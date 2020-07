Púť do Santiaga začína v Košiciach. Na Slovensku meria vyše 600 kilometrov

Máme viac ako päťtisíc kostolov.

Známa pútnická cesta El Camino de Santiago ponúka zážitok duchovnej obnovy nielen pre veriacich. Slovensko sa ako krajina s bohatou pútnickou tradíciou k tejto slávnej ceste pripojilo v roku 2013. Vtedy jej nadšenci založili občianske združenie Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago. Snažia sa obnoviť a propagovať Svätojakubskú cestu na Slovensku tak, aby mal novodobý pútnik možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, aj krás našej krajiny.

„Slovensko spolu s Českou republikou má najlepšiu sieť turistických chodníkov na svete, takže najjednoduchším, najrýchlejším a najlogickejším riešením bolo využiť tieto existujúce trasy a dorobiť len tie chýbajúce,“ ozrejmil Kolumbijčan Cástor Sánchez, ktorý už roky žije na Slovensku.

Trasa vedie z Košíc do Bratislavy a kopíruje hlavne trasy turistických chodníkov a cyklochodníkov.

„Každý očakáva, že na stromoch budú žlté šípky a pätníky so symbolom Svätojakubskej cesty – mušľou hrebenatkou,“ hovorí Sánchez.

Na Slovensku je však veľký problém získať povolenie na označovanie takýchto ciest, keďže na umiestnenie značky je potrebné povolenie od majiteľa. Preto sa s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom dohodli na umiesťovaní značky Svätojakubskej cesty, žltého piktogramu v tvare mušle hrebenatky na tmavomodrom podklade, na už existujúce smerníky.

Svätojakubská cesta na Slovensku Dĺžka 603 km; Úseky: Košice - Levoča

Levoča - Donovaly

Donovaly - Hronský Beňadik

Hronský Beňadik - Trnava

Trnava - Bratislava Zdroj: www.caminodesantiago.sk

V Španielsku funguje na trasách Svätojakubskej cesty sieť takzvaných albergues, lacných ubytovní poskytujúcich nocľah pútnikom.

Na Slovensku takéto ubytovne nie sú. Pútnici môžu prenocovať v existujúcich hoteloch, penziónoch či privátoch. Prichýlia ich aj niektoré kláštory či fary na trase.

Pútnici sa o možnostiach ubytovania dozvedia z internetovej stránky občianskeho združenia a z bedekrov, ktoré združenie vydáva k jednotlivým úsekom Svätojakubskej cesty.

„Je veľa pútnikov, ktorí už absolvovali viacero trás Camina a chceli by si vyskúšať ďalšie. Slovensko so svojimi horami, krásnymi stredovekými mestami a hradmi ich môže prilákať,“ hovorí Sánchez.

Náboženské púte majú u nás hlboké korene. Aj vďaka ním sa na Slovensku nachádzajú mnohé pamiatky a miesta opradené príbehmi o zázrakoch.

Pamiatky svätých

Skalka nad Váhom pri Trenčíne, jedno z najstarších pútnických miest u nás, je zasvätené svätým Svoradovi a Beňadikovi, dvom pustovníkom, ktorí žili v jaskyni na prelome 10. a 11. storočia. Dnes sa tu nachádzajú zrúcaniny bývalého benediktínskeho kláštora z 12. storočia. Hlavná púť sa tu každoročne koná v nedeľu okolo 17. júla.

V bratislavskom gotickom Dóme sv. Martina sú vystavené telesné pozostatky svätého Jána Almužníka, biskupa pochádzajúceho z Cypru, ktorý žil v 7. storočí. Túto relikviu priniesli kresťania do Bratislavy z Konštantínopolu (dnešný Istanbul) v 16. storočí. Sklenená truhla s ostatkami sa dnes nachádza na oltári v kaplnke pomenovanej po svätom.

Alžbeta Uhorská, dcéra kráľa Andreja II., je ďalšia významná svätá, ktorej osud sa spája so Slovenskom. Okrem iných je jej zasvätený secesný Modrý kostol, nachádzajúci sa v našom hlavnom meste. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú Bratislavu ako jej rodisko. Najvýznamnejšia pamiatka s patrocíniom tejto svätice je Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Je to zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe a najväčší kostol u nás.

Totalitný útlak a slovenskí svätci

Krutosť komunistického režimu ilustruje príbeh prvej blahorečenej ženy pochádzajúcej zo Slovenska. Sestra Zdenka, vlastným menom Cecília Schelingová, sa narodila v roku 1916 v Krivej na Orave, kde aj vyrastala. V roku 1952 pomáhala viacerým katolíckym kňazom pri úteku z vtedajšieho Československa. Komunistická ŠTB ju za to uväznila, obvinila z vlastizrady a mučila.

Sestra Zdenka zomrela len niekoľko mesiacov po prepustení z väzenia v roku 1955. Po páde komunistického režimu pápež Ján Pavol II. vyzval veriacich, aby zhromažďovali podklady a šírili svedectvo o tých, ktorí pre svoje vierovyznanie trpeli a boli perzekvovaní.

Proces blahorečenia sestry Zdenky iniciovali na základe svedectva jej spoluväzenkyne Heleny Kordovej-Wilde. Pápež Ján Pavol II. sestru Zdenku blahorečil ako mučeníčku počas svojej návštevy na Slovensku v roku 2003.

„O jej osud sa zaujímali veriaci z Filipín či Vietnamu,“ uviedla Mária Terézia, rádová sestra Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Telesné pozostatky sestry Zdenky sa nachádzajú v kostole v Podunajských Biskupiciach, kam každoročne prichádzajú pútnici.

Ďalší svätci zo Slovenska, ktorí boli blahorečení po Nežnej revolúcii, sú Pavol Peter Gojdič, Vasiľ Hopko, Titus Zeman a Anna Kolesárová.

Pútnické miesta

Sedembolestnú Pannu Máriu vyhlásili za hlavnú patrónku Slovenska v roku 1966, no tradícia jej uctievania u nás siaha hlboko do minulosti. Každý rok prichádza na jej sviatok 15. septembra do Šaštína viac ako 40 000 pútnikov. Ďalšie tisíce sem zavítajú v priebehu roka. Podľa Asociácie pútnických organizácii máme na Slovensku okolo 147 pútnických miest, ktoré ľudia navštevujú z najrôznejších dôvodov.

„Ľudia hľadajú niečo nadprirodzené, niečo výnimočné, no je to aj o vnútornej zmene,“ povedal David Reichardt, laický misionár pôsobiaci na Slovensku. „Dokážeme sa dobiť novou energiou.“ Podľa Reichardta púť ponúka možnosť byť súčasťou komunity a stretnúť nových ľudí.

Levoča je jedným z najobľúbenejších náboženských miest u nás. Pútnická tradícia tu siaha až do 13. storočia, kedy sa ľudia ukrývali pred tatárskymi vpádmi v lesoch nad mestom. Hlavná púť sa tu koná každý rok v prvú nedeľu po 2. júli. „Keď som sa vybral do Levoče, spal som v spacom vaku na kopci,“ zaspomínal Reichardt.

Okrem kostolov sa na mnohých pútnických miestach nachádzajú aj ubytovne. Nájdete ich v Levoči na Mariánskej hore, v Marianke či v Trnave. Na niektorých miestach je možnosť prespať aj v sídlach rôznych reholí. V Červenom Kláštore si napríklad návštevníci môžu zarezervovať miestnosť v niektorej z rekonštruovaných vonkajších budov bývalého kartuziánskeho kláštora.

Kostoly a kalvárie

Na Slovensku máme viac ako 5 000 kostolov. Všetky ich zmapoval na svojej stránke www.kostolyslovenska.sk nadšenec Zdenko Dzurjanin.

Trnave s 13. kostolmi sa nehovorí Malý Rím len tak náhodou. V roku 1543 sa stala centrom náboženstva v Uhorsku. Kvôli obsadeniu Ostrihomu Osmanskou ríšou sa sem presídlil ostrihomský biskup, čo sa odrzkadlilo aj na mnohých cirkevných stavbách.

O 70 kilometrov ďalej pri dedinke Kopčany môžu návštevníci nájsť najstaršiu sakrálnu stavbu u nás aj v strednej Európe - Kostol svätej Margity Antiochijskej z 9. storočia.

Medzi ďalšie zaujímavé miesta patrí kláštor v Hronskom Beňadiku. Je v ňom umiestnený kúsok šatky sv. Veroniky, na ktorej je údajne Ježišova krv.

V Malackách nájdete vernú kópiu Svätých schodov. Originál sa nachádza v Ríme a ich repliky sú okrem Záhoria už len v Jeruzaleme. Slovenská kaplnka však už niekoľko rokov prechádza rekonštrukciou.

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa je vystavená kópia Turínskeho plátna, do ktorého bol podľa tradície zabalený Ježiš po tom, ako ho sňali z kríža.

K obľúbeným pútnickým miestam u nás patria aj kalvárie. Najznámejšie z nich nájdete v Banskej Štiavnici a v Prešove. Baroková kalvária v Banskej Štiavnici, ktorá je jednou z najväčších na svete, je veľmi nezvyčajná, keďže namiesto tradičných 14 zastavení má až 24 kaplniek.

„Človek nemusí byť veriaci, aby vnímal krásu našej kalvárie,“ povedal Martin Macharík z Kalvárskeho fondu, organizácie venujúcej sa ochrane a obnove banskoštiavnickej kalvárie. „Všetci naši návštevníci majú niečo spoločné – nič podobné ešte predtým nevideli.“

Miesta spojené so svätými

Bratislava - Podunajské Biskupice: Kostol Svätého kríža (telesné pozostatky blahoslavenej sestry Zdenky)

Bratislava - Vajnory: Kostol Sedembolestnej Panny Márie (telesné pozostatky blahoslaveného Titusa Zemana)

Bratislava: Dóm sv. Martina (telesné pozostatky svätého Jána Almužníka)

Nitra: Zobor - Svoradova jaskyňa (pustovnícke miesto sv. Svorada)

Prešov: Chrám sv. Jána Krstiteľa (telesné pozostatky blahoslaveného biskupa Gojdiča a blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku)

Skalka nad Váhom: Pustovnícka skala kde žili sv. Svorad a Benedikt

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice (telesné pozostatky svätých košických mučeníkov)

Vysoká nad Uhom (telesné pozostatky blahoslavenej Anny Kolesárovej)

Baziliky a katedrály

Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského

Bardejov: Bazilika sv. Egídia

Bratislava: Dóm sv. Martina

Hronský Beňadik: Bazilika minor sv. Benedikta

Kežmarok: Bazilika sv. Kríža

Komárno: Bazilika sv. Ondreja

Košice: Dóm sv. Alžbety

Košice: Katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky

Levoča: Bazilika Navštívenia Panny Márie

Levoča: Bazilika sv. Jakuba

Ľutina: Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky

Marianka: Bazilika Narodenia Panny Márie

Michalovce: Bazilika Zostúpenia Svätého Ducha

Nitra: Bazilika sv. Emeráma

Poprad: Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Prešov: Chrám sv. Jána Krstiteľa

Prešov: Katedrálny chrám svätého kniežaťa Alexandra Nevského

Prešov: Konkatedrála sv. Mikuláša

Rajecká Lesná: Bazilika Narodenia Panny Márie

Rožňava: Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Katedrála sv. Martina

Staré Hory: Bazilika Navštívenia Panny Márie

Šaštín-Stráže: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Trnava: Bazilika sv. Mikuláša

Trnava: Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Vranov nad Topľou: Bazilika Narodenia Panny Márie

Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice

Najstaršie kostoly

Dražovce: Kostol svätého Michala archanjela

Kopčany: Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kostoľany pod Tríbečom: Kostol sv. Juraja

Nitrianska Blatnica: Rotunda sv. Juraja

UNESCO kostoly

Banská Belá: Kostol sv. Jána apoštola-evanjelistu

Banská Štiavnica: Kostol sv. Kataríny

Bardejov: Bazilika sv. Egídia

Bodružal: Kostol sv. Mikuláša

Hervartov: Kostol sv. Františka z Assisi

Hronsek: Artikulárny kostol

Ilija: Kostol sv. Egídia

Kežmarok: Artikulárny Kostol najsvätejšej Trojice

Ladomirová: Kostol sv. Michala Archanjela

Leštiny: Artikulárny kostol

Levoča: Bazilika sv. Jakuba

Ruská Bystrá: Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša

Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Katedrála sv. Martina

Tvrdošín: Kostol Všetkých svätých

Žehra: Kostol Ducha Svätého

Pútnické miesta