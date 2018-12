Zabudnite na kapra, Vianoce sú grilované steaky a pivo

Viete si predstaviť sviatky na pláži?

4. dec 2018 o 10:27 Tina Hamárová, Naďa Hubočan

Viete si predstaviť Vianoce na horúcej piesočnej pláži? Vymenili by ste kapra so zemiakovým šalátom za grilované steaky a pivo? Ak áno, vaša najbližšia vianočná destinácia by mala byť Austrália.

Krajina, v ktorej nikto nerieši počet napečených koláčov či dočista vyleštený dom.

Dôležitá je dobrá grilovačka s rodinou a priateľmi. Ale je v Austrálii naozaj všetko „hore nohami“?

Austrália je so svojimi tisíckami kilometrov piesočných pláží a nedotknutou divočinou na zozname mnohých cestovateľov.

Od decembra do februára tam zažijete presne opačné ročné obdobie - leto, ideálne na kúpanie, surfovanie, opaľovanie sa.

Tropické peklo Austrálie

V tohto týždňovej časti podcastu Všesvet sme sa vybrali do severného Queenslandu, teda severo-východného cípu Austrálie.

Tina Hamárová a Lukáš Paholík strávili v mestečku Port Douglas niekoľko mesiacov od septembra minulého roka, zažili pravé austrálske tropické leto.

Už v novembri sa teploty začínajú šplhať cez tridsať stupňov, v decembri je tridsaťpäť a viac štandard, ku ktorému sa pridá aj 90% vlhkosť.

Január je takmer na nevydržanie, pričom k teplu a vlhkosti sa pridávajú silné búrky.

Február a marec sa potom nesú už len v znamení silných dažďov, ktoré do ulíc vyháňajú krokodíly, hady a podobnú háveď (pozor, toto je skryté odporúčanie, kedy sa na sever Queenslandu neoplatí cestovať).

Aj napriek tomu praská Port Douglas týždeň pred Vianocami vo švíkoch. Známa pláž „4 mile beach“ je plná ležadiel a uterákov, a to aj napriek tomu, že kúpať sa dá len v malom sieťovom bazéne, ktorý je natiahnutý v mori, aby chránil turistov od krokodílov a jedovatých medúz.

Voda má „príjemných“ 30 stupňov, Tina a Lukáš preto radšej odporúčajú požičať si auto a ísť sa schladiť do okolitých vodopádov a jazierok.

Pozor na krokodílov

Najlepšie osvieženie ponúkajú na severe Austrálie v lete rôzne horské riečky, vodopády a jazerá.

Niekoľko kilometrov od Port Douglas je obľúbená tiesňava Mossman. Z turistického centra v rovnomennom meste vás k vode odvezie autobus za pár dolárov.

Smerom do vnútrozemia sa môžete vybrať k vodopádom Davis, južne od mesta Cairns sú zas obľúbené vodopády Behana či Babinda.

Kúpať sa dá aj v rôznych menších horských jazierkach, dávajte si však veľký pozor či je tam dostatočne čistá tečúca voda, najlepšie s kaskádami.

To je totiž dostatočne odrádzajúce pre krokodíly, ktoré obývajú všetky vody (vrátane oceánu) severne od obratníka Kozorožca.

Ak niekde nájdete značku „nekúpať sa, žijú tu krokodíly“, radšej ju rešpektujte. Stret vo vode s týmto „skoro dinosaurom“ je takmer na 100% fatálny.

Ak máte čas stráviť viac času na severnom Queenslande, určite nevynechajte „instagramové“ vodopády Milla Milla, či navyšší jednostupňový vodopád v Austrálii Wallaman, ktorý dosahuje výšku takmer 300 metrov.

Po turistickom chodníku sa dá prejsť od jeho vrcholku až úplne k bodu dopadu.

Nezabudnite si opaľovcí krém a vodu, austrálske slnko je nekompromisné.

Prales ako z Jurského parku

Približne 70 kilometrov severne od Port Douglas leží jeden z najstarších kontinuálne existujúcich tropických pralesov na svete Daintree.

Turistov láka svojimi náučnými chodníkmi, ale aj na veľkú šancu, že práve v jeho riekach zbadáte tie najstaršie krokodíly, ktoré ovládajú celý revír.

Okrem nich žije v tejto oblasti aj ďalší unikátny tvor – modrohlavý vták o veľkosti pštrosa, kazuár.

Ako väčšina austrálskych zvieratiek, aj on vie na ľudí nepríjemne zaútočiť, takže ak ho zbadáte, fotiť len z auta!

Ešte jedna „žijúca kreatúra“ priťahuje turistov z celého sveta práve do severného Queenslandu – najväčšia sústava koralových ostrovov na svete, Veľká koralová bariéra.

V posledných rokoch sa hovorí najmä o jej postupnom vymieraní, respektíve blednutí koralov.

Biológovia z Port Douglas aj Cairns, (čo sú hlavné vstupné brány na bariéru), preto pozorne monitorujú správanie sa koralov aj vplyv ľudí na ich existenciu.

Nádej na ich záchranu je vraj veľká.

Vianoce v plavkách

Ideálne miesto na trávenie Vianoc je podľa Austrálčanov pláž alebo záhrada či rezort s bazénom.

Namiesto nekonečného vypekania koláčov, upratovania posledných kútov či obiehania všetkých členov rodiny, sa s najbližšími radšej vyberú práve do turistických bášt ako je Port Douglas.

Pol dňa strávia na rybačke, zvyšného pol dňa tie ryby a iné mäsá grilujú pri bazéne a popíjajú pivko.

Darčeky si deti rozbaľujú 25. ráno – či sú pod stromčekom alebo nie, nie je až tak podstatné.

Čo majú Austrálčania radi, sú rôzne svetielka a neónové soby so Santom – nákupné centrá, ale aj niektoré domácnosti, sa doslova predbiehajú v tom, kto má lepšiu výzdobu.

Aj napriek tomu je však myšlienka austrálskych Vianoc jasná - zobrať rodinu k vode a v pokoji a dobrej viere si užiť vianočnú grilovačku a pivo.

