Oplatí sa predĺžený víkend na Islande? Odpovedá sprievodca

Vyberte sa na tento unikátny ostrov zažiť unikátne veci.

29. jan 2019 o 14:35 Tomáš Kubuš

Island je krajina z iného sveta. Zabudnite na všetko čo ste dosiaľ poznali a vyberte sa na tento unikátny ostrov zažiť unikátne veci.

Hoci aj na víkend, pretože tu na malom kúsku zeme nájdete hneď niekoľko zaujímavostí a pre ne sa sem oplatí zaletieť.

Zlatý okruh

Medzi najklasickejšie výlety po Islande patrí tzv. Zlatý okruh, ktorý sa nachádza v blízkosti hlavného mesta Reykjavíku.

Prvým z miest je Pingvellir (alebo aj Thingvellir) a ten hneď ukáže ako sa dá spojiť kúsok histórie s islandskou prírodou. Riečka Oxara sa kľukatí krajinou a stretáva sa tu s jazerom Thingvallavatn.

Pingvellir preslávilo nielen to, že tu domáci založili v roku 930 prvý islandský parlament, ale aj to, že práve tu sa dotýkajú tektonické dosky Ameriky a Ázie.

Okolie národného parku Thingvellir (zdroj: Tomáš Kubuš)

Na vlastné oči uvidíte ten zlom a verte, že nič podobné ste ešte nevideli. Zídete o kúsok nižšie a obklopia vás vysoké skalné steny a sopečné skaly. Niet divu, že aj tu sa natáčali Hry o tróny.

Thingvellir - miesto, kde sa stretáva tektonická platňa Ameriky a Európy (zdroj: Tomáš Kubuš)

Druhou zastávkou zlatej cesty je Strokkur, gejzír ležiaci v tesnej blízkosti slávneho Geysiru. Vedeli ste, že práve odtiaľto pochádza slovíčko gejzír?

Strokkur nie je ťažké nájsť. V krajine ho prezradia pravidelné erupcie, kedy do vzduchu vypúšťa stĺpec vody, ktorý sa následne vytratí a vytvorí zaujímavý efekt. Niekoľko návštevníkov podíde bližšie, aby mali skvelé fotky, ale ak ste príliš blízko, pokojne môžete byť mokrí. Každých 6 až 10 minút sa ozve tlmený výstrel obrovského množstva vody.

Geysir - najslávnejší gejzír sveta (zdroj: Tomáš Kubuš)

Aj krajina naokolo je čarovná. Posiata malými, farebnými jazierkami, z niektorých sa dymí, inde síra sfarbila zem do pestrých farieb a neďaleko odtiaľto sa dvíhajú kopce pod ktorými človek zazrie islandské kone.

Čerešničkou na torte v okruhu je „zlatý“ vodopád Gullfoss. Rieka Hvitá, ktorá ho napája najprv padá 11 metrov a následne rovných 22 metrov a tak nebudete počuť vlastného slova pri tejto vodnej sile.

Gullfoss sa považuje za najkrajší z vodopádov v okolí Reykjavíku a nemôžete ho vynechať. Na výber je niekoľko vyhliadok, podľa toho či chcete byť k padajúcej vode bližšie, či ďalej, no najlepšie čo môžete spraviť, je vychutnať si všetky.

Vodopád Gullfoss (zdroj: Tomáš Kubuš)

Najsevernejšie hlavné mesto Európy

Hoci nemá Reykjavík punc najznámejšieho hlavného mesta Európy, no o to viac sa môžete tešiť na to, ako vás toto mesto do seba vtiahne a prekvapí.

Leží učupené na brehu zálivu Faxa Bay a priamo na jeho brehu leží supermoderná koncertná hala Harpa, odkiaľ vás ulice vezmú do samotného centra.

Farebné domčeky v centre Reykjavíku (zdroj: Tomáš Kubuš)

Ani to nenájdete v Reykjavíku typické, ale skôr roztiahnuté vo viacerých uliciach a stúpajúcich nahor na pahorok kde stojí ikona mesta v podobe kostola Hallgimskirkja. Za krásneho počasia sa určite pozrite na jeho vrchol s panorámou celého mesta.

Ikonický kostol Hallgrimskirkja (zdroj: Tomáš Kubuš)

Prekvapí vás koľko je v Reykjavíku barov, podnikov či reštaurácii a odrazu si uvedomíte, že je to skvelá gastro destinácia.

Čo by ste však povedali na hot dog? Že nie je pre Island typický? To by ste sa mýlili, pretože Islanďania ich milujú a ochutnajte ho v stánku, kde ho jedol pred vami aj Bill Clinton.

Na okraji centra nevynechajte ani malú, no významnú vilku Hofdi, kde sa v roku 1986 stretol Gorbačov s Reaganom a symbolicky tu skončili studenú vojnu. Dozviete sa tu aj to, prečo je vilka dnes prázdna.

Vila Hofdi (zdroj: Tomáš Kubuš)

Ak vás prechádzky Reykjavíkom príjemne unavia, nie je lepšieho miesta, kde sa môžete zrelaxovať ako slávna Modrá lagúna.

Blížite sa k nej, vidíte tyrkysové jazierka odkiaľ sa dvíha jemný dym a hoci je vonku chladno, voda je príjemne teplá. Reykjavík je plný zážitkov.

Modrá lagúna (zdroj: Tomáš Kubuš)

Za krásou južného Islandu

Kamkoľvek sa na Islande vyberiete natrafíte na krásne miesta, no južný Island akoby tieto slová ešte znásoboval a tak je na svete ďalší výletný cieľ z Reykjavíku.

Hoci sme sa už stretli s vodopádom Gullfoss, tu na vás čaká vodopád Seljalandfoss padajúci z 60 metrov vysokého útesu do zelenej krajiny.

Vodopád Seljalandsfoss z jeho zadnej strany (zdroj: Tomáš Kubuš)

Môžete sa tu dokonca unikátne pozrieť aj priamo za vodopád, pretože vás tam dovedie cestička. Vezmite si so sebou však niečo nepremokavé, pretože vodná triešť pohltí krajinu naokolo.

Neďaleký vodopád Skogafoss je iný, no rovnako monumentálny a rozprávkovo zasadený do islandskej krajiny. Tu sa pokochajte výhľadom a pohľadajte dúhu, ktorá sa tu určite čoskoro objaví. Tie fotky vám budú doma závidieť.

Vodopád Skogafoss (zdroj: Tomáš Kubuš)

Medzi najzaujímavejšie miesta južného pobrežia patrí okolie mestečka Vík. Je tak malé, že jeho domy spočítate bez väčších problémov, no skrýva v sebe príbeh života v tesnej blízkosti sopky. Katla sa nestráca z horizontu a ani slávna Eyjafjallajokull nie je ďaleko.

Vík -skaly trčiace z more (zdroj: Tomáš Kubuš)

Krajina je tu naokolo drsná, no napriek tomu krásna, sopečná, plná vetru z Atlantiku a dokonca tu nájdete jednu z najkrajších pláži sveta.

Žiaden biely piesok a palmy, ale poctivý, čierny, sopečný piesok a divoký Atlantik rozbíjajúci sa o pobrežie či kamenných trolov vytŕčajúcich z mora. Tu načerpáte tu pravú islandskú exotiku a energiu na ďalšie spoznávanie.

Reynsfjara - exotická pláž s čiernym pieskom (zdroj: Tomáš Kubuš)

Predĺžený víkend na Islande

Čo si stihnete za predĺžený víkend pozrieť? Sprievodca Dušan Harbist v tom má jasno: "Ak chcete vyťažiť z predĺženého víkendu maximum, určite netreba byť ubytovaný všetky 3 noci Reykjavíku, aby bol ďalší výjazd po ceste k atrakciám. Okrem už spomínaných miest odporúčam najmä v letných mesiacoch útesy Dyrhoaley, kde sa dajú pozorovať typické islandské vtáky Alky bielobradé (puffiny), ako vyvádzajú svoje mláďatá. Zaujímavá je aj návšteva geotermálnej oblasti Seltun a poloostrova Reykjanes.

Islandské vtáky Alky (zdroj: Nicholas Kampo, unsplash.com)

Oplatí sa na Island vybrať, hoci len na predĺžený víkend? Dušan Harbist dodáva:

"Z nášho pohľadu a skúseností je to určite málo, ale na získanie základného obrazu o Islande to postačí. Hlavné turistické atrakcie určite neminiete."