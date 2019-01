Santo Domingo ponúka unikáty, aké inde v Karibiku nenájdete

Sprievodca do hlavného mesta Dominikánskej republiky.

20. dec 2018 o 20:45 Martina Lukáčová

Santo Domingo je prvé, nepretržite obývané mesto Európanov, ktorí sa usídlili na Americkom kontinente. Založil ho Bartolomej Kolumbus ako tretí pokus o osídlenie v roku 1496.

Santo Domingo, výhľad na pobrežie. (zdroj: https://pixabay.com)

Dnes predstavuje Santo Domingo niekoľko miliónovú metropolu Dominikánskej republiky a najľudnatejšie mesto v Karibiku. Nájdete ho na južnom pobreží ostrova Hispaniola, približne 160 km západne od populárnej destinácie Punta Cana.

(zdroj: Libuša Ondreková)

Letisko a dĺžka letu

Santo Domingo je obsluhované dvomi letiskami. Medzinárodné letisko Las Americas je od centra Santa Dominga vzdialené iba 30 minút jazdy. Na letisko La Isabela smerujú prevažne vnútroštátne lety a malé lietadlá.

Zo Slovenska sa lieta z Bratislavy aj Košíc. Na výber nájdete aj zájazdy s odletom z Viedne. Pri cestovaní je potrebné počítať s dĺžkou letu minimálne 11 hodín a časovým posunom – 6 hodín.

Top lákadlom sú pláže. (zdroj: https://pixabay.com)

Národnou menou v Dominikánskej republike je Dominikánskej peso, ale v turistických destináciách nie je problém platiť aj Eurom alebo Americkým dolárom. Spotrebiteľské ceny sú približne rovnaké ako na Slovensku.

Počasie a teplota mora

More je príjemne teplé celý rok. (zdroj: https://pixabay.com)

V Santo Domingo si dokonale užijete tropické podnebie. Príjemne teplo je počas celého roka, pričom najteplejším mesiacom je jún s priemernou teplotou 28 °C.

Naopak najchladnejším mesiacom je február s priemernou teplotou 25 °C a najviac slnka si užijete počas septembra.

Najvlhkejšími mesiacmi sú august a september, kedy spadne priemerne 160 mm zrážok.

Námestie v Santo Domingo. (zdroj: By Siso84 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2608976)

More má skvelú teplotu na plávanie počas celého roka. Najteplejšie je v auguste až októbri, kedy má 29 °C. Najnižšia teplota je vo februári až marci, kedy klesne na stále príjemných 26°C.

Pri plánovaní dovolenky v Dominikánskej republike je potrebné vziať do úvahy, že v období jún – november je ostrov Hispaniola náchýlný na výskyt hurikánov.

Tipy čo vidieť a robiť v Santo Domingo

Santo Domingo má úžasnú históriu, vďaka ktorej je známe ako mesto superlatív. Nájdete tu prvý kostol aj prvú pevnosť na kontinente.

Môžete sa prejsť najstaršou ulicou Severnej aj Južnej Ameriky, Calle Las Damas, ktorú nájdete pri pobreží v Zona Colonial. V tejto časti mesta sú sústredené takmer všetky historické atrakcie a turistické miesta.

Santo Domingo, Zona Colonial. (zdroj: By Jefry Lagrange Reyes, Email: jefry.reyes@gmail.com - Jefry Lagrange Reyes, GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=689476)

Na ulici Callejón de los Curas nájdete Cathedral of Santa María la Menor, najstaršiu katedrálu v Amerike. Fasáda kostola je z koralového vápenca v kdárnsj zlatistej farbe.

Turistické návštevy sú možné v čase 9,00 – 16,30 hod. Vstupné pre dospelých je okolo 60 pesos.

Palác Alcázar de Colón v Santo Domingo. (zdroj: https://www.flickr.com/photos/30998987@N03/)

Palác Alcázar de Colón je vojvodský palác zo 16. storočia, ktorý bol sídlom Diega Colóna, syna Kryštofa Kolumbusa. Meno Kolumbus má v španielčine podobu Colón.

V paláci sídli múzeum s pôsobivou zbierkou stredovekých a renesančných artefaktov. Palác je prístupný od utorka do soboty v čase 9,00 do 17,00 hod., a v nedeľu do 16,00 hod. Vstupné je 100 pesos na osobu.

Fortaleza Ozama, najstaršia pevnosť. (zdroj: https://pixabay.com)

V Santo Domingo nemožno obísť prvú skutočnú pevnosť na kontinente. Fortaleza Ozama sa nachádza na južnom konci najstaršej ulice Calle Las Damas a bola postavená v roku 1 502 a odvtedy slúžila vojenským účelom až do roku 1970, kedy bola otvorená pre verejnosť.

Do pevnosti sa môžete ísť pozrieť od pondelka do soboty v čase od 9:00 do 18:30 a v nedeľu do 16,00 hodiny. Vstupné je približne 70 pesos na osobu.

Maják Kolumbus, alebo El Faro a Colón ako ho miestni nazývajú, vás možno neohúri krásou, ale napriek tomu je významnou atrakciou. Je postavený v tvare kríža. Okrem rôznych historických artefaktov sú tu uložené aj pozostatky Krištofa Kolumbusa.

Návštevné hodiny sú každý deň okrem pondelka, v čase od 9,00 do 17,30 hodiny. Vstupné je 20 pesos pre dospelého a 5 pesos pre deti.

Jaskyňa v Národnom parku Los Tres Ojos. (zdroj: https://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/)

Ak zatúžite po troche pokoja, vydajte sa pozrieť si Národný park Los Tres Ojos, ktorý sa nachádza asi 5 km od Zona Colonial.

Názov sa prekladá ako „oči stromov“ a k prírodným krásam, ktoré tu nájdete patria aj tri vápencové jaskyne s jazerom. Park je otvorený denne od 8,30 do 17,30 hod. a vstupné je 100 pesos.

Jednou z možností návštevy atrakcií Santa Dominga je napríklad organizovaná prehliadka so sprievodcom. Pešia 3 hodinová prehliadka stojí okolo 17€ na osobu.

Na výber je aj prehliadka mesta na elektrických kolobežkách s audio sprievodcom. Poplatok je približne 40 € na osobu. Cena za celodenné privátne prehliadky mesta sa pohybuje od 90€.

Dovolenka v Santo Domingo

V Dominikánskej republike si na každom mieste môžete užívať dokonalé karibské pláže s jemným pieskom a teplým morom. V destinácii hlavného mesta patria medzi top pláže Playa Guayacanes a Playa de Boca Chica.

Kým prvá je plytkými vodami a tichým prostredím ideálna pre rodiny s deťmi, druhá vyniká skvelým nočným životom, vodnými športami a službami v okolí pláže.

Ak hľadáte vhodný hotel pre svoju dovolenku, medzi skvelé tipy patrí hotel Grand Bahia Principe La Romana 4*+, ktorý sa nachádza priamo na krásnej pláži Mortero. Pre hostí sú k dispozícii 4 golfové ihriská a bohatá ponuka wellness služieb.

Hotel Emotions By Hodelpa Juan Dolio 3* sa nachádza uprostred exotickej záhrady priamo na pláži. Pre hostí je pripravený bohatý animačný program a možnosti zábavy a športu. Nechýbajú ani masáže a turecké kúpele.

Príjemným tieňom paliem je obklopený Hotel Playa Esmeralda 3*, priamo na veľkej piesočnej pláži s miernym vstupom do mora. Populárna dedinka Boca Chica je vzdialená 20 km a od centra Santo Domingo je vzdialený hodinu jazdy.