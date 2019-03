Aká je dovolenka na Severnom Cypre?

Severný Cyprus je prešpikovaný zaujímavosťami.

4. mar 2019 o 12:09 Tomáš Kubuš

Severný Cyprus sa hlboko zapísal do dovolenkových máp vďaka svojej atmosfére, kvalitnému ubytovaniu, ale aj zaujímavým miestam či skvelému jedlu.

Vyberte sa na svoju dovolenku do tejto časti ostrovného Cypru a uvidíte, ako dobre ste spravili.

Ak sa rozhodnete letieť do severnej časti Cypru, pristanete na jedinom letisku, ktoré sa tu nachádza. Ide o Ercan a lieta na neho niekoľko priamych letov priamo z Turecka.

Pre väčší komfort a let bez prestupov je častejšie využívané letisko v Larnace v južnej časti ostrova. Ani odtiaľ nie je problém dostať sa na sever, len pri tom samozrejme musíte mať platný cestovný pas.

Salamina - stredoveké ruiny (zdroj: Tomáš Kubuš)

Kedy sa sem vybrať na dovolenku?

Od apríla do októbra panuje na severnej časti Cypru príjemné počasie.

V mesiacoch apríl a máj sa teplota vyšplhá už na cca 23 – 27 °C. Počas leta tu môžete bežne čakať 30 – 35 °C a na jeseň sa opäť teplota vráti do jarných čísel.

Zima nie je ako na kontinente a tak tu teploty dosahujú cca 15 – 19 °C. Počas letnej sezóny počítajte aj s tým, že teplota Stredozemného mora bude okolo 26 – 30 °C. Tomu sa povie dovolenka.

Čo vidieť na Severnom Cypre?

Aj napriek tomu, že Severný Cyprus zaberá len tretinu celého ostrova, je prešpikovaný zaujímavosťami, za ktorými sa sem oplatí cestovať. Dovolenku si môžete užívať v rezorte pri priezračnom mori a okolo vás sa ponúka celá paleta výletov.

Medzi najzaujímavejšie miesta patrí hlavné mesto Lefkoşa (na gréckej strane známa ako Nikózia). Je to mesto dvoch svetov, cez ktoré prechádza hranica medzi dvomi národmi.

Grécka Nikózia so svojimi tavernami, souvlakami a gréčtinou sa šmahnutím čarovného prútika premení na tureckú Lefkoşu s vôňou čaju, kebabom a dynamickou turečtinou.

Lefkosa - niekdajšia katedrála, dnes mešita (zdroj: Tomáš Kubuš)

Nájdete tu stopy osmanských dejín a tak môžete v spleti uličiek pohľadať mešitu Seliymie, ktorá bola kedysi gotickou katedrálou sv. Sofie alebo sa pozrieť do starého karavanseráju, kde sa kedysi čulo obchodovalo.

Dnes má názov Büyük Han, je zo 16. storočia a patrí k najkrajším svojho druhu.

Lefkosa - karavanseraj Buyuk Han (zdroj: Tomáš Kubuš)

V meste nájdete aj menší karavanseráj Kumarcilar Han, no ten nebol natoľko slávny. Zastavte sa aj na námestí Sarayonu so starým benátskym stĺpom, kde pulzuje turecký život. Napokon zapadnite do čajovne a nechajte na seba padať atmosféru starého mesta.

Mestečko Girne (Kyrenia) na severnom pobreží ostrove má povesť jedného z najväčších prekvapení severného Cypru. Len málo miest široko ďaleko je tak príjemných ako práve Girne.

Girne - na dosah kamennej pevnosti (zdroj: Tomáš Kubuš)

Zlákajú vás jeho kamenné uličky ozdobené kvetmi a fotogenický prístav plný farebných lodičiek či drevených, rybárskych člnov.

V blízkosti obrovskej križiackej pevnosti cítiť vôňu grilovaných rýb a po nich sa ponoríte do útrob pevnosti, ktorú získal aj Richard Levie Srdce a skrýva za svojimi hradbami celú históriu Cypru.

Prístav v Girne (zdroj: Tomáš Kubuš)

Historická Famagusta (Mağusa) očarí milovníkov starých uličiek a pamiatok. Za kamennými hradbami nájdete zabudnutý svet vyplnený osmanskými mešitami, ktoré vyrástli na troskách staručkých kostolov či katedrál.

Famagusta - staré kostoly zdobia mesto (zdroj: Tomáš Kubuš)

Nahliadnite do mešity Lala Mustafa Paşa a pohľadajte v nej ducha Katedrály sv. Mikuláša. Nájdete na nej unikátny pohľad, kedy stojí minaret hneď vedľa kresťanskej zvonice.

Famagusta - ikona celého mesta (zdroj: Tomáš Kubuš)

Neobíďte ani Othelovu vežu neďaleko prístavu, kam zasadil Shakespeare dej svojho slávneho príbehu.

Famagusta - Othelova veža (zdroj: Tomáš Kubuš)

Staroveká Salamína leží len pár kilometrov od Famagusty a ak máte radi miesta posiate starými ruinami, tak tu si prídete na svoje.

Svoj zlatý vek zažila Salamína počas antickej doby a tak tu dnes nájdete ruiny chrámov, staroveké ulice, opustené divadlo či stĺporadie lemujúce hlavnú cestu.

Cyprus sa do histórie zapísal aj dejinami Križiakov, ktorí často práve tadiaľto tiahli do Svätej zeme a tak tu dnes nájdete viacero unikátnych pevností. Pozrite sa do pevností Buffavento alebo Saint Hillarion.

Salamina - pohľad na staroveké mesto (zdroj: Tomáš Kubuš)

Polostrov Karpaz je unikátnym miestom severného Cypru. Ide o úzky výbežok na severovýchode krajiny, ktorý patrí k najlepšie stráženým tajomstvám Cypru.

Nájdete tu krásne, opustené pláže, prírodné zaujímavosti, ale aj tradičný život či stádo divých oslov v národnom parku Karpaz. Zlatá pláž Golden Beach sa považuje za najkrajšiu pláž celého ostrova.

Severný Cyprus je aj miestom s dokonalou gastronómiou a tak ochutnajte kuchyňu poznačenú Tureckom, ktorá s tu mieša s gréckymi chuťami. Dajte si mezze, tradičné predjedlá, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok a určite vyskúšajte lahmacun (tenučkú, tureckú pizzu), kofte (guľky z jahňacieho mletého mäsa), kleftiko (skvelé jahňa), šiš kebab (kúsky mäsa napichnutého na špajdli) či baklažánovú musaku.

Ktoré hotely odporúčame?