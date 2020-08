Pivo, medovina alebo pálené? Slovensko zažíva rozmach 'domáceho' alkoholu

Kde sa okúpte v pive?

Pôvodná verzia tohto článku je od autorov edície knižných sprievodcov Spectacular Slovakia (Veľkolepé Slovensko) a bola publikovaná v bedekri Slovensko. Okrem slovenčiny sú bedekre Spectacular Slovakia vydávané aj v angličtine.

Zatiaľ čo sa Slovensku darí vylepšovať pozíciu vína, o niečo menej známe sú vo svete naše pivá a destiláty. Aj tento segment turizmu však v posledných rokoch napreduje.

Vďaka nedávnemu rozmachu obnovy starých pivovarov a zakladania nových malých si naša krajina našla svoje miesto na mape milovníkov piva, ktorí za ochutnávkou nového a zaujímavého ochotne precestujú kus sveta.

Návrat k pestovaniu tradičných druhov ovocia zas viedol k oživeniu našich miestnych liehovarov.

Rozmach malých pivovarov

Okrem veľkých pivovarov ako Pivovar Hurbanovo (Heineken Slovensko) a Pivovary Topvar vo Veľkom Šariši (Asahi), ktoré zásobujú približne 80 percent trhu, na Slovensku sa rýchlo rozvíja aj skupina menších producentov piva.

Aj keď je trhový podiel malých pivovarov len okolo 1%, ich počet má rastúci trend. Tieto pivovary ponúkajú nefiltrované nepasterizované pivá, kvasinkové pivá, ale aj ochutené, napríklad zázvorové, vanilkové, čili, medové, ovocné či dokonca kávové.

Vyhliadky na rozvoj pivného turizmu na Slovensku sú veľmi dobré hlavne preto, lebo turisti hľadajú niečo výnimočné. V malom pivovare má každý možnosť ochutnať špeciálne lokálne pivá a zažiť atmosféru miesta, kde sa pivo varí.

Milovník piva sa prechádza medzi tankami a výrobnou technológiou, sleduje proces a ochutnáva pivo priamo z tankov, pričom ho sprevádza miestny odborník.

Do tajov výroby piva

História pivovarníctva v Trnave siaha až do 14. storočia a mesto sa dokonca pýšilo privilégiom variť a predávať pivo. Prvý skutočný pivovar postavili až v roku 1752, no v polovici 19. storočia s výrobou skončil.

Prehliadky pivovarov Zoznam vybraných miest, kde je možné navštíviť pivovary

Priestory neskôr odkúpil Jozef Sessler a jeho synovia, ktorí tu začali s výrobou sladu. Tá funguje doteraz, čo robí zo Sesslera jediný mikropivovar na Slovensku so svojou vlastnou sladovňou. Výrobu piva tu obnovili v roku 2008. Pivovar neponúka len pivo v reštaurácii.

Návštevníci si môžu prejsť jeho priestory a dozvedieť sa viac o celom procese od výroby sladu z jačmeňa po varenie piva. Prehliadka sa končí ochutnávkou priamo z tankov.

„Najviac sa nám páčil osobný prístup,“ hovorí Peter Kubrický z Bratislavy, ktorý pivovar navštívil spolu s manželkou.

Pivný turizmus

Aj náš najväčší pivovar v Hurbanove začal pre návštevníkov od roku 2016 ponúkať špeciálne programy pod názvom Hurbanovská pivná cesta. Možnosť návštevy pivovaru spojená s degustáciou je však kvôli prísnym hygienickým opatreniam počas pandémie pozastavená.

Pivovary Zoznam vybraných pivovarov

Okrem prehliadky pivovarov sú na Slovensku k dispozícii napríklad aj pivné kúpele či pivné kozmetické služby vrátane ubytovania a výletov do regiónov, do ktorých doteraz turisti zablúdili len zriedka.

„Dnes po svete cestujú tisíce turistov pátrajúcich po regionálnych kulinárskych zážitkoch,“ uviedla Soňa Hudecová-Podhorná, novinárka a publicistka, ktorá je aktívna aj v oblasti gastronómie.

Uvádza, že hoci na Slovensku bola tradícia malého pivovarníctva za socializmu úplne prerušená, všetky pivovary znárodnené a po páde socializmu zase mnohé poskupovali medzinárodné konglomeráty, v posledných rokoch sa malé pivovarníctvo opäť buduje a rozvíja.

„Takzvané reštauračné pivovary máme v rôznych kútoch krajiny,“ dodala Hudecová. „Znamená to, že záujem domácich, ale aj zahraničných pivných turistov je dobre rozptýlený aj do končín, ktoré inak ešte nie sú také známe alebo, ktorých imidž nie je až taký silný,“ opísala Hudecová.

Asociáciu malých nezávislých pivovarov Slovenska založili štyri pivovary: Urpiner, Kaltenecker, košický Golem a banskobystrická Perla.

Dnes máme po celom Slovensku viac ako 70 reštaurácií a remeselných pivovarov. Veľakrát ich založili milovníci piva, ktorých už nudila jednotvárna chuť piva od veľkých výrobcov či ľudia, ktorí sa vnímajú ako pokračovatelia zabudnutej pivovarníckej tradície.

Edícia knižných sprievodcov Spectacular Slovakia Spoznajte top pamiatky, ale aj miesta, na ktoré vás zavedie len bedeker Slovensko .

. Objavte kraj folklóru, národných parkov a moderných atrakcií cez sprievdcu po Žilinskom regióne .

. Prejdite sa s bedekerom Trenčiansky región po kraji Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý je opradený legendami a noblesou.

po kraji Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý je opradený legendami a noblesou. Najstaršie mesto Slovenska ako na dlani v našom knižnom sprievodcovi Nitra .

. Východná časť Slovenska je hranicou medzi západnou a východnou európskou kultúrou. Čo všetko ponúka sa dozviete v bedekri o Košickom regióne.

Okúpte sa v pive

Pivo nie je len chutný a obľúbený nápoj. Jeho blahodarné účinky mnohí využívajú pri pivných kúpeľoch. Aj manželia Dana a Milan Bílikovci sa v zahraničí inšpirovali pivnými kúpeľmi a v roku 2012 začali túto špeciálnu procedúru ponúkať v ich remeselnom pivovare Sandorf v Prievaloch.

Pivný kúpeľ priaznivo pôsobí na pokožku aj vlasy, uvoľňuje napätie v svaloch, zahrieva kĺby a podporuje imunitný systém.

„Mám rada pivo, ale nikdy by som si nepomyslela, že si pivný kúpeľ tak vychutnám. Je veľmi relaxačný,“ povedala Renáta Pavlovská, zatiaľ čo si priamo vo vani čapovala do pohára pivo. Po 30-minútovom kúpeli si ďalšiu polhodinku oddýchla na ležadle. Zabalená v deke si užívala účinky špeciálneho kúpeľného piva a aktívnych pivných kvasníc. Tí, ktorí chcú pokračovať v pivnej terapii, si tu môžu kúpiť aj pivnú kozmetiku: šampón a balzam na vlasy či penu do kúpeľa.

Ovocná domáca

Ak máte chuť na niečo silnejšie, v našej domácej ponuke sú tradičné destiláty borovička a slivovica. Okrem veľkých priemyselných liehovarov máme na Slovensku aj tradíciu malých miestnych páleníc, v ktorých sa vyrábajú silné ovocné destiláty.

„Počas rodinnej návštevy na vidieku bola vždy na stole domáca pálenka. Či už slivovica, hruškovica, jabĺčkovica, vínovica alebo akákoľvek iná pálenka z ovocia, ktorého sa daný rok urodilo najviac,“ zaspomínal si Július Strnád zo Združenia pestovateľských páleníc SR.

Na Slovensku je približne 190 malých miestnych páleníc, v ktorých sa vyrábajú ovocné liehoviny, pričom ties najsilnejšou tradíciou nájdete na západnom Slovensku. Malí pestovatelia ovocia do nich prinášajú na vypálenie fermentované slivky, marhule, hrušky, jablká, čerešne a iné ovocie.

Na severe sa najčastejšie vyrába slivovica, hruškovica a jabĺčkovica, na juhu zase marhuľovica, vínovica či čerešňovica.

Pálenica (zdroj: Archív -turistický sprievodca Slovensko.)

„To, ktorá pálenka je dominantná, závisí od ovocia,na ktoré je daný región bohatý,“ povedal Strnád, podľa ktorého sú národné súťaže dobrým miestom, kde turisti môžu ochutnať miestne liehoviny. Konajú sa napríklad v Radimove pri Holíči, v Dohňanoch pri Častej, v Giraltovciach pri Prešove, v Lukovištiach pri Rimavskej Sobote, v Komárne alebo v Myjave.

Myjavský región je obzvlášť známy svojimi malými pálenicami. V nich sa vyrába najmä slivovica. Aj keď tradícia týchto malých páleníc po páde socializmu zoslabla, lákadlom pre turistov je aj nedávne oživenie pestovania domáceho ovocia.

V tejto oblasti pochopili potenciál pestovania a spracovania ovocia ako možnosť obohatenia súčasných miestnych atrakcií a založili Kopaničiarsku ovocnodestilátovú cestu. Jej návštevníci majú možnosť prejsť sa miestnymi sadmi, sušiarňami aj pálenicami.

video //www.youtube.com/embed/fFhQVNW25Sw

​Turistický sprievodca je dostupný v kníhkupectvách a online aj v našom e-shope.

Dlhoročná tradícia

"Rodina mojej ženy vlastnila pálenicu," povedal Ján Ratkoš, ktorý prevádzkuje v Liptovských Kľačanoch malý liehovar. V roku 2012 sa rozhodol spolu s manželkou obnoviť jeho viac ako 100-ročnú históriu. Dnes vyrábajú pálenku z ovocia prevažne dopestovaného na Slovensku.

Liehovary a degustácie alkoholu Zoznam vybraných liehovarov

Okrem tradičnej slivovcie, jablkovice či hruškovice, vyrábajú v menšom aj špeciality ako trnkovica, malinovica či čučoriedkovica.

Počas prehliadky liehovaru dostane návštevník informácie o výrobe alkoholu ako aj technológii, ktorú používajú v Liptovských Kľačanoch. Prezrieť si môžete aj malé múzeum s viac ako 10 000 exponátmi. Nájdete tu staré katalógy liehovín, podnikové listiny, liehomery či recepty.

"Tieto predmety zbierame už viac ako 40 rokov," povedal Ratkoš, pričom dodáva, že niektoré z vecí im darovali ľudia, aby sa niekde zachovali pokope.

Ochutnávky vo veľkom štýle ponúkajú vo svojich podnikových predajňach aj veľkí výrobcovia alkoholu. Zažiť ich môžete v Hniezdnom pri Starej Ľubovni (Nestville), Kežmarku (Karloff), Liptovskom Mikuláši (Nicolaus), Leopoldove (Nicolaus) a Bratislave (Nicolaus).

Medovina: Nápoj z rozprávok

„Medovina, ktorú ochutnáte u nás v Dolnej Krupej, patrí k najoceňovanejším na svete. To je jeden z dôvodov, prečo treba navštíviť našu obec,“ hovorí Mária Kudláčová. Spolu s manželom Petrom Kudláčom vlastnia kráľovstvo medoviny v susedstve malebného kaštieľa s parkom v Dolnej Krupej. Peter Kudláč tam vyrába medovinu už viac ako dve desaťročia. Včelám sa však venuje celý život – o svoje prvé včelstvá sa staral ešte ako chlapec.

Ochutnávka medoviny Zoznam vybraných výrobcov medoviny

Kudláč je tiež hrdý na to, že ako prvý prišiel s odrodovými medovinami. Na Slovensku máme podľa neho šťastie, že je tu široká ponuka rôznych medov ako lipový, agátový, či lesný. „Naša filozofia je založená na odrodových medovinách podľa toho, aký druh medu sa použije na výrobu tejktorej medoviny,“ vysvetľuje Kudláčová. Použitá technológia je do veľkej miery dielom Kudláča a jeho svokra. Návštevníci medovinárov v Dolnej Krupej si ju môžu detailne pozrieť počas prehliadky a ochutnávky medoviny.

V Dolnej Krupej sa Kudláčovci snažia dodať svojej medovine aj punc lokálnosti, genius loci. Preto prišli s novým produktom, medovinou nazvanou Mária Henrieta, v ktorej použili lupene ruže rovnakého mena. Ich tematický komplex Medolandia navyše okrem rôznych atrakcií pre turistov ponúka aj návštevu novovybudovaného rozária.

Tradícia medoviny z Dolnej Krupej sa rozšírila aj do Smoleníc, kde Kudláčov brat Pavol vyrába svoju vlastnú medovinu pod značkou Včelovina. Okrem medoviny ponúkajú aj ochutnávku medu či prehliadku včelej záhrady pod Smolenickým hradom. Vyrábajú tu aj medové pivo či cider a niekoľkokrát do roka organizujú festival medoviny Medokvas.

Najdite viac tipov pre cestovanie

Najdite viac tipov pre cestovanie Bedeker Slovensko: Spoznajte top pamiatky, ale aj nevšedné miesta Čítajte

Ochutnávka pálenky a destilátov

Bošáca: Pálenica Bošáca (Slivovica)

Bratislava: St Nicolaus Shop (Vodka, Demänovka, Borovička...; www.stn-trade.sk/zazitkove-degustacie/)

Brestovec: Pálenica Brestovec (Slivovica)

Hniezdne: Nestville Park (Whisky; www.nestvillepark.sk/ponuka/)

Jablonka: Pálenica Jablonka (Slivovica)

Kežmarok: Karloff (Tatranský čaj; www.karloff.sk)

Leopoldov: St Nicolaus Shop (Vodka, Demänovka, Borovička...; www.stn-trade.sk/zazitkove-degustacie/)

Liptovské Kľačany: Liehovar-Pálenica (Domáca pálenka, www.domacapalenka.sk)

Liptovský Mikuláš: St Nicolaus Shop (Vodka, Demänovka, Borovička...; www.stn-trade.sk/zazitkove-degustacie/)

Marcelová: Fruit Distillery (marsen) (Marsen, www.fruitdistillery.sk)

Myjava: Myjavská pálenica (Slivovica; www.myjavskapalenica.sk)

Ochutnávka medoviny

Bellova Ves: Včelí majer ( www.vcelimajer.sk)

Dolná Krupá: Apimed (www.medolandia.com)

Nitra: Múzeum medoviny (www.tomka.sk)

Smolenice: Včelco Smolenice (www.vcelovina.sk)

Trenčín: Trenčianska medovina (Iba predajňa medoviny bez ochutnávky, www.trencianskamedovina.sk)

Prehliadky pivovarov a ochutnávky piva

Banská Bystrica: Urpiner; www.urpiner.eu/exkurzie

Banská Štiavnica: Pivovar Erb; https://pivovarerb.sk/restauracia/prehliadky-a-degustacie/

Bojnice: Panský pivovar; tel +421 908 735 975, www.pivovarbojnice.sk

Bratislava: Kláštorný pivovar; https://klastornypivovar.sk/prehliadka

Holíč: Wywar; tel +421 34 668 2400, www.holicskypivovar.sk

Hrnčiarovce nad Parnou: Pivovar Karpat; marketing@pivovarkarpat.sk, tel 0902 936 698, www.pivovarkarpat.sk

Hurbanovo: Heineken Slovensko; www.pivovarhurbanovo.sk

Liptovský Mikuláš: Liptovar; www.liptovar.sk/sk/prehliadka-pivovaru/

Malá Ida: Remeslný pivovar Herrenwald; tel +421 911 700 750, www.herrenwald.sk

Poprad: Tatras; https://minipivovartatras.sk/#!/beer

Rožňava: Kaltenecker; https://kaltenecker.sk/prehliadky/

Svit: God Times Brewery; www.godtimes.sk

Terchová: Minipivovar Vŕšky; www.pivovarvrsky.sk/prehliadky-a-degustacie/

Trnava: Pivovar Sessler; https://sessler.sk/pivovar/

Vyhne: Pivovar Steiger; www.steiger.sk/tri-dovody-preco-nas-navstivit

Zoznam vybraných pivovarov

Pivovarnícke združenia

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

www.slovenskepivo.sk

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

www.malepivovary.sk

Priemyselné pivovary

Banská Bystrica: Banskobystrický pivovar www.urpiner.eu

Hurbanovo: Heineken Slovensko www.heineken.com/sk

Veľký Šariš: Pivovar Šariš www.saris.sk

Vyhne: Pivovar Steiger www.steiger.sk

Malé pivovary v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica: Krebs; www.cervenyrak.sk

Banská Bystrica: Remeslný pivovar Baran; www.baranbeer.sk

Banská Štiavnica: Pivovar Erb; www.pivovarerb.sk

Dobrá Niva: Minipivovar Dobrovar; FB: pivovar.dobrovar

Donovaly: Donovalský pivovar; www.pivovardonovaly.sk

Lučenec: Franz; www.tanciarenapivovar.sk

Muránska Huta: Pivovar Predná Hora; www.prednahora.sk

Tomášovce: Pivovar Huncút; FB: pivovarhuncut

Malé pivovary v Bratislavskom kraji

Bratislava: Bratislavský Meštiansky Pivovar; www.mestianskypivovar.sk

Bratislava: Bratislavský Meštiansky Pivovar na Dunajskej ulici; www.dunajska.mestianskypivovar.sk

Bratislava: Breisburg Brewery; www.breisburg.sk

Bratislava: Dunajský pivovar; www.dunajskypivovar.sk

Bratislava: Fabrika; www.fabrikapub.sk

Bratislava: Kláštorný pivovar; www.klastornypivovar.sk

Bratislava: Mestský pivovar Alžbetka; www.pivovaralzbetka.sk

Bratislava: Minipivovar Richtár Jakub; www.richtarjakub.sk

Bratislava: Patrónsky pivovar; www.patronskypivovar.sk

Bratislava: Pivovar Brewer; FB: brewerpivovar

Bratislava: Pivovar General; www.pivovargeneral.sk

Bratislava: Pivovar Hops; www.pivovarhops.sk

Bratislava: Pivovar Shenk; www.pivovarshenk.sk

Bratislava: Pivovar U Ábela; www.uabela.sk

Bratislava: Pivovarský Hostinec a Minipivovar Richtár Jakub; www.richtarjakub.sk

Bratislava: Ružinovský pivovar Komín; www.pivovarkomin.sk

Bratislava: Starosloviensky pivovar; www.staroslovienskypivovar.sk

Chorvátsky Grob: Jama Craft Brewery; www.pivojama.eu

Stupava: Pivovar Stupavar; www.stupavar.sk

Malé pivovary v Košickom kraji

Košice: Minipivovar GOLEM; www.pivovargolem.sk

Košice: Pivovar Hostinec; www.pivovarhostinec.sk

Košice: Pivovar Šemrák; FB: pivarenluxor

Malá Ida: Remeslný pivovar Herrenwald; www.herrenwald.sk

Rožňava: Kaltenecker; www.kaltenecker.sk

Spišská Nová Ves: Reštauračný minipivovar Buchvald; www.buchvald.sk

Vojčice: Minipivovar Goliáš; www.pivovargolias.sk

Malé pivovary v Nitrianskom kraji

Nitra: Hop Grup; www.hopgrup.sk

Nitra: Trogár; www.trogar.eu

Nové Zámky: Zámčan; www.headers.sk

Šurany: Amadeus; +421 35 650 1418

Malé pivovary v Prešovskom kraji

Humenné: U Medveďa; www.umedveda.sk

Chmeľov: Minipivovar Štamgast; www.pivovarstamgast.sk

Poprad: Pivovar Egidius; www.egidius.sk

Poprad: Tatras; www.minipivovartatras.sk

Prešov: Pivovar Mariannus; www.spiritpo.sk

Prešov: Prešovský pivovar; www.presovskypivovar.sk

Stará Ľubovňa: Pivovar Nestville Taberna; www.nestvillepark.sk

Svit: Buntavar; FB: Buntavar

Svit: God Times Brewery; www.godtimes.sk

Tatranská Lomnica: Salus Pub; FB: saluspub

Malé pivovary v Trenčianskom kraji

Bojnice: Panský pivovar; www.pivovarbojnice.sk

Partizánske: Baťak Brewery; www.batak.sk

Podkylava: Pivovar Eliáš; www.pivovarelias.sk

Stará Turá: Pivovar a pálenica Turák a vnuk; www.turakavnuk.sk

Trenčín: Pivovar Lanius; www.lanius.sk

Malé pivovary v Trnavskom kraji

Bellova Ves: Včelí majer; www.vcelimajer.sk

Holíč: Wywar; www.holicskypivovar.sk

Hrnčiarovce nad Parnou: Pivovar Karpat; www.pivovarkarpat.sk

Moravský Svätý Ján: Svätojánsky pivovar; FB: svatojanskypivovar

Piešťany: Pivovar Simeon; www.pivovarpiestany.sk

Piešťany: Žiwell; www.ziwell.sk

Prievaly: Prievalský pivovar Sandorf; www.sandorf.sk

Senica: Hellstork; www.hellstork.sk

Senica: Pivovar Štramák; FB: pivovarstramak

Smolenice: Včelco Smolenice; www.vcelco.sk

Trnava: Pivovar Sessler; www.sessler.sk

Malé pivovary v Žilinskom kraji