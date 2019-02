Moderné mesto na úpätí Ánd: Santiago vzalo zemetrasenia ako príležitosť pre rozvoj

Z čilskej metropoly vidíte Andy stále.

19. feb 2019 o 13:57 Tina Hamárová, Naďa Hubočan

Takmer z každého kúta čilskej metropoly Santiago de Chile uvidíte pohorie Andy. Samozrejme, len ak tam stihnete dobré počasie. Toto veľkomesto Čile totiž často trápia problémy so smogom. My sme sa tam vydali v strede leta, teda na Vianoce.

Okrem pár umelých stromčekov ozdobených nafukovacími guľami v Santiagu typickú vianočnú atmosféru turista príliš nepocíti.

Vonku je tridsať stupňov, na oblohe ani obláčika a miestne deti sa na hlavnom námestí kúpu vo fontáne.

Dospelí sedia na lavičkách a obrubníkoch pod palmami a živo debatujú. Majú predsa letné prázdniny na Vianoce.

Santiago je moderné mesto plné zelene. Vďaka svojej polohe ho postihujú časté zemetrasenia, ktoré vláda a miestni využívajú ako príležitosť k rozvoju.

Nové budovy stavajú s použitím japonských technológií, budujú dopravné koridory, vystužené brehy rieky Mapocho využívajú napríklad ako otvorené múzeum sôch.

Napriek škodám spôsobeným zemetraseniami sa v Santiagu zachovalo niekoľko historických budov, kostolov a námestí.

Pri návšteve by ste však rozhodne nemali obísť dve omnoho netradičnejšie lokality: trhy a hlavný cintorín.

Naďa Hubočan vo Všesvet podcaste popisuje, čím sú tieto lokality výnimočné a odporúča tiež výlety do okolia, napríklad do farebného Valparaisa alebo do svetoznámej vínnej oblasti v údolí Colchagua.

