť, stretnete sa s domácimi, ale ako bonus ochutnáte aj niektoré zo špecialít, aké si varia pre seba. Pre vás je to dokonalý zážitok a pre nich možnosť privyrobiť si pár eur navyše.

6. Stopnite si bicykel!

Ak ste zvyknutí pri cestovaní stopovať, tak si zamilujete jednu z možností, ktorú vymysleli v Amsterdame. Stopovali ste už bicykel? Nie?

Tak potom si to v Amsterdame môžete veľmi jednoducho vyskúšať, pretože ak sa to niekde na svete dá, je to práve tu.

Je to jednoduché, no musíte sa riadiť dôležitým pravidlom. Stopnúť si môžete len bicykel, ktorý má zadný nosič natretý žltou farbou.

To je presne znamenie toho, že majiteľ bicykla rád niekoho odvezie (ak ide jeho smerom alebo sa príliš neponáhľa) na miesto určenia. Ak takýto bicykel uvidíte a chcete sa odviesť, musíte zvolať „Backie“ a čakať na reakciu. Vyskúšajte to a užite si Amsterdam trochu iným spôsobom!

(zdroj: www.pixabay.com)

7. Plávajúca tržnica plná kvetov

To, že Amsterdam „pláva“ už vieme, ale viete že okrem lodí, lodičiek či iných plavidiel tu nájdete aj plávajúcu tržnicu, kde sa predávajú kvety?

Je jedinou svojho druhu na celom svete a tak tu budete mať nádych unikátneho zážitku. Milovníci kvetín si budú pripadať ako v raji, pretože ich tu nájdu toľko, že ich ani nespočítajú.

Tržnica je otvorená už od roku 1862 a leží priamo na kanáli Singel, ktorý je jedným z najstarších v celom Amsterdame. Zatúlajte sa sem nadýchnuť sa starej, voňavej duše mesta.

(zdroj: www.pixabay.com)

8. Mesto plné hausbótov

Po celom Amsterdame a jeho hustej sieti kanálov stretnete menšie či väčšie hausbóty.

Ak myslíte, že sú ich tu desiatky či stovky, ste na omyle, pretože počet obytných lodí sa v hlavnom meste Holandska odhaduje na cca 2 500.

Veľkú časť tvoria drevené hausbóty, no veľmi obľúbené sú tie kamenné, prirazené k brehu, pretože podľa holandských zákonov musíte svoj vlastný drevený hausbót každé tri roky nanovo natrieť, aby vyzeral ako nový a prešiel kontrolou bezpečnosti.

Dnes v nich sídlia často podniky, reštaurácie, bary, hotely, alebo „obyčajné“ byty na vode. Nájdete tu dokonca aj múzeum hausbótov.

(zdroj: www.pixabay.com)

9. Dáte si kávu? Dajte si!

Amsterdam je mesto, ktoré miluje dobrú kávu a v rebríčkoch spotreby kávy na obyvateľa sa Holandsko objavujte v prvej desiatky krajín z celého sveta. Ak si odmyslíme krajiny Škandinávie, tak je Holandskou dokonca označované aj za svetovú jednotku.

Priemerný Holanďan minie ročne cca 8,4 kilogramu kávy (Slováci sú okolo 4 kilogramy na hlavu) a v Amsterdame je to skutočne cítiť, pretože kaviarničky máte „na každom kroku“.

(zdroj: Nathan Dumlao, unsplash.com)

10. Tri krížiky

Amsterdam a jeho zaujímavý červeno-čierny erb ozdobený tromi bielymi krížikmi. Dodnes sa vedú polemiky čo presne znamenajú a spýtajte sa niekoho z domácich a budete počuť hneď niekoľko verzií.

Podľa historikov ide o krížiky svätého Ondreja aký nájdeme pre zaujímavosť aj na vlajke Škótska. Iní ukazujú na aristokratickú rodinu Persijn, ktorá tento symbol tiež používala. Medzi ľudové názory patria aj to, že bol Svätý Ondrej rybár a keďže Amsterdam začínal svoju púť ako rybárska dedinka, tak si krížiky vybrali ako ochranu.

Inde započujete, že predstavujú tri neduhy stredovekého života v meste a teda záplavy, čiernu smrť a požiare, no a napokon sa stretnete s tým, že miestni obyvatelia Amsterdamu sa zdravia tromi bozkami. Tak čo, ktorú verziu si vyberiete?

(zdroj: Adrien Olichon, unsplash.com)

11. Prvá burza sveta

Prvá burza sveta nevznikla v Londýne alebo Paríži, ale práve tu v Amsterdame a to už dokonca v roku 1602.

Tieto doby boli pre Amsterdam a celkovo Holandsko veľmi významné, pretože obchodovali s ázijskými krajinami pod vlajkou Východoholandskej spoločnosti (Dutch East India Company) a do Európy privážali obrovské bohatstvo. Prvá burza sídlila v budove Beurs van Berlage a tá tu dokonca stojí dodnes, len už neplní pôvodné účely a dnu nájdete divadlo či výstavisko.

12. Červená ulička inými očami

To, že má Amsterdam svoju „Červenú uličku“ je azda jeden z najznámejších faktov o holandskom hlavnom meste. Vedeli ste však, že slávna Red Light District má aj svoj zaujímavý okruh, ktorý môžete absolvovať s dvojicou dám, ktoré o tejto amsterdamskej časti vedia úplne všetko?

Martine a Louise Fokkens totiž kedysi „pracovali“ presne na tomto mieste a dnes sprevádzajú turistov, ktorí chcú nahliadnuť pod pokrievku a vypočuť si niekoľko neuveriteľných príbehov.

(zdroj: www.pixabay.com)

13. Nemáte peniaze? Zaplaťte opicou

V centre Amsterdamu neďaleko štvrtí s červenými uličkami stojí bar známy ako In´t Aepjen, ktorý sa môže popýšiť, že patrí k najstarším barom celého mesta.

Svoj drink či pivo si v ňom môžete dať aj dnes a budete mať zážitok, no miestni ho kedysi dávno poznali ako miesto, kde ste za svoje alkoholické večierky mohli zaplatiť aj živou opicou.

Príbehy hovoria o tom, že keď sa po dlhých a náročných plavbách vracali námorníci z Ázie, tak si to namierili priamo do baru a keďže nemali peniaze, kde kto zaplatil exotickou opicou, ktorú si so sebou vzal domov.

Po čase ich tu bolo toľko, až sa návštevníci začali sťažovať na blchy a tak ich darovali Gerardovi Westermanovi a tak pomaličky vzniká amsterdamská ZOO, jedna z najstarších na svete. Dnes už opicou nezaplatíte, ale za peniaze si „opicu“ kúpite.

14. Jeden jediný mlyn

Spája sa s Holandskom väčšie klišé ako veterné mlyny? Nájsť ich samozrejme môžete aj priamo v Amsterdame, ale napočítate ich tu len osem z toho len jeden jediný je otvorený pre verejnosť.

Ak ste zvedavý, ako takýto mlyn vyzerá vyberte sa k mlynu „Molen van Sloten“ z roku 1847 a nazrite do malého, no pôsobivého múzea.

(zdroj: www.pixabay.com)

15. Hurá na lov plastov

Plasty sú veľmi často témou číslo 1 vo svete a nebol by to Amsterdam a jeho kreativita, aby niečo nevymysleli. Môžete sa tu zúčastniť „plavby za plastmi“, ktorú založil miestny pár.

Pri nastúpení do loďky, ktorá sa bude plaviť amsterdamskými kanálmi dostanete do rúk sieťku a ide sa na lov.

Výhodou tejto plavby je aj to, že uvidíte Amsterdam pri pohľade z kanálov, hoci bez danej trasy, pretože sa plaví tam, kde sa spozorujú plávajúce plasty a preto je prehliadka hlavného mesta vždy iná. Ak niečo zahliadnete, stačí upozorniť kapitána a meníte kurz plavby. Na konci plavby si porovnáte čo najbizarnejšie sa vám podarilo uloviť.