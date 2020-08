Navštívte najkrajšie jaskyne na Slovensku, niekde treba aj čelovku

Šesť jaskýň patrí do UNESCO.

Šesť zo sprístupnených jaskýň - Domica, Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská, Dobšinská ľadová a Ochtinská aragonitová jaskyňa - je na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Každá z nich je niečím výnimočná.

Vďaka svojmu zaľadneniu v našej zemepisnej šírke a nadmorskej výške je Dobšinská ľadová jaskyňa svetovou raritou. Zároveň patrí medzi prvé elektricky osvetlené jaskyne vo svete (už v roku 1886).

Bohaté aragonitové formácie v Ochtinskej aragonitovej jaskyni pripomínajúce biele kvety zase patria k najkrajším v Európe.

Demänovská jaskyňa slobody

Našou najnavštevovanejšou a zrejme aj najkrajšou jaskyňou je Demänovská jaskyňa slobody s majestátnymi klenbami, stovkami schodov a hučiacou podzemnou riečkou.

„Bola som už v rôznych jaskyniach, no nikdy to nebolo také famózne ako v tejto,“ povedala Francesca Orr, turistka z Manchesteru vo Veľkej Británii.

Demänovské jaskyne majú spolu až 35 kilometrov. Súčasťou systému je aj Demänovská ľadová jaskyňa, vzdialená iba 3 kilometre od Demänovskej jaskyne slobody.

Typickejšie príklady rozsiahlych jaskynných siení vyzdobených sintrom a masívnymi stalagmitmi ponúka napríklad Belianska jaskyňa vo Vysokých Tatrách alebo Harmanecká jaskyňa na strednom Slovensku.

Podvod ako od frajerky

Príbehy jaskýň nezačínajú pri dnešných návštevníkoch, ale pri tých, ktorí ich objavili.

„Bola som ako obeť,“ povedala Jarmila Jirmerová o svojej prvej skúsenosti v Bystrianskej jaskyni, ktorú pomáhala objaviť. Keď mala asi 20 rokov, vybrala sa tam po prvýkrát so spolužiakom a v jaskyniarstve následne pokračovala takmer polovicu svojho života.

„Tri roky sme pracovali na prepojení starej a novej jaskyne. Liezli sme tam po nociach v mokrých odevoch. Cez deň sme sa museli vysušiť.“

Bystrianska jaskyňa sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier.

„Ani frajerka vás tak nepodvedie ako jaskyňa,“ hovorí Jirmerová. „Zvádza vás. Ste si istí, že za najbližším kameňom nájdete rozľahlú sieň a nič tam nie je.“

Po pár rokoch prieskumu Jirmerová objavila dnešnú vstupnú sieň do jaskyne a uvedomila si, že by ju mala mať možnosť vidieť aj verejnosť. Prví návštevníci vstúpili do jaskyne 21. júla 1968 a ona si spomínala na vyčerpávajúcu úlohu previesť jaskyňou za jediný deň 3 000 ľudí.

Prechod dnes trvá 45 minút a je dlhý 580 metrov. Zároveň je to jediný jaskynný komplex na Slovensku, ktorý je prístupný aj pre ľudí na invalidných vozíkoch.

Okrem nádherných stalagmitov, stalaktitov a 20-metrovej priepasti sa Bystrianska jaskyňa využíva aj na speleoterapiu, kedy je pobyt v jaskyni spojený s aktivitami zvyšujúcimi účinok inhalovaného aerosólu.

Trochu iný zážitok

Okrem tých v správe SSJ je na Slovensku aj niekoľko súkromne spravovaných jaskýň, ktoré návštevníkom ponúkajú autentickejší speleologický zážitok.

Patrí sem napríklad Jaskyňa mŕtvych netopierov (stredné Slovensko), Stanišovská jaskyňa (severné Slovensko), jaskyňa Zlá diera (východné Slovensko) či Krásnohorská jaskyňa (východné Slovensko), ktoré sú na míle vzdialené od klasického turistického zážitku v plne osvetlených jaskyniach s vydláždenými chodníkmi.

Tu musia návštevníci do podzemia zliezť či zlaniť, čo vytvára dojem, akoby ste jaskyňu práve objavovali.

„Prvá vec, ktorú sme tu objavili, boli tisícky malých netopierích kostí, nič podobné sme inde nevideli,“ vysvetľuje pôvod názvu Jaskyne mŕtvych netopierov jej správca Milan Štéc. Táto rozsiahla horská jaskyňa sa nachádza 13 kilometrov od Bystrianskej jaskyne a len jeden kilometer od vrcholu Ďumbiera, najvyššieho štítu Nízkych Tatier.

Prieskum a objavy

Od roku 1981 Štéc spolu so svojím tímom objavili a preskúmali väčšiu časť z dnes dostupných 21 kilometrov podzemných chodieb. Jaskyňa nie je tak bohato zdobená ako iné, no ukrývajú sa v nej pozoruhodné siene a druhý najrozsiahlejší podzemný priestor na Slovensku. Bystrický dóm je veľký ako futbalové ihrisko a vysoký 40 metrov.

Jaskyňa mŕtvych netopierov nie je typickou jaskyňou. Nachádza sa vysoko v horách a počet jej návštevníkov je prísne obmedzený, preto je nevyhnutné prihlásiť sa vopred. Hodinová trasa a ponúka nenáročný úvod návštevníkom nad 6 rokov.

Adrenalínovejšie trasy B a C však vyžadujú lepšiu fyzickú aj psychickú kondíciou. Tým, že sa jaskyňa nachádza v horách, treba pamätať aj na asi dvojkilometrovú túru k nej. Vybavení len čelovkou a ochranným odevom prechádzate najhlbšími miestami a pri lezení ponad priepasti či cez uzučké trhliny sa človek spolieha len na vlastné zručnosti.

Leziete po lanových rebríkoch a chladnej mokrej zemi. Maximálna veľkosť skupiny je 6 osôb a deti majú vstup zakázaný.

video //www.youtube.com/embed/fFhQVNW25Sw

Po stopách speleológa

Ďalšie miesto ponúkajúce dokonalý speleologický zážitok je Krásnohorská jaskyňa v obci Krásnohorská Dlhá Lúka. V penzióne Jozefína návštevníci zaplatia vstupné a dostanú potrebný výstroj.

Samotná jaskyňa sa nachádza jeden kilometer za obcou. Treba mať špeciálny odev chrániaci spodné vrstvy oblečenia, ako aj helmu a lampu. Nevyhnutnosťou sú pevné turistické topánky. Ak také nemáte, môžete si ich požičať v penzióne.

Po vstupe do tunela návštevníci postupujú pozdĺž celej trasy so sprievodcom. Na trase ich čakajú aj náročnejšie úseky, ako napríklad lezenie po rebríkoch čo si vyžaduje dobrú fyzickú zdatnosť, ale aj zmysel pre obozretnosť.

V jaskyni nie je žiadne stále osvetlenie okrem Siene obrov, v ktorej je inštalovaný jeden reflektor. Vďaka tomu je prieskum jaskyne vzrušujúci. Časť trasy vedie ponad podzemnú rieku. V najnáročnejšom úseku musia návštevníci zvládnuť prejsť po dvoch lanách ponad síce plytké ale studené jazero opatrne krok za krokom.

Masívny kvapeľ v Sieni obrov

Jaskyňa mŕtvych netopierov i Krásnohorská jaskyňa sú takmer v pôvodnom stave a prechádzka nimi verne imituje skutočné jaskyniarstvo.

Krásnohorská jaskyňa. (zdroj: TASR)

K tomu patria uzučké a stiesnené priechody, nebezpečné prekážky a poriadna dávka špiny na rukách. Pre mnohých je práve to hlavným lákadlom týchto konkrétnych jaskýň: veľmi ľahko sa tu človek začne cítiť ako odvážny bádateľ zostupujúci do neznáma.

„Cítil som sa ako v akčnom filme,“ povedal návštevník zo Slovinska po absolvovaní trasy v Krásnohorskej jaskyni. Niektoré jej časti sú také úzke, že ľudia trpiaci klaustrofóbiou sa v nich nebudú cítiť príjemne.

Vrcholom celého zážitku je Sieň obrov s masívnym a vysokým kvapľom. Ten bol ešte donedávna v Guinnessovej knihe rekordov uvádzaný ako najvyšší na svete. Úchvatné dielo prírody je 34 metrov vysoké a 12 metrov široké.

Tak ako neúnavné naplaveniny tuhnú, kvapeľ každým rokom o niečo rastie, no jaskyňa, v ktorej sa nachádza, je rozsiahla a bude trvať ešte pár tisícročí, kým v nej už neostane miesto pre návštevníkov.

Zostup do jaskyne je vždy iný

Podľa sprievodcu Jaroslava Stankoviča je zostup dolu zakaždým iný. Najlepšie príbehy prinášajú samotní návštevníci.

Určite nezabudne na expedíciu s telesne postihnutou maďarskou dievčinou. Jej otec veľmi túžil, aby jaskyňu videla na vlastné oči. Speleológovia im pomohli nájsť spôsob, aby mohlo absolvovať celú trasu. „Keď sme sa dostali von, jej otec bol dojatý k slzám, že sme to zvládli,“ povedal Stankovič.

K autentickejším zážitkom sa pridáva aj SSJ, ktorá plánuje pre verejnosť sprístupniť Brestovskú jaskyňu blízko Múzea oravskej dediny v Zuberci.

Samozrejmosťou pri vstupe budú prilby s čelovkami. Na expedíciu sa budú môcť vydať osoby staršie ako šesť rokov. Vekové obmedzenie platí kvôli pohybu po strmých schodiskách.

