Boli sme sa pozrieť v rodisku Hello Kitty

Taiwan ponúka všetko – veľkomesto, tropické hory aj pláže.

20. nov 2018 o 9:17 Naďa Hubočan, Tina Hamárová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/wyzi9-9fa7f9?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=106&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Vedeli ste, že na svete neexistuje len jedna čínska republika?

Taiwan, alias Čínska republika, je na rozdiel od svojho veľkého brata (Čínskej ľudovej republiky) malý ostrovný štát, ktorý spája to najlepšie z čínskej kultúry so štipkou japonskej bizarnosti uprostred hornatého tropického raja.

Hosť podcastu Všesvet Honza Palička sa tam vybral na prelome októbra a novembra. Aby sa vyhol horúčavám, ale aj tajfúnom.

Taiwan - ázijský tiger

Taiwan je ostrovný štát, ktorý leží približne 180 kilometrov juhovýchodne od čínskeho pobrežia.

Patria k nemu ostrovy Taiwan, Ťinmen, Matsu a súostrovie Pcheng-chu.

Rozlohou sa podobá približne na Švajčiarsko. Počtom obyvateľov ho však niekoľkonásobne prevyšuje – ostrovy obýva viac ako 23 miliónov obyvateľov.

Taiwan patrí do skupiny „ázijských tigrov“, teda najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta.

Cestovatelia tam okrem supermoderných miest nájdu aj kúsok pokoja v termálnych prameňoch, uprostred horskej divočiny alebo v desiatkach chrámov naprieč ostrovom.

Taipei - mesto kontrastov

Hlavné mesto Taipei má všetko, čo od ázijského veľkomesta môžete očakávať – do neba sa týčiacu finančnú štvrť s mrakodrapmi popretkávanú malými uličkami a hlučnými trhoviskami.

Nechýbajú neónové nápisy aj ružová mačka Hello Kitty, ktorá má svoj pôvod práve na Taiwane.

Jej podobné animované postavičky slúžia ako komunikácia s obyvateľmi mesta a cez rôzne štandardné aj bizarné oznamy vás „sledujú“ na každom kroku.

Históriu hľadajte v desiatkach chrámov či Národnom palácovom múzeu.

Generálovi Čankajškovi, ktorý na ostrov utiekol po víťazstve komunistov na čele s Mao Ce-Tungom, sa totiž podarilo so sebou zobrať stovky vzácnych čínskych artefaktov.

Vďaka tomu je považovaná za najbohatšiu zbierku histórie celej Číny.

Memorabílie sú aj na námestí demokracie, kde stojí Čankajškov pamätník - napríklad generálove cadillacy, trenírky či ponožky.

Dobrodružstvo určite hľadajte v jednej z najvyšších budov sveta – mrakodrape Taipei 101. Budova dostala názov podľa počtu poschodí.

Turisti sa môžu dostať až na deväťdesiate, kde je otvorená vyhliadková plošina. Lístok za približne 20 eur sa dá kúpiť jednoducho cez internet.

Národný park Taroko a túry bez tajfúnov

Za prírodou nemusíte z Taipei utekať ďaleko. Približne pol hodinu od centra, sa na predmestí Beitou nachádzajú horúce prírodné pramene. Dostanete sa tam priamym vlakovým spojením z mesta.

Aj do ďalších destinácií odporúčame jednoznačne vlak. Celé západné pobrežie spája pôvodná verzia japonského rýchlovlaku Šinkanzen. To znamená, že 300-kilometrovú trasu z Tainanu do Taipei prejdete za hodinu a štvrť.

Na výlet sa môžete vybrať napríklad do národného parku Taroko, ktorý je ideálny na niekoľkodňovú turistiku.

Ďalej odporúčame návštevu najväčšieho taiwanského jazera „Sun Moon Lake“, kde žijú pôvodní obyvatelia ostrova.

V oboch destináciách však radíme vopred sa pozrieť na počasie. Taiwan je totiž známy zemetraseniami a tajfúnmi, ktoré majú sezónu v lete a začiatkom jesene.

Náš hosť Honza sa však počas svojho výletu na prelome októbra a novembra masívnym vetrom vyhol.

Taiwanci milujú bublinky

Určite ste už počuli o takzvanom bublinkovom čaji alebo „bubble tea“. Tento nápoj vznikol práve na Taiwane v osemdesiatych rokoch.

Pôvodná receptúra pochádza z mesta TaiChung a jej vynálezca odpozeral nápad servírovania studených nápojov (kávy a čaju) od Japoncov.

Aby ľadový mliečny čaj vyzeral ešte krajšie, pridal tapiokové guľôčky, ktoré mu pripomínali perly.

Na svoje si na Taiwane prídu aj všetci milovníci morských plodov, rezancových polievok, ale aj drobných sladkostí z ryžovej múky.

Všetko servírované s úsmevom a pokorou miestnych ľudí. Lebo vraj práve tým sú Taiwanci známi.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.