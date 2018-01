Jedenásť najkrajších chrámov v Ázii

Inšpirujte sa impozantnými sakrálnymi stavbami z rôznych kútov Ázie, ktoré sú súčasťou miestnej kultúry.

19. jan 2018 o 8:21 Michel Struhárová

Vďaka náboženskej rôznorodosti v Ázii vznikli úchvatné sakrálne stavby, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou spoznávania miestnej kultúry. Ak plánujete cestu do Ázie, inšpirujte sa impozantnými architektonickými skvostmi, ktoré sa počas spoznávania oplatí navštíviť.

Pura Ulun Danau Beratan, Bali, Indonézia

V chladnejšej oblasti na severe ostrova bol pri jazere Beratan postavený chrám zasvätený bohyni úrody Dewi Danu. Obyvatelia Bali sem prichádzajú s obetami a modlia sa za dostatok vlahy, vďaka ktorej majú bohatú úrodu ryže. Jazero je dôležitou súčasťou balijského zavlažovacieho systému subak, preto bol chrám v roku 1633 postavený práve tu. Ak si chcete návštevu užiť bez davov turistov, vyberte sa sem skoro ráno. Cesta z juhu ostrova, kde sa sústreďuje väčšina turistov, trvá okolo 2 hodín.

Na Bali je viac ako 13 000 chrámov, ktorých návšteva patrí k spoznávaniu ostrova. Pozrite si ponuku zájazdov >>

Vodný chrám Pura Ulun Danau Beratan (zdroj: www.pixabay.com)

Wat Rong Khun alebo Biely chrám, Chiang Rai, Thajsko

Jeden z najznámejších thajských chrámov leží na severe krajiny v meste Chiang Rai. Vyniká unikátnou bielou farbou, ktorá symbolizuje čistotu Budhu. Nevedno presne, kedy bol chrám dokončený, no koncom 20. storočia nebol dostatok finančných prostriedkov na jeho údržbu a chátral. Umelec Chalermchai Kositpipat investoval svoje vlastné peniaze a chrám pretvoril do dnešnej podoby. Autor poňal chrám ako obetu Budhovi a verí, že sa mu za to dostane večného života. V máji 2014 bol chrám poškodený zemestrasením, a preto aj dnes môžete vidieť v areáli prebiehajúce práce.

Naplánujte si návštevu severného Thajska a objavujte nádherné chrámy >>

Wat Rong Khun, Chiang Rai, Thajsko (zdroj: www.pixabay.com)

Angkor Wat, Siem Reap, Kambodža

Rozsiahly chrámový komplex bol postavený ako sídlo kráľa Súrjavarmana II. a dnes je najväčšou sakrálnou stavbou na svete. Pochádza z 12. storočia a khmérsky stavebný štýl, v ktorom je postavený, dostal rovnaké meno. Pôvodne bol postavený ako hinduistický chrám zasvätený bohovi Višnu, no ku koncu 12. storočia sa postupne pretvoril na budhistickú svätyňu. Angkor Wat je najväčším lákadlom Kambodže a domáci sú na stavbu náležité hrdí. Od približne polovice 19. storočia je chrám vyobrazený na každej štátnej vlajke.

Pozrite si ponuky dovoleniek v Kambodži >>

Angkor Wat, Siem Reap, Kambodža (zdroj: www.pixabay.com)

Sri Ranganathaswamy, Srirangam, India

Hinduistický komplex chrámov je so svojou rozlohou 62 hektárov najväčší v Indii a patrí medzi najväčšie na svete. Tvorí ho 21 samostatných veží gopuram postavených v drávidskom architektonickom štýle. Celému areálu dominuje najvyššia Rajagopuram s 13 úrovňami a celkovou výškou 73 metrov. Zaujímavou časťou komplexu je Sieň tisícich stĺpov s radom koní. Chrám a jeho umelecká výzdoba reflektujú rôzne tamilské legendy.

Naplánujte si cestu do Indie >>

Chrámový komplex Sri Ranganathaswamy, Srirangam, India (zdroj: https://www.flickr.com/photos/dalbera/)

Chrám Nebies, Peking, Čína

Komplex taoistických sakrálnych chrámov je veľkým lákadlom pri návšteve Pekingu. Chrámy boli dokončené počas vlády dynastie Ming v 20. rokoch 15. storočia. Najfotografovanejšou časťou je Sieň modlitieb za dobrú úrodu. Po vstupe sa vám bude zdať, že z každého uhlu vyzerá rovnako. Vo vnútri sa nachádza symbolický počet 28 stĺpov - 4 podporné stĺpy sú venované ročným obdobiam, ďalších 12 symbolizuje mesiace a zvyšných 12 je venovaných 2-hodinovým častiam dňa (v starovekej Číne takto merali čas).

Sieň modlitieb za dobrú úrodu, Peking, Čína (zdroj: Ayrton Tang, www.unsplash.com)

Zlatý chrám, Dambulla, Srí Lanka

Jaskynné chrámy v meste Dambulla sú najväčším zachovalým komplexom chrámov na ostrove. Dambulla patrí do kultúrneho trojuholníka miest, kde sa rozprestieralo sinhálske kráľovstvo. Objavených je viac ako 80 jaskýň, no jednotlivé časti chrámu sa nachádzajú v piatich z nich. V jaskyniach sa tiež ukrývajú maľby, sochy a iné ukážky sinhálskeho umenia. Pri vstupe do komplexu sa nachádza socha Zlatého Budhu, ktorý bol odhalený iba v roku 2001.

Dambulla je zastávkou aj počas poznávacích zájazdov po Srí Lanke, pozrite si aktuálne termíny >>

Zlatý chrám, Dambulla, Srí Lanka (zdroj: www.pixabay.com)

Wat Phra Kaew v Kráľovskom paláci, Bangkok, Thajsko

Chrám je súčasťou Kráľovského paláca, kde do roku 1946 sídlila thajská kráľovská rodina. Aj keď je komplex obrovský, turisti majú prístup iba do niektorých častí. Chrám Smaragdového Budhu je považovaný za najposvätnejší v celom Thajsku kvôli umiestneniu sochy Budhu, vyrobenej z jadeitu. Na vstup do chrámu je potrebné mať decentné oblečenie, inak vstúpiť nemôžete.

Pozrite si zájazdy do Bangkoku, ktorý ukrýva množstvo skvostných chrámov >>

Wat Phra Kaew, Bangkok, Thajsko (zdroj: https://www.flickr.com/photos/ninara/)

Paro Taktsang, Bhután

Na úpätí útesu v Himalájach sa nachádza budhistických chrám Paro Taktsang, ktorý sa dá považovať za najznámejšie turistické lákadlo krajiny. Postavený bol v roku 1692 na mieste jaskyne, kde meditoval v 8. storočí Guru Padmasambhava. Vďaka nemu sa do Bhutánu dostal budhizmus. Turistov, ktorí chcú chrám navštíviť čaká asi 3-hodinová túra do nadmorskej výšky vyše 3 000 metrov.

Chrám Paro Taktsang, Bhután (zdroj: www.pixabay.com)

Kiyomizu-dera, Kjóto, Japonsko

Budhistický chrám bol postavený okolo roku 780 pri vodopáde Otowa. Najznámejšia je jeho 13-metrová drevená terasa, z ktorej je nádherný výhľad na okolie a mesto Kjóto v pozadí. Obzvlášť krásny výhľad sa vám naskytne počas kvitnutia čerešní a javorových stromov. Vodopád sa nachádza pod chrámom a ľudia veria, že voda z jeho troch prúdov má silu plniť želania.

Kiyomizu-dera, Kjóto, Japonsko (zdroj: www.pixabay.com)

Pagody a kláštory v meste Bagan, Mjanmarsko

Bagan bol v 11. až 13. storočí hlavným mestom prvého mjanmarského kráľovstva. Tento fakt sa značne podpísal na rozvoji mesta, ktoré má veľký archeologický význam porovnateľný s kambodžským Angkor Wat. Odhaduje sa, že v dobe najväčšieho rozkvetu sa v oblasti nachádzalo až 13 000 stavieb, no kvôli častým zemetraseniam sa dodnes zachovalo len vyše 2 000 z nich. Medzi stavbami sa najlepšie presúva na bicykloch, ktoré si požičiate v meste. Odporúčame privstať si a vychutnať si v Bagane východ slnka, keď sú pagody zahalené jemnou hmlou.

Spoznajte tajomné a autentické Mjanmarsko >>

Bagan, Mjanmarsko (zdroj: www.pixabay.com)

Borobudur, Jáva, Indonézia

Najväčšia budhistická stavba na svete sa nachádza pri meste Yogyakarta na indonézskom ostrove Jáva. Chrám bol postavený v 8. storočí, skladá sa zo šiestich terás, ktoré sú vzájomne prepojené a postupne stúpajú do tvaru pyramídy. Jednotlivé terasy zdobí vyše 2000 reliéfov a 504 sôch Budhu. Zaujímavosťou je, že po niekoľkých výbuchoch sopky Merapi, Borobudur ležal po stáročia opustený pod vulkanickým prachom v hlbokej džungli. Nikto presne nevie dôvod. O jeho “znovuobjavenie” sa postaral až britský guvernér ostrova Jáva Thomas Stamford Raffles.

Vyberte sa spoznávať indonézsky ostrov Jáva, pozrite si ponuku zájazdov >>